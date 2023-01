اليهود والسينما العربية.. من عصر الاحتلال إلى زمان التطبيع

داخل حارة اليهود في مصر، أو "الملَّاح" في المغرب، وفي بقاع أخرى؛ عاش اليهود حياتهم في المجتمعات العربية والإسلامية، منعزلين تارة، ومنخرطين في مجتمعاتهم تارة أخرى، ومتوسعين في عدد من المهن والمجالات التي سمحت لهم بأن يحوزوا وزنا مهما داخل مجتمعاتهم في أحيان كثيرة، ومن بين هذه المجالات كان الفن، الذي تحدَّث عنهم بوجودهم أو بدونه، كاشفا أسرار وأغوار حياة الجيتوهات، والتحوُّلات السياسية والاجتماعية التي ضربت الجاليات اليهودية في المنطقة حينئذ، وأعنفها على الإطلاق إسرائيل.

كان الظهور الأول لليهود على الساحة الفنية العربية عبر ممثلين برزوا في المسرح أولا ثم انتقلوا إلى السينما بعد ذلك، واختار عدد كبير منهم تغيير اسمه واتخاذ اسم محايد لكسر الحواجز بينه وبين الجمهور العربي، المُسلم في أغلبه. فقد اختارت الفنانة المصرية "هنريت كوهين" لنفسها اسم "بهيجة المهدي"، وغيَّرت "راشيل إبراهيم ليفي" اسمها إلى "راقية إبراهيم"، فيما عرَّب الفلسطيني "بدرو لاما" اسمه إلى "بدر لاما". على الجهة المقابلة اختار فنانون آخرون الاحتفاظ بأسمائهم اليهودية، مثل المصرية "فيكتوريا كوهين"، وزميلتها الفنانة سورية المولد "إستر شطاح"، دون أن يؤثر ذلك على تعامل الجماهير معهما ومع أعمالهما(1). وتمكَّن الفنانون اليهود من إثبات مواهبهم وإيجاد موطئ قدم لهم داخل الساحة الفنية، فكانت مشاركتهم طبيعية بجانب زملائهم من أهل الفن المسلمين أو المسيحيين.

بيد أن الظهور الحقيقي لشخصية اليهودي على الساحة الفنية ظهر مع وصول المخرج اليهودي الأشكنازي الإيطالي الأصل "توجو مزراحي" إلى مصر، الذي أنتج عددا من الأفلام لعب بطولتها اليهودي السفاردي "شالوم". وكانت العلاقة بين المواطنين اليهود والمواطنين المسلمين أو المسيحيين في بعض البلدان العربية أفضل من العلاقة بين أغنياء اليهود الذين عاشوا في الأحياء الراقية وفقرائهم الذين عاشوا في حارات اليهود الفقيرة. وداخل هذا السياق، جاءت أفلام توجو مزراحي التي حاولت إعادة صياغة العلاقة بين اليهود وبعضهم بعضا عبر تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهونها بوصفهم أقلية في مجتمعات عربية شرقية غالبيتها تدين بالإسلام(2).

حاولت أفلام مزراحي مخاطبة اليهود الفقراء، الذين ظهروا عادة عبر شخصية "شالوم"، الشخصية الرئيسية لكل الأفلام، الذي انحسر ظهوره في قالب اليهودي الفقير الذي مارس مهنة بسيطة لم يسمح له المجتمع بغيرها. فشالوم هو بائع اليانصيب في فيلم "05001" (سنة 1932)، وبائع الفول في فيلم "الرياضي" (1938)، وهو الفيلم الذي صوَّره محروما من بعض حقوقه كممارسة الأنشطة الرياضية، رغم أن الواقع لم يؤكد حدوث ذلك بالضبط، ففي الفترة نفسها، كانت هناك العديد من الأندية الثقافية والرياضية اليهودية، مثل جمعية المكابي الرياضية في الإسكندرية التي تحوَّلت بعد ذلك على مستوى مصر إلى "الاتحاد اليهودي الرياضي والأدبي المكابي"، ولكن لعلها كانت مساحات يصعُب على فقراء اليهود الاندماج فيها(3). وعانى شالوم بجانب الفقر من الاضطهاد، فرغم قناعته بمهنة بسيطة مثل بيع الشطائر في فيلم "الرياضي"، تعرَّض للنصب من بعض اللصوص، وعندما اشتكى للشرطة اعتدت عليه وأنصفت السارق وفق أحداث الفيلم.

حققت أفلام شالوم نوعا من النجاح بسبب خفة ظلها وطرحها الكوميدي رغم الرسائل المهمة التي حاول مزراحي إيصالها لأبناء ديانته من اليهود، لكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لم يعد من الممكن استمرار أفلام "شالوم" على الساحة الفنية داخل الإطار نفسه، ولم يكن ممكنا إعادة تقديمها بشكل مختلف، فاختفى بعدها "شالوم" إلى الأبد من عالم الفن. وراهن مزراحي بعد ذلك على الفنانة ليلى مراد التي لم تكن قد أعلنت إسلامها بعد، فأخرج لها أفلام "في ليلة مُمطِرة" (1939)، و"ليلى بنت الريف" (1941)، و"ليلى بنت المدارس" (1941)، ثم أخيرا "ليلى" (1942)، ولم تُركِّز هذه الأفلام كثيرا على يهودية البطلة، بل ركَّزت بشكل أكبر على المجتمع العربي المحيط بها والكيفية التي يواجه بها التحديات الثقافية والأخلاقية والاجتماعية.

بعيدا عن أفلام مزراحي، حضرت الشخصية اليهودية في عدد من الأفلام وإن لم تكن رئيسية، ونذكر هنا على سبيل المثال فيلم "طاقية الإخفاء" الذي لعب فيه الممثل شفيق نور الدين دور اليهودي المرابي الذي استولى على أملاك أرملة يهودية عجوز لعبت دورها "سيرينا إبراهيم"، فيما ظهر اليهودي بصورة إيجابية في فيلم "لعبة الست" (1946) من بطولة نجيب الريحاني، وهو "حسن" الذي يلتقي برجل الأعمال اليهودي "إيزاك" أثناء فترة بحثه عن لقمة العيش وسط جفاء الناس وانتشار الطمع والبخل وسوء الخلق. ويُظهر الفيلم "إيزاك" بشخصية فريدة وإنسانية وسط مجتمع خنقته الحسابات المادية، ويبرهن لحَسَن بأقواله وأفعاله أن السعادة الكاملة تكمُن في التضحية وإنكار الذات والوفاء، وينتهي به المطاف متبرعا لحسن بكل ثروته بعد وصول النازيين إلى ليبيا، إذ يقرر إيزاك الهرب من مصر والتوجه لجنوب إفريقيا بحثا عن الأمن والأمان بعيدا عن معتقلات النازيين.

كان لظهور دولة الاحتلال سنة 1948 دور كبير في إعادة تشكيل علاقة المواطن العربي المسلم أو المسيحي بالمواطن اليهودي في بلده، فقد أثَّرت النكبة وما بعدها على التشكيل المجتمعي للدول العربية التي ضمَّت جاليات لا بأس بها من المعتنقين للديانة اليهودية. وكان لهذا التغيير دون شك تأثير كبير على دور اليهود في صناعة السينما العربية عموما والمصرية خصوصا، كما ألقى بظلاله على "صورة اليهود" في الأعمال الفنية التي جُسِّدوا فيها. بداية، يمكن للناظر إلى أحوال الفنانين اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين أن يشعر ببعض الضغط الاجتماعي والسياسي الذي دفعهم إلى هذه الهجرة دون وجود رغبة حقيقية منهم في ذلك.

