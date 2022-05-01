طول الحلقة 10 دقائق فقط.. مسلسلات قصيرة ممتعة يمكنك متابعتها في الأعياد والعطلات

بمجرد قدوم مواسم الأعياد أو العطلات الموسمية والرسمية، وبعد قضاء بعض الوقت في الرحلات أو الواجبات الاجتماعية، تظهر الحالة المتكررة التي يمر بها الجميع: لديك الكثير من الوقت، ولا تجد شيئا ممتعا تفعله. يظل أحد أشهر الخيارات هو البدء في متابعة أحد المسلسلات التي يرشحها الجميع للمشاهدة، إلا أن هذا الخيار يقابله الكثيرون بالرفض عادة لسببين: طول حلقات المسلسل التي تبعث على الملل، وأيضا امتداد مواسمه؛ ما يجعل متابعته إلى النهاية مهمة شاقة.

لذلك، جمعنا في هذا التقرير مجموعة من المسلسلات القصيرة (Mini series)، قصيرة في مدة بث حلقاتها التي قد لا تتجاوز 10 دقائق فقط في بعضها، وأيضا قصيرة في عدد حلقاتها. هذه المسلسلات تحمل أفكارا شيقة في مشاهد سريعة يمكنك إنهاء بعضها كاملة في جلسة واحدة أو جلستين دون الاضطرار لمتابعتها لعشرة مواسم. فقط استمتع!

حب وموت وروبوتات (Love, Death and robots)

نفتتح هذه القائمة بواحد من أشهر المسلسلات من هذا النوع وأكثرها انتشارا منذ صدور الموسم الأول منه في العام 2019، مسلسل "حب وموت وروبوتات (Love, death and robots)" الذي يُبث عبر منصة نتفليكس. المسلسل الذي يحمل اسما عجيبا يبدو متناقضا تماما، ما بين الحب والموت والروبوتات، والذي يُرمز له عادة بثلاثة رموز : ❤️❌🤖، لا تقلّ حلقاته دهشة وتناقضا أيضا، حيث يجمع العديد من الأفكار المتفرقة والمختلفة عبر حلقات منفردة في قالب عام من الخيال العلمي المختلف بشكل كبير عن أي ثيمات خيال علمي ربما شاهدتها من قبل.

بمتوسط مدة عرض حوالي 10 دقائق فقط للحلقة الواحدة (5 – 20 دقيقة كحد أقصى) صدر موسمان للمسلسل، الموسم الأول مكون من 18 حلقة، بينما الموسم الثاني الذي صدر في مايو/أيار من العام 2021 يضم 8 حلقات. أعلنت نتفليكس مؤخرا أن الموسم الثالث من المسلسل سوف يصدر في مايو 2022، وذلك بعد الإقبال الكبير على المسلسل من رواد المنصة حول العالم.

كل حلقة من حلقات المسلسل تحمل قصة مستقلة، ما بين عملاق مجهول ضخم وُجِدث جثته قرب الشاطئ يلهو به البشر ويقطّعون أعضاءه لوضعها في متاجرهم، مرورا بمجموعة من البكتيريا المجتمعة في الزبادي التي تتطوّر لتبدأ في غزو العالم وتفرض شروطها على البشر، وليس انتهاء بحبيبين اكتشفا وجود حضارة بشرية كاملة مصغرة تتطور في ثلاجة منزلهم الجديدة، وسيناريوهات مختلفة لحياة أدولف هتلر، ووحش كوني بين المجرات يتعاطف مع التائهين في الفضاء فيظهر للناجين منهم على هيئة فتاة حسناء حتى يسرّي عنهم لحظاتهم الأخيرة.

المسلسل أقرب إلى مجموعة أحلام عجيبة، منفصلة بذاتها، وإيقاعها سريع للغاية؛ ما يجعل مستوى الملل أثناء المشاهدة صفرا تقريبا، ويجعل مستوى توالي أحداث الحكايات جذابا للغاية. لذلك، يعتبر هذا المسلسل نموذجيا لأوقات الأعياد والعطلات القصيرة والطويلة، خصوصا للمشاهدين سريعي الملل غير القادرين على متابعة مسلسلات طويلة الحلقات.

استوديوهات أوتس (Oats Studios)

إلى حد ما ستشعر ببعض التشابه بين مسلسل "استوديوهات أوتس (Oats Studios)" ومسلسل "حب وموت وروبوتات"، تقريبا السمت العام نفسه مع اختلاف الأفكار والثيمات. المسلسل سُمّي باسم الشركة المستقلة التي تنتجه، والتي أسسها المخرج الجنوب أفريقي المرشح لجائزة الأوسكار "نيل بلومكامب"، وذلك في عام 2017. المسلسل -أو يمكنك أن تسميه مجموعة الأفلام القصيرة- صدر منه موسم واحد حتى الآن، ويبث عبر اليوتيوب وأيضا من خلال منصة نتفليكس.

عبر 11 حلقة منفصلة السياق، تمثل كل منها قصة بمفردها، بمتوسط 7 دقائق فقط للحلقة الواحدة مع استثناء بعض الحلقات التي وصل طولها إلى 24 دقيقة -وهو الحد الأقصى- يستعرض المسلسل العديد من الأفكار المتصلة بالخيال العلمي والسيناريوهات الغريبة التي تميل في معظمها إلى السوداوية والرعب.

حلقة تتناول جنسا من المتمردين الفضائيين يغزو الأرض ويستعبد البشر، وحلقة أخرى تتناول مجموعة من الطباخين في أحد برامج الطبخ على الهواء مباشرة يخضعون لمواقف مرعبة أثناء البث، مرورا بمشاهد تجسد كواليس الحياة السخيفة للرئيس الأميركي وبطء قرارته أثناء كارثة بيئية، وأحداث مرعبة من حرب فيتنام، وحلقة حول عملاق في العصور الوسطى يرتدي زي الحملات الصليبية يقتل الجميع ويتضح أن حقيقته أغرب من الخيال.

المسلسل لم يحُز شهرة وانتشارا كبيرين رغم الاستعانة بنجوم مميزين في الخيال العلمي في بعض حلقاته، مثل "سيغورني ويفر" التي تعد أيقونة الخيال العلمي في الثمانينيات والتسعينيات، ربما بسبب غموض معظم حلقاته وتركه علامات الاستفهام مفتوحة بلا نهايات واضحة في العديد منها. ومع ذلك، يظل خيارا ممتازا للمشاهدين الذين يبحثون عن متعة الخيال العلمي والرعب والمحتوى الذي يميل إلى الفانتازيا، وذلك في إطار أحداث سريعة خالية من الملل وإن كانت مليئة بالغموض والإجابات الغائبة.

منطقة الشفق (The Twilight Zone)

عندما نتحدث عن مسلسل "منطقة الشفق" أو "The Twilight Zone"، فنحن نتحدث عن واحد من أفضل المسلسلات الأميركية الكلاسيكية على الإطلاق، والتي أصبحت أيقونة عابرة للأجيال في الدراما الأميركية والعالمية، ومرشحا دائما في قوائم مسلسلات الخيال العلمي العالمية قصيرة الحلقات، منذ بدء إنتاج الحلقة الأولى منه في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

المسلسل ظهر بنسخته الأولى على يد مؤسس السلسلة المنتج وكاتب السيناريو "رود سيرلينغ" وبُث الموسم الأول منه في نهاية العام 1959، ليتوالى إنتاج 5 مواسم منه بُثت كل عام حتى منتصف الستينيات، مُحققا إقبالا كبيرا من المشاهدين. منذ ظهوره، كان طول الحلقة الواحدة حوالي 20 دقيقة، وكل حلقة لها موضوعها الخاص المنفصل عن بقية الحلقات، ولها أبطالها وسياقها الدرامي.

بوفاة "سيرلينغ" في منتصف السبعينيات، توقفت السلسلة عن الصدور حتى أعيد بثها مرة أخرى عبر فيلم بالاسم نفسه "Twilight Zone: The Movie" صدر في مطلع الثمانينيات ويحتوي على 6 قصص مختلفة، وهو ما أعاد إلى الجمهور ذكرى المسلسل في تلك الفترة؛ وحفَّز بدوره إنتاج جزء جديد مكوّن من 3 مواسم في منتصف الثمانينيات بمشاركة عدد من المُخرجين والكُتّاب، وظل محافظا على نوعية قصصه المعتادة التي تمزج بين الخيال العلمي والرعب النفسي، ومدة البث نفسها، أي حوالي 20 دقيقة لكل حلقة.

بعد عشرين عاما أخرى، وبقدوم العام 2002، صدر موسم جديد للمسلسل بقصص وحكايات وحبكات جديدة، مع إعادة بعض القصص القديمة بشكل عصري، ثم أخيرا صدر الموسم الأخير من المسلسل في العام 2019. فقط خالف الموسم الأخير بقية المواسم عبر زيادة طول الحلقات إلى حوالي 45 دقيقة، وهو ما لم يلقَ اعتراضا من الجمهور بسبب تشويق أحداث الحلقات التي يقدمها الممثل الأسمر "جوردان بيلي".

حلقات مسلسل "منطقة الشفق" لم تترك فكرة ذات صلة بعالم الخيال العلمي والرعب النفسي أو الأفكار الغريبة عموما إلا طرقتها، ولكون معظم مواسمه محدودة الحلقات، ومعظم حلقاته قصيرة المدة بمتوسط 20 دقيقة؛ فإنه يعتبر بدون شك واحدا من الخيارات الممتازة للمشاهدة، خصوصا أثناء مواسم الأعياد والعطلات.

تشيرنوبيل (Chernobyl)

5 حلقات فقط، بمتوسط 45 دقيقة للحلقة الواحدة، تستغرق حوالي 3 ساعات ونصف تمر بسرعة البرق وأنت تتابع الأحداث المتصاعدة لمسلسل الإثارة والدراما التاريخية والتشويق "تشيرنوبيل (Chernobyl)" الذي بُث في صيف عام 2019 بواسطة شركة HBO الأميركية العملاقة للإنتاج الفني. المسلسل منذ صدوره حصد عددا لا يُحصى من الجوائز، وأثار جدلا كبيرا في الصحافة العالمية، واعتُبر واحدا من أفضل المسلسلات القصيرة (Mini Series) التي أُنتجت مؤخرا.

تدور أحداث المسلسل حول الكارثة النووية البيئية التي شهدها مفاعل تشيرنوبيل النووي في أوكرانيا -التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي حينئذ- في أبريل/نيسان عام 1986، وما تسبب به من تسرب نووي هدد حياة الملايين من سكان المدينة، والذي كاد يتحول إلى كارثة شاملة تمتد آثارها إلى مناطق واسعة من العالم لولا جهود التطهير السريع التي قام بها مجموعة من العلماء السوفييت في ظروف بالغة الصعوبة من البيروقراطية الإدارية والسلطة الاستبدادية ونقص الإمكانيات.

المسلسل يحتوي على أحداث تاريخية وعلمية موثقة بعناية، في سياق درامي يتصاعد من البداية حتى النهاية. لاقى المسلسل إقبالا كبيرا من المشاهدين حول العالم وحظي بتقييمات إيجابية مرتفعة على الرغم من اعتراض بعض الدوائر الروسية على الأحداث ووصفها بأنها مفبركة أو تمثل وجهة نظر غربية بحتة بعيدة عن حقيقة ما حدث في تشيرنوبيل في تلك الفترة. شارك في المسلسل كوكبة من الفنانين الأوروبيين متعددي الجنسيات، على رأسهم البريطاني "جاريد هاريس"، والنجم السويدي "ستيلان سكارسغارد"، والممثلة البريطانية "إيميلي واتسون".

مون نايت (Moon Knight)

أحدث مسلسل في هذه القائمة هو المسلسل الأميركي القصير "مون نايت" (Moon Knight) الذي يُبث عبر منصة ديزني بلس العالمية، من إنتاج استوديوهات مارفل، والذي ظهرت أولى حلقاته في نهاية مارس/آذار 2022. المسلسل يتكون من 6 حلقات فقط، بمتوسط طول للحلقة حوالي 45 دقيقة، ويقوم على تجسيد شخصية فارس القمر، إحدى شخصيات "مارفل كوميكس" الخيالية التي ظهرت للمرة الأولى في منتصف السبعينيات.

المسلسل من بطولة "أوسكار إسحق" و"إيثان هوك"، ومن إخراج مجموعة من المخرجين على رأسهم المخرج المصري "محمد دياب" الذي أخرج 4 حلقات في أول مشاركة عالمية له مع شركة مارفل. تدور أحداث المسلسل حول مُرتزِق سابق يعاني من اضطرابات الهوية الانفصالية، ثم يكتسب قوة خارقة عندما يسيطر عليه إله القمر والانتقام في مصر القديمة "خونسو"، وتزداد سيطرته عليه كلما عانى من تدهور صحته العقلية.

بخلاف الخيال العلمي المعروف عن قصص مارفل، يظهر عنصر جديد في المسلسل، وهي التفاصيل المصرية في بعض مشاهده، ليس فقط في إطار الحبكة الأساسية للمسلسل المُستلهمة من مصر القديمة ورموزها، ولكن أيضا في بعض التفاصيل المُعاصرة. سوف تسمع في بداية إحدى الحلقات صوت أغنية "مهرجانات" مصرية صاخبة، وصوت "وردة الجزائرية" وهي تغني "بتونس بيك"، وتفاجأ بصوت المطربة "نجاة" في منتصف الأحداث وهي تغني أغنيتها الشهيرة "بحلم معاك" ، وأغنية "ساعات ساعات" لصباح، وأيضا لحن أغنية "خسارة" للعندليب الأسمر "عبد الحليم حافظ" بتوزيع غير مألوف.

شارك في العمل وجوه مصرية أخرى، مثل المونتير المصري "أحمد حافظ" الذي عمل في حلقتين من المسلسل، والموسيقي المصري "هشام نزيه" الذي كان له الفضل في توزيع عدد من الألحان المصرية المألوفة ودمجها بأحداث المسلسل فبدا مزيجا غريبا ومختلفا. كما شارك في المسلسل عدد من الوجوه العربية الأخرى في أدوار مختلفة، وتم تصويره بالكامل في المجر والأردن وسلوفينيا وأميركا، ولم يُصوّر في مصر بسبب تأخير إصدار تصريحات التصوير بحسب ما ذكره دياب.

خلف حائط الحديقة

للوهلة الأولى يبدو مسلسل "خلف حائط الحديقة" (Over The Garden Wall) مسلسل رسوم متحركة موجّه للأطفال، إلا أن المشاهدات الكبيرة التي حققها منذ بثه للمرة الأولى في نهاية العام 2014، والشهرة التي نالها بين المراهقين والبالغين، جعله يتجاوز تصنيف الأطفال إلى تصنيف المشاهدة العامة. المسلسل شديد القصر (Mini series)، ومن إنتاج كارتون نتوورك، ويتكون من 10 حلقات فقط.

أخوان غير شقيقين يسافران عبر غابة غريبة تدعى "المجهول"، ليقابلا في طريقهما عدة شخصيات غريبة وأحداثا مخيفة، فيحاولان الهرب منها بعد أن يعرفا أن بها وحشا يجول في الغابة بحثا عن الأرواح الضائعة. الحلقة الواحدة مدتها حوالي 10 دقائق؛ ما يجعل من السهل إنهاء المسلسل بالكامل في حوالي ساعة ونصف، وهو الزمن المعتاد في مشاهدة الأفلام العادية.

المسلسل بُث بدبلجة عربية بواسطة كارتون نتوورك العربية، وحقق تقييما إيجابيا مرتفعا للغاية في مواقع تقييم الأفلام المختلفة، وحصد مجموعة من الجوائز العالمية، لذلك فهو يعتبر مسلسلا نموذجيا للمشاهدة العائلية خلال الأعياد والعطلات السريعة.

في النهاية، من المهم بالطبع أن تتأكد من التصنيف العمري لكل هذه الأعمال المذكورة في التقرير قبل مشاهدتها، والتأكد إن كانت مناسبة للمشاهدة العائلية أم الفردية. لكن ما نؤكده نحن لك أنها مسلسلات سريعة الأفكار والإيقاع، تعج بالكثير من المشاهد الممتعة والشيّقة، وأبعد ما تكون عن الملل، ولن تحتاج إلى قضاء وقت طويل لمشاهدة حلقاتها أو العودة إليها لاحقا لإكمال قصتها، كأنها صُنعت خصيصا للمشاهدة خلال الأعياد والعطلات السريعة والموسمية.

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