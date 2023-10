رامي عباس وشبكة الرعاة.. كيف يؤثر محيط صلاح على قراراته؟

كان هذا ما كتبه رامي عباس عيسى على حسابه الشخصي على إنستغرام، مساء الثاني من فبراير/شباط عام 2015 (1). المناسبة كانت توقيع تشيلسي مع ظهير وجناح فيورنتينا، الكولومبي خوان كوادرادو، في صفقة قُدِّرت وقتها بـ27 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار بتقديرات اليوم). في الليلة ذاتها، كانت كريستينا ماريس، وكيلة محمد صلاح الإيطالية، ترافقه بعد الهبوط في مطار بيريتولا، بفلورنسا الإيطالية، تمهيدا لصفقة في الاتجاه المعاكس، من ستامفورد بريدج إلى ملعب أرتيميو فرانكي.

عباس لعب دورا محوريا في انتقال كوادرادو؛ فتشيلسي كان يرغب في ضم الكولومبي، وفي الوقت ذاته يرغب في تعويض ما أنفقه للتعاقد مع صلاح، وفيورنتينا كان بحاجة إلى جناح. هنا استعان برينو تانّوري، الوكيل البرازيلي الذي ساعد في إبرام الصفقة، برامي عباس مترجما مزدوج المهمة؛ يتقن العربية والإسبانية، ليضمن تانّوري خلو الصفقتين من أي سوء تفاهم ناتج عن الترجمة (1).

ماريس هي مَن عرّف صلاح على عباس لأول مرة آنذاك، وفي تلك الأيام الثلاثة التي أُنجزت فيها الصفقتان، كان الأخير يعيش أهم فترات مسيرته فعلا، ولكن ماريس لم تكن تعلم ذلك.

صلاح، كأي لاعب يدرك مدى قِصر مسيرته في الملاعب، كان شديد التشكك فيما يخص حقوقه، ولذلك اشترط على فيورنتينا أن يُكتب العقد باللغة العربية، ولم يكن أمامهم سوى الاستعانة بعباس، وهنا، بين عشية وضحاها، حصل عباس على مزية لم يحصل عليها أيٌّ من وكلاء صلاح السابقين، بمَن فيهم ماريس؛ الثقة (1).

في تلك اللحظة، كانت تلك هي المزية التي يبحث عنها صلاح بعد 18 شهرا من الكوابيس في تشيلسي، حيث لم يتمكن من الاستقرار أبدا أو الشعور بالانتماء الحقيقي لغرفة الملابس، وعندما عرّفته ماريس على عباس، انسجم الثنائي بسرعة؛ من جهة، بسبب إتقان عباس للعربية، ومن جهة أخرى، بسبب مباشرته ووضوحه.

كل ذلك لم يكن أهم من حقيقة أن عباس لم يكن وكيلا فعليا للاعبين. هذه هي المعلومة الأهم هنا؛ عباس كان محاميا بالأساس، متخصصا في النزاعات القضائية الرياضية، وفي الواقع، كان عباس يكره الوكلاء، كثير التشكك في أساليبهم، معتقدا أن مراعاة مصالح لاعبيهم المختلفة تصبح مستحيلة عندما يتعامل الوكيل مع 20 لاعبا مثلا؛ أولا لأنه لن يتمكن من منحهم الاهتمام والانتباه اللازم، وثانيا لأن مصالح هؤلاء اللاعبين ستتعارض حتما عند مرحلة ما (2).

تلك كانت المزية الأهم على الإطلاق في تلك اللحظة؛ أن عباس سيمنح صلاح كل وقته، وسيضمن أن تصبح مصالحه مقدمة على غيرها، خاصة بعد أن انقطعت حبال الود بين صلاح ومؤسسة "سبوكس" (SPOCS) التي مَثَّلته في السابق، بسبب أزمة شائعات انتقاله إلى روما في يناير/كانون الثاني 2015، التي تصدرتها تصريحات وكيله السابق أوليفر كروننبرغ للصحف الإيطالية، مما دعاه للتغريد بأن كروننبرغ لم يعد يُمثِّله، مطالبا الإعلام بعدم تصديق ما يقوله (1) (3).

باختصار؛ عباس كان كل ما يحتاج إليه صلاح في تلك اللحظة، وحقيقة أنه لم يكن من مشاهير عالم وكالة اللاعبين، ولا حتى من المشاهير في العموم، دفعت صلاح للظن بأنه سيحصل على حليف يفهمه وليس مجرد وكيل يعتبره مصدرا للربح، حليف ليس مهتما بالظهور الإعلامي، وراضٍ بالبقاء في الظل، والأهم؛ يستطيع صلاح التأثير عليه بدلا من العكس.

الأهم أن هذا الحليف لم يكن يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أيام لاستمالة صلاح، وبعد عدة أشهر من التألق مع الفيولا، توالت العروض من إنتر وروما، وبينما كانت ماريس وصديقها المقرب، أوليس سافيني، يفاوضان الأول، كان عباس يتحرك منفردا لفتح مباحثات مع الثاني، بتوصية من صلاح طبعا.

ثار الجدل في روما وفيورنتينا وغيره من الأندية المهتمة حول هوية ممثلي صلاح الحقيقيين، واحتدم النقاش بين صلاح وماريس، وتدهورت علاقتهما بسرعة؛ ماريس كانت تعتقد أن عباس "يدلل صلاح أكثر من اللازم" طبقا لمصادر "ذي أثلتيك" (The Athletic)، وفي الوقت ذاته، كان عباس يمنحه الاهتمام والرعاية والوقت الذي يدغدغ غروره (1).

بالطبع لم يحتج صلاح إلى كثير من الوقت لكي يقرر، وأثبت قراره صحته لاحقا، عندما وقَّع عباس العقود مع روما بوصفه ممثله، وقاد النزاع القضائي مع فيورنتينا الذي أراد الاحتفاظ بصلاح، ثم طالب بما يعادل 30 مليون جنيه إسترليني (حوالي 36.3 مليون دولار اليوم) "رسوم رعاية وتطوير". النزاع الذي انتهى برفض فيفا القضية.

بعد التألق مع روما، ثم الانتقال إلى ليفربول، بدأت نجومية صلاح الحقيقية في أوروبا، ومع الوقت أتت عروض الرعاية المختلفة من كبرى الشركات العالمية؛ أولها كان من شركة "بيبسي كولا" في منتصف يناير/كانون الثاني 2016، عندما كان صلاح لا يزال ناشطا على جناح روما الأيمن (5).

بعدها أتت "أديداس"؛ فأول سجل حقيقي للصفقة الأولى بينها وبين صلاح يعود لـ2018 قبل نهائي دوري الأبطال في كييف مباشرة. هذه هي الفترة ذاتها التي يعود لها أول عقد بينه وبين كلٍّ من شركة الاتصالات العالمية "فودافون"، وشركة الشحن الشهيرة "دي إتش إل"، ضمن عدة خطوات مذهلة على المستوى المهني والترويجي والمادي، قطعها صلاح منذ أصبح عباس ممثله القانوني ومستشاره الشخصي (6) (7) (8).

قبل توقيع هذه العقود بعدة أشهر، كانت علاقة صلاح بالمصريين تشهد أول شروخها على الإطلاق، وذلك بعد مؤتمر بنك الإسكندرية وحديثه الشهير عن "العقلية". من الناحية الواقعية فإن صلاح ربما لم يقل شيئا واضحا يدعو للاستهجان، ولكنّ الكثيرين شعروا أن حديثه حمل قدرا من التعالي (9).

هنا خطا صلاح في مسارين متوازيين بديا -للوهلة الأولى- غير مترابطين؛ الأول كان تثبيت نفسه بوصفه أحد أهم نجوم الكرة العالمية، من خلال أهدافه ولمعانه شبه المستمر مع ليفربول، والثاني كان شرخا بدأ يتسع مع المصريين عبر عدة تقاطعات متتالية، كان أبرزها مسألة دعم عمرو وردة في معسكر المنتخب بعد اتهامه بالتحرش، وغيابه عن حفل الكرة الذهبية الأفريقية لحجج رآها الكثير من المصريين غير مقنعة (10) (11).

تلك كانت الفترة التي شعر فيها بعض المصريين بأن صلاح يبتعد عنهم، ويتحول إلى شخص مختلف؛ رآها بعضهم شكلا من أشكال التنصل من أصله، بينما رآه آخرون مسارا طبيعيا لتحقيق المزيد من النجاحات. فبعد أن تحوَّل صلاح إلى نجم وممثل عالمي للمصريين تحديدا، وللعرب بصورة أوسع، كان من الحتمي أن يحمّلوه ما لا طاقة له به؛ عند لحظة ما، أصبح صلاح مطالبا بأن يصبح صوتهم في "الغرب"، ويظل وفيا لكل قضاياهم (11).

باختصار؛ كان المصريون يبحثون عن مُنقذ مُخلّص، لا مجرد لاعب كرة قدم رائع وحسب، وما بدأ رغبة بريئة في أن يعبر صلاح عنهم، تحول إلى شعور مُكتسب بالاستحقاق والملكية لكل أفعاله وأقواله (11). لكن ما لم يعرفه المصريون آنذاك أن صلاح كان على وشك اتخاذ خطوات تعمق من شعورهم بالغربة تجاهه، ليس فقط لأنه أصبح نجما عالميا يسعى للحصول على الجنسية البريطانية، ولكن أيضا -والأهم- لأن عقود الرعاية الضخمة جاءت مع حمولتها الخاصة من الشروط.

عقود الرعاية الضخمة رائعة جدا، وتمنحك الكثير من الأموال والدعاية، ما يقودك إلى مزيد من عقود الرعاية الأخرى، الضخمة والرائعة جدا.

باختصار، هذا هو حلم أي لاعب؛ طبقا لآخر قوائم "فوربس" (Forbes)، صلاح أصبح يحتل المركز الثامن والعشرين في قائمة أعلى رياضيي العالم أجرا. لاحظ أننا نتحدث عن الرياضيين عموما وليس عن لاعبي كرة القدم فقط (12).

ما يتحصل عليه صلاح من كرة القدم يبلغ نحو 35 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى 18 مليونا أخرى من خلال عقود الرعاية، أي أن ما يحصل عليه من الرعاية وحدها يعادل نصف ما تجلبه كرة القدم، وثُلث دخله الإجمالي، وما يفوق ثلاث مرات إجمالي دخله قبل أن يصبح رامي عباس ممثله الوحيد (12).

