عروس الإسماعيلية.. هل تحول العنف الزوجي في مصر إلى وباء؟

بدأ الأمر مع مقطع فيديو يُظهِر زوجا ينهال بالضرب على عروسه لدى خروجها من "الكوافير"، وهي بفستان زفافها، في الإسماعيلية، إحدى محافظات منطقة القناة في مصر التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. لقي مقطع الفيديو المُتداول ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عنف الزوج والإهانة التي تعرَّضت لها الزوجة في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع، تلا ذلك العديد من المتابعات والمواد المُصوَّرة من منزل العروسين، التي تُظهِر تصالحهما، وتؤكِّد أن الزوجة سعيدة مع زوجها، وما حدث بينهما هو بفعل إصابتهما بـ"الحسد".

تخرج الزوجة خلال تصريحات صحفية، تُخبر الجميع أنها قد صُدمت من رد فعل الناس الغاضب على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تحب زوجها، وإن عصبيتها هي السبب في تطوُّر الشجار. لفتت العروس إلى أنهما أكملا الفرح بصورة طبيعية، قائلة: "رقصنا سلو بالصعيدي والفرح تم".(1)

عنف لم توثقه الكاميرات

برَّرت عروس الإسماعيلية العنف الذي تعرَّضت له من زوجها بأنها هي السبب، اتهمت نفسها بأن ما فعله الزوج هو رد فعل لصفة سلبية بها، وهي "العصبية". "التبرير" هو الأمر نفسه الذي ظلَّت تقوم به دنيا. ع، المرأة الصعيدية الأربعينية، في كل حوادث العنف الزوجي الذي تعرَّضت له على مدار 15 عاما من الزواج.

"كانت أول صفعة تلقيتها على وجهي من زوجي أثناء ممارسة علاقتنا الحميمية الأولى، كان زوجي متوترا للغاية، يُريد أن يتم أمر العلاقة الحميمية ويُكلَّل بالنجاح، حتى نُطمئن أسرته وأسرتي الذين سيزوروننا في صباح الغد وسيرغبون في الاطمئنان، زاد ألمي من توتر زوجي فصفعني على وجهي عدّة مرات لكي أصمت"، هكذا بدأت دنيا حديثها مع "ميدان".

نشأت دنيا في إحدى قرى صعيد مصر، تقول إنها توقَّفت في التعليم عند المرحلة الثانوية، لأن أسرتها لم توافق على سفرها للحصول على شهادتها الجامعية من إحدى المدن القريبة من محل سكنها، حينما تزوجت خرجت من منزل أسرتها لتدخل منزل الزوجية، وهو أحد طوابق منزل عائلة، حيث يقطن بالدور الأول والدا زوجها، ثم في كل دور من الأدوار التالية يقطن واحد من إخوته مع زوجته وأطفاله.

تقول دنيا: "زوجي يُعاملني كواحدة من أبنائه، أصبح لدينا الآن ثلاثة أطفال، أكبرهم يبلغ عمره 14 عاما، جميعهم يُضرَبون لكي تتم تربيتهم وتهذيبهم جيدا، يرى زوجي أنني أيضا يجب أن أُعاقَب حتى أفعل لاحقا ما يتوقع مني فعله حتى دون أن يتكلم"، تُنهي حديثها قائلة: "هنا في الصعيد الرجل يُعبِّر عن زوجته وأطفاله بكلمة العيال، فجميعنا عياله".

أكَّد التقرير تعرُّض نحو ثمانية ملايين امرأة مصرية لخطر العنف الأسري كل عام، مُضيفا أنه قد تتعرَّض نسبة تصل إلى 86% من الزوجات للإيذاء الزوجي.

في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أرقاما صادمة عن حالة العنف ضد المرأة في مصر، عبر بيان صحافي نشره على موقعه الرسمي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وأفاد التقرير أن 34% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج تعرَّضن لعنف بدني أو جنسي من قِبَل الأزواج.(2)

وفي عام 2021، أكَّد تقرير أصدرته وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان: "وباء كورونا والعنف الأسري: هل من ارتباط؟"، أكَّد تعرُّض نحو ثمانية ملايين امرأة مصرية لخطر العنف الأسري كل عام، مُضيفا أنه قد تتعرَّض نسبة تصل إلى 86% من الزوجات للإيذاء الزوجي، حيث وجَّه أربعة من كل خمسة رجال متزوجين شكلا من أشكال العنف النفسي ضد زوجاتهم. بحسب البيانات، فقد حدثت زيادة بنسبة 13% في عدد المرضى في مراكز علاج العنف الأسري خلال العام الأخير، وحصلت 2704 امرأة على رعاية فردية، و9278 حالة على رعاية أسرية.(3)

ثقافة "ذبح القطة"

تحكي قصة مُتداولة في الموروث الشعبي عن رجل كان يتناول وجبة العشاء مع زوجته في ليلة زفافهما، ثم ظهرت قطة فجأة، فما كان من الزوج إلا أن حاول إخافتها بيده وإبعادها عن اللحم الموضوع على المنضدة، كرَّر الزوج محاولة إخافة القطة وإبعادها مرتين، وفي المرة الثالثة أمسك السكين وذبح القطة على مرأى ومسمع من العروس، ثم أخبر زوجته أن هذا مصير مَن لا يستمع لما يقوله.

كانت رباب. ع، المرأة الثلاثينية، التي حصلت على شهادتها الجامعية من كلية الحقوق، تُدرك أن ما تعرَّضت له من عنف زوجي بعد أيام قليلة من زواجها لم يكن إلا رغبة من الزوج، الذي يحمل شهادة جامعية هو الآخر ويعمل في إحدى الهيئات الحكومية، في "ذبح القطة".

زوج رباب هو ابن عمها أيضا، تقول لـ "ميدان": "بعد نحو خمسة أيام فقط من حفل زفافنا، وجدت ابن عمي الذي أصبح زوجي يُخبرني أنه دعا نحو 10 أفراد من أصدقائه غدا، ويُريد أن أُجهِّز لهم وليمة من الطعام، بها العديد من أصناف الأطعمة الصعبة في إعدادها التي تتطلَّب الكثير من الوقت والجهد، كنت ما زلت عروسا، فوجئت من الموقف، قلت له بانزعاج كيف تفعل هذا دون أن تُخبرني سابقا؟ لم يرد، اقترب مني وصفعني على وجهي قائلا: "أتريدين أن أستأذنك؟!"، بعدها أدركت أن الموقف كاملا لم يكن سوى "ذبح للقطة"، كان يريد أن يُرسي قاعدة أنه يطلب ما يشاء مهما بدا صعبا أو غير معقول، وعليّ فقط السمع والطاعة".

عموما، فإن أنواع العنف المختلفة ضد الزوجة، بداية من الضرب ووصولا إلى العنف الجنسي، تكون عادة ناجمة عن عوامل متداخلة، وهي تحدث في كل الطبقات تقريبا. ومع ذلك، فإن هناك علامات -توجزها منظمة الصحة العالمية- ترفع احتمالاته، مثل تدني مستويات التعليم، وتعرُّض الشخص لإساءة المعاملة في السابق، واضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع، وتعاطي الكحول أو المخدرات.

من الصعيد إلى العاصمة

ومن صعيد مصر إلى عاصمتها، تفتح هدى. ز، الطبيبة الثلاثينية في أحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة، كاميرا هاتفها الأمامية لترى وجهها، كانت تُريد فقط أن تطمئن أن مستحضرات التجميل التي وضعتها في الصباح لا تزال قادرة على إخفاء الكدمات في وجهها، حتى لا يراها مرضاها أو زملاؤها. تُحكِم حجابها وتنظر إلى الفراغ أمامها، فتتذكَّر ما حدث بالأمس، حقيقة لم يحدث شيء، تتذكَّر فقط أنها رفضت أن تذهب طفلتها الصغيرة إلى جدتها لوالدها لأن لديها واجبات مدرسية يجب إنهاؤها، ليخرج الزوج من غرفته منفعلا، موجِّها لها العديد من الاتهامات بأنها تُحاول حجب الأولاد عن عائلته، وأنها لا تتذكَّر الواجبات المدرسية حينما تذهب بهم إلى أسرتها. هكذا بدأ الشجار، ثم تطوَّر ليصل إلى الضرب باليد، ثم تطوَّر الأمر ليصبح ضربا مُبرحا على وجهها وجسدها ترك آثار كدمات قوية. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُضرَب خلالها الطبيبة الشابة من زوجها، لكنها كانت الأكثر عنفا.

تقول هدى لـ "ميدان": "أنظر إلى نفسي وأنا أرتدي البالطو الأبيض وأقف لأُشخِّص حالات المرضى أو أصف لهم الدواء، وأتذكَّر الإهانة التي تطولني بين جدران منزلي على أتفه الأسباب، فأُشفق على نفسي، لكنني أعود لألومها وأُخبرها أن هذا هو اختيارها، هذا هو الشخص الذي أحببته وتمسَّكت بالزواج منه رغم رفض والدي لعدم ارتياحه له، يبدو أنني لا أملك حتى ترف إخبار أبي وأمي بما يحدث لي، أحتمل صامتة، وأحاول فقط الحفاظ على كرامتي وتجنُّب الإهانة قدر المُستطاع".

لا يقف الأمر عند الشعور بالإهانة، حيث تُبلِّغ نسبة 42% من النساء اللواتي يتعرَّضن لعنف العشير عن تعرُّضهن لإصابات من جراء هذا العنف، بالإضافة إلى ذلك هناك احتمالات للإصابة بالاكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المُسبِّبة للقلق، فضلا عن المعاناة من صعوبات في النوم، واضطرابات في عادات الأكل، ومحاولات الانتحار، وهو ما يؤكِّده تحليل صادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2013 أن النساء اللواتي تعرَّضن لعنف العشير كُنَّ أكثر عُرضة للإصابة بالاكتئاب والمعاناة من مشكلات إدمان الخمور بمرتين تقريبا.

البحث عن تشريع

خلال مُذكِّرة إيضاحية حول مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري، كتب مركز "النديم" الحقوقي في العاصمة المصرية أنه في غياب النص القانوني الذي يُجرِّم العنف الأسري، أفسح المجتمع مجالا لهذا النوع من العنف بحجة الحفاظ على الأسرة من التفكُّك والانهيار، رغم ما ينطوي عليه من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان.

باسم الحفاظ على الأسرة تم التواطؤ على علاقات أسرية قائمة على القهر الإنساني والسلطة الأبوية، وكأنما كانت المرأة هي وحدها المُطالَبة بدفع الثمن، وباسم الشأن الداخلي للأسرة وكيانها المستقل كفَّ البناء القانوني والتشريعي للمجتمع يده عن مختلف جرائم العنف التي تقع في نطاقها، بل بلغ أحيانا حد إضفاء الشرعية عليها.

يرى المركز الحقوقي أنه يجب تشريع قانون يحدّ من العنف الأسري الذي تتعرَّض له المرأة داخل الأسرة، لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونموا صحيحا. وفقا للمركز، يتحقَّق هذا من خلال عدة إجراءات، منها اعتبار العنف الذي تتعرَّض له المرأة داخل الأسرة جريمة يُعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وتوفير أقصى حماية قانونية ممكنة لضحايا العنف الأسري بحالات هذا العنف كافة، سواء البدني أو النفسي أو الجنسي، واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تطوير الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة ذات الشأن في حالات العنف الأسري، وإفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المساندة وتمكينها من لعب دورها الإيجابي في دعم ومساندة المرأة المُعنَّفة.(4)

لكن الأمر كما يبدو يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، وهو لا يختص بمصر فقط، إذ تُشير منظمة الصحة العالمية في دراسة بين 2018-2020 إلى أن أكثر من ربع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة من المرتبطات بعلاقة يتعرَّضن للعنف البدني و/أو الجنسي على يد الطرف الآخر في العلاقة مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وتتراوح التقديرات المُتعلِّقة بمعدلات انتشار العنف ضد المرأة خلال حياتها بين 20% في غرب المحيط الهادئ، و22% في البلدان مرتفعة الدخل وأوروبا، و25% في إقليم المنظمة للأميركتين، و33% في أفريقيا، و31% في شرق المتوسط، و33% في جنوب شرق آسيا.(5)

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