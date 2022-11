من تريليون دولار إلى الانهيار.. كيف سقطت شركة "ميتا" في عام واحد فقط؟

في عام 1985، كانت شركة كوكاكولا تخسر حصتها في السوق أمام شركة بيبسي، في حين أشارت اختبارات التذوق الأعمى إلى أن المستهلك كان يُفضِّل المذاق الأكثر حلاوة الذي تقدمه شركة بيبسي، وهنا قررت شركة كوكاكولا إعادة تركيب وصفتها للمرة الأولى منذ 99 عاما، لتقدم في إبريل/نيسان من العام نفسه مشروبها بالشكل الجديد باسم "نيو كوك" (New Coke)، لكنها لم تكن تتوقع رد فعل المستهلك حينها.

في غضون أسابيع من الإعلان، كانت الشركة تتلقى 5000 مكالمة هاتفية غاضبة يوميا، وفي يونيو/حزيران قفز هذا الرقم إلى 8000 مكالمة في اليوم، يشكو فيها المستهلكون من تغيير الطعم الذي تعودوا عليه. وبعدها بثلاثة أشهر، عقدت الشركة مؤتمرا صحفيا لتقدم اعتذارها وتعلن عودة الوصفة الأصلية لمشروبها الغازي الشهير. لا تزال قصة مشروب "نيو كوك" تُروى بوصفها قصة مؤثرة لتُحذِّر من العبث والتغيير في علامة تجارية أثبتت نجاحها بالفعل. (1) وربما هذا ما تعاني منه شركة "ميتا" (Meta)، أو فيسبوك سابقا!

في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2021، عندما أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك حينها، أن الشركة ستغير اسمها إلى "ميتا" وتوسع أنشطتها إلى "الميتافيرس" (Metaverse)، بدلا من الاكتفاء بمواقع التواصل الاجتماعي كما اشتهرت دائما، رسم في مخيلته رؤية لمستقبل "يوتوبي" خلال السنوات القادمة، مستقبل يتمكن فيه مليارات المستخدمين من الانغماس في بيئة رقمية بالكامل لساعات متتالية في يومهم، يعملون ويلعبون ويتواصلون اجتماعيا داخل عالم افتراضي اسمه الميتافيرس، لكن ربما هذا المستقبل لم يرغب به أحد من عملاء الشركة.

فبعد مرور عام واحد، وبنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انهار سعر سهم شركة ميتا إلى أقل من 100 دولار، وهو أقل سعر يصل إليه السهم منذ عام 2015، جاء هذا الانخفاض بعد إصدار الشركة تقرير أرباح الربع الثالث من العام، الذي أشار إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو الربع الثاني على التوالي من الانخفاض في الإيرادات. (2)

لنضع تلك الخسائر في سياقها الصحيح، كانت القيمة السوقية لشركة ميتا قد وصلت إلى تريليون دولار في منتصف العام الماضي تقريبا، قبل تحوُّلها إلى الاسم الجديد، وكانت سادس أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية، والآن خسرت من قيمتها ما يقارب 70% بوصولها إلى أقل من 290 مليار دولار، لتصبح في المركز رقم 26 من حيث القيمة السوقية. (3) وفي عام 2021، كانت أرباح الشركة السنوية قد بلغت نحو 46.75 مليار دولار، والآن تشهد انخفاضا بأكثر من 24% إلى نحو 35.13 مليار دولار في عام 2022، لتتراجع إلى مستويات عام 2020. (4) وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مارك زوكربيرغ أن الشركة ستتخلى عن 13% من قوتها العاملة، أي أكثر من 11 ألف موظف حول العالم، بهدف تقليل النفقات. (5)

لحل مشكلاتها، تضع الشركة قدميها في اتجاهين مختلفين على ما يبدو، قدم في الميتافيرس، والقدم الأخرى في اتجاه الفيديوهات القصيرة محاوِلةً المنافسة مع تيك توك، ويبدو أن الطريق مسدود في الاتجاهين. الخلاصة هي أن الشركة عبثت بالوصفة السرية التي كانت السبب في نجاحها منذ البداية، لكن كيف بدأ كل ذلك؟

منذ بدايات شركة فيسبوك، تحديدا عام 2005، تعلَّم مارك زوكربيرغ درسا مهما وهو أهمية أن يحافظ على مركزه في إدارة الشركة، ويصبح صانع القرار الأخير ويملك التحكم الكامل، لهذا أنشأ هيكلا إداريا لا يمكن لأحد فيه، ولا حتى مجلس الإدارة، أن يُطيح به من رأس الشركة. ومنذ تلك اللحظة، أصبح زوكربيرغ مُحصنا، حتى إذا قرر إعادة توجيه دفة الشركة إلى رهان محفوف بالمخاطر مثل الواقع الافتراضي والميتافيرس، بل ويمكنه حتى بمفرده تغيير اسم الشركة بالكامل!

وفي عام 2008، بعد توظيف شيريل ساندبرج، مديرة الإعلانات في شركة غوغل، مديرةً تنفيذيةً للعمليات في فيسبوك، ترك لها زوكربيرغ الحرية لتأتي بأفكار جديدة تدرّ الأموال على شركته. ساهمت ساندبرج في إنشاء نظام يقدم إعلانات فعالة للغاية بناء على استهداف البيانات الشخصية للمستخدمين. (6)

هذه الفكرة نجحت في تحويل الشركة إلى آلة أموال لا تتوقف، لكنها جاءت بتكلفة باهظة وهي استياء وغضب المستخدمين أنفسهم، وجعلت فيسبوك تحت رحمة أي قوة خارجية تتحكم في تدفق تلك البيانات، سواء كانت تلك القوة من الكونغرس الأميركي أو حتى من المتحكمين في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية مثل أبل وغوغل. وهذا تحديدا ما حدث عندما قررت أبل إطلاق ميزة "شفافية تتبع التطبيقات" مع نظام تشغيل هواتفها iOS 14.5، التي أوقفت معها قدرة فيسبوك على الاستهداف الصحيح في الإعلانات، ما أفقدها مليارات الدولارات من عوائد الإعلانات. (7)

في كتابه "معضلة المبتكر"، أشار الأستاذ بجامعة هارفارد كلايتون كريستنسن إلى الابتكارات الثورية الجديدة، التي تفترض معها الشركات أنها ضمنت هيمنتها على السوق، لكنها سرعان ما تتراجع وتنهار معها الشركات التي اعتنقتها بمجرد ظهور الابتكار المزعزع التالي، لأن نجاح تلك الشركات مرتبط بالنموذج الحالي من الابتكارات. (8) هذه المعضلة هي ما واجه زوكربيرغ مع تحول نشاط الحوسبة السحابية بشكل أساسي من أجهزة الحاسوب التقليدية إلى الهواتف الذكية. تأخر مارك في تحويل دفة شركته للتركيز على كيفية عمل منتجاتها على الهواتف الذكية التي أصبحت الوسيلة المثلى للوصول إلى مليارات المستخدمين. ومنذ ذلك الحين، أُصيب مارك بهاجس تخلُّف شركته حين يصل الابتكار الثوري الجديد ويسيطر على السوق، وبهذا كان يحاول دائما أن يتجنب "معضلة المبتكر".

نتيجة لذلك، في العام الماضي 2021، أشار زوكربيرغ إلى تحوُّل مماثل في طريقة تفكير شركته، معتقدا أن الاستثمار في الميتافيرس سيسمح لشركة ميتا بالانتقال من حقبة تكنولوجية إلى الحقبة القادمة، مع توقعه بأن نظارات الواقع الافتراضي ربما تكون البديل القادم للهواتف الذكية. لكن السؤال هذه المرة كان: هل فعلا حان وقت التغيير؟ وهل شركة ميتا قادرة فعلا على إنشاء الميتافيرس؟

دعنا نوضح أولا أن فكرة الميتافيرس تقوم في الغالب على تجربة المستخدم التي تنشأ من تقنيات وأجهزة الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والأجهزة الحسّية التي تسمح باستشعار حركة الجسم وردود الأفعال وإضافتها إلى التجربة. بجانب ذلك هناك منصات البرمجيات التي ستسمح بإنشاء وعرض تلك التجارب، مثل منصة "هوريزون ورلدز" (Horizon Worlds) الخاصة بشركة ميتا.

ولكي يحقق زوكربيرغ هذا الحلم، أنفق مليارات الدولارات، واستنفد طاقات آلاف الموظفين في الشركة، لأنه يؤمن أن الميتافيرس سيكون مستقبل الحوسبة، حتى إنه وضع نفسه في واجهة استعراض التقنيات الجديدة التي تُطوِّرها الشركة، لكن محاولاته أدت إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان.

في أغسطس/آب الماضي، نشر مارك على صفحته على فيسبوك صورة "الأفاتار" الخاص به من منصة "هوريزون ورلدز"، لكن شكل الأفاتار المسطح الشبيه بأفلام الرسوم المتحركة كان مثار سخرية واسعة حينها. بعدها وجَّه زوكربيرغ الموظفين إلى إعطاء الأولوية لتحسين وتطوير شكل الأفاتار، لتعمل الشركة على إنشاء نسخة محدثة منه بسرعة.

this looks like a 2002 Nintendo GameCube release called like “World Baby” https://t.co/9iyp5d2NnM

بعد أربعة أيام من نشر زوكربيرغ للصورة الأولى، شارك نسخة رقمية جديدة من نفسه، واعترف بأن الصورة الأولى كانت "بدائية جدا" في حين أن "الرسومات في اللعبة قادرة على تقديم المزيد". وأشار أحد مصممي الجرافيك ممن يعملون في الشركة، عبر منشور على لينكد إن الذي حُذف بعدها، إلى أنه وفريقه صمموا ما يقرب من 40 نسخة من وجه مارك زوكربيرغ على مدار أربعة أسابيع، قبل أن يوافق على النسخة النهائية التي عرضها.

A Meta employee who created Mark Zuckerberg's avatar revealed the backstory on LinkedIn.

Apparently, it took 4 weeks and 40 iterations to create the new Zuck avatar.

Meta clearly didn't like him leaking this info. The post has been deleted! pic.twitter.com/IiKrjJoEQH

— Matt Navarra (@MattNavarra) August 25, 2022