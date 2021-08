وادي الأُسود.. كيف ستُحدِّد بانجشير العصية على طالبان مستقبل أفغانستان؟

لم يستغرق حُلم السيطرة على أفغانستان سوى عشرة أيام، نجحت خلالها حركة طالبان، التي نشأ رجالها بين الجبال وتمرَّسوا في الحروب ورابطوا على خطوط النيران عقدين كاملين، في استعادة السلطة في البلاد من جديد بعد أن حكموها سابقا لخمس سنوات بين عامَيْ 1996-2001. وفيما يبدو، انتهى الغزو الأميركي حيث بدأ قبل عشرين عاما، ودخلت طالبان القصر الرئاسي في كابول رافعة سلاحها ورايتها، بعد أن سيطرت على أرجاء البلاد كافة، وبعد أن استطاع مقاتلوها الاستحواذ على جميع المعابر الحدودية مع دول الجوار، ومن ثمَّ لم يعُد بمقدور أحد أن يغادر أفغانستان إلا عبر مطار كابول.

بيد أن قصة الانتصار لم تكتمل، فلم تسقط بعد ولاية أفغانية وحيدة في يد طالبان وهي بانجشير، التي تبعد عن كابول مئة كيلومتر تقريبا، ولم تستهدفها الحركة البتة في خضم حملتها العسكرية للسيطرة على البلاد لأسباب وجيهة. لقد استعصت بانجشير على الخضوع لطالبان باستمرار، حتى أثناء حُكم الحركة في منتصف التسعينيات، وفي الوقت الذي اعترف فيه الجميع ضمنيا في الداخل والخارج بالحُكام الجدد لأفغانستان، كتب قائد الإقليم أحمد مسعود في صحيفة "واشنطن بوست" قائلا: "أكتب اليوم من وادي بانجشير، مستعدا لاقتفاء خُطى والدي، مع المقاتلين المجاهدين المستعدين لمواجهة طالبان مرة أخرى، وفي حوزتنا مخازن ذخيرة وأسلحة جمعناها بصبر، لأننا علمنا أن هذا اليوم قد يأتي".

تقع ولاية بانجشير في شرق أفغانستان لتُحيط بوادي ونهر بانجشير المُتاخم لجبال الهندوكوش في واحدة من أكثر المناطق وعورة في العالم، وعاصمة الولاية هي "بازارَك" الواقعة على ارتفاع ألفَيْ متر تقريبا. وينتمي أغلب سكان الوادي إلى المذهب السُّني وإلى إثنية "الطاجيك" (السائدة في جارتهم اللصيقة طاجيكستان أيضا)، ويتحدَّث أهلها لغة "الدَري"، التي يَعُدُّها الدستور الأفغاني لغة رسمية مثلها مثل البشتونية. ويبلغ عدد سكان الولاية نحو 170 ألفا، وهم من ألد أعداء طالبان منذ التسعينيات. وتعني بانجشير بالفارسية "الأُسود الخمسة"، ويُقال إن الاسم جاء عقب تمكُّن خمسة إخوة من احتواء مياه الفيضانات وبناء سد منيع للسلطان محمود الغزنوي في القرن العاشر الميلادي.

في وقت أرسلت فيه طالبان قواتها للسيطرة على المدينة، لم يكن أحد يتوقَّع أن تسقط بالسرعة نفسها التي سقطت بها كابول وغيرها من الولايات بصورة فاجأت القوات الأميركية. وتستعصي بانجشير على طالبان بالنظر إلى تاريخها الطويل وجغرافيتها المعقَّدة وكون تلك المنطقة شهدت أعنف المعارك التي خاضها الاحتلال السوفيتي في أفغانستان ضد المجاهدين في الفترة بين عامَيْ 1979-1989، حين مَثَّل وادي بانجشير ثقبا أسود ابتلع قوات السوفييت ومعداتهم، الكتيبة تلو الأخرى، وذلك على يد قائد المقاومة الأفغانية الشهير والأسطوري أحمد شاه مسعود، الملقَّب بأسد بانجشير.

تصدَّى شاه مسعود لهجمات السوفييت لسنوات مُستبسِلا أمام تسع محاولات عسكرية سوفيتية لاقتحام الوادي دون فائدة، فذاع صيته في الولاية، حتى إن كتابا كُتِب عن حياته بعنوان "الأسد الذي هزم الدُّب" في إشارة إلى الهزائم التي ألحقها بالروس، في حين قالت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "الأفغاني الذي أنهى الحرب الباردة".

لكن الأمور لم تستقم لشاه مسعود وقادة المجاهدين بعد رحيل السوفييت، وسرعان ما دخلوا في خلافات مع بعضهم بعضا تطوَّرت إلى احتراب أهلي. وفي تلك الأجواء تحديدا تأسَّست حركة طالبان عام 1994 من طلاب المدارس الدينية، بدعم باكستاني كامل، ساعية إلى تقديم نفسها بديلا للمجاهدين المتحاربين. لذا سرعان ما وجدت الحركة نفسها في عداء صريح مع أحمد شاه مسعود وحزب الجمعية الإسلامية، أحد أبرز أحزاب المجاهدين نفوذا.

نجحت طالبان في السيطرة على معظم أراضي أفغانستان بحلول عام 1996، لكن شاه مسعود نجح في المقابل في صد جميع محاولات الحركة للسيطرة على وادي بانجشير، وكبَّد قواتها هزائم مريرة، بل وحاول إظهارها على أنها مجرد ميليشيا دموية مُتعطِّشة للسلطة على عكس صنوف المجاهدين الآخرين الذين صقلتهم مقاومة السوفييت. ولكن بعد سلسلة من الهزائم التي مُنيت بها حركات وولايات أخرى، تغيَّرت موازين القوى لصالح طالبان في عموم أفغانستان، لا سيما مع الدعم الذي حصلت عليه من باكستان والسعودية، ما ساعدها في النهاية على إعلان إمارة إسلامية في أفغانستان كاملة، لكن دون أن تتمكَّن في الوقت نفسه من حيازة بانجشير، ليقف الوادي وحده مستعصيا ورافعا علم التحالف الشمالي الذي حكم الوادي فعليا طوال الحقبة الشيوعية.

