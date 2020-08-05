رحلة القاتل الأبيض..كيف وصلت "نترات الأمونيوم" إلى مرفأ بيروت؟

نعم البلاد تفتح أبوابها، لكن ذلك لا يعني أن الخطر قد زال، حتى مع انخفاض أعداد المصابين ببلادك فإن ذلك لا يعني إلا الحاجة لمزيد من الحذر. لذا إليك ما يخبرنا به البحث العلمي عن أخطر الأماكن بمحيطنا.