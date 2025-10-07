تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثالث، ولا تغيير سوى في عداد الموت المتصاعد، فرغم التنديد العالمي الذي بلغ ذروته، واصلت إسرائيل حصد أرواح الصحفيين الفلسطينيين، دون تردد، عقابا لهم على استئناف أدوارهم في نقل صور الأهوال والفظائع في القطاع، فظلوا عيون وآذان العالم، رغم المقتلة التي وصفت بالأسوأ تاريخيا على الصحفيين، إذ تجاوز عدد شهداء الكلمة مجموع من قتلوا من الصحفيين في الحرب الأهلية الأمريكية، والحربين العالميتين الأولى والثانية، وحرب كوريا، وفيتنام، ويوغوسلافيا، وأفغانستان، وفق ما خلص إليه مشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة براون الأميركية.

ولأن الصحفيين الشهداء جادوا بأثمن ما لديهم في سبيل توثيق ما يواجهه مئات الآلاف من المنكوبين في القطاع، فليس أقل من توثيق قصصهم، إذ حاولنا تسجيل خلاصات مكثفة من حكاياتهم وأحلامهم التي أطفأتها إسرائيل بكل قسوة، عسى أن نذكّر بعظيم تضحياتهم، وبمقدار خسارتنا لجيل استثنائي من الصحفيين الشجعان.

ونود أن نشير إلى أننا اعتمدنا على البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بما يتعلق بقائمة الصحفيين الشهداء، غير أن هناك مؤسسات متعددة أحصت أرقاما أعلى من الصحفيين الذين قضوا نحبهم خلال الحرب