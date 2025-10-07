254 صحفيا فلسطينيا قتلتهم إسرائيل خلال عامين.. اعرف قصصهم

الحرب الأشد فتكا بالصحفيين في التاريخ

تصميم خاص - الشهداء الصحفيين
Published On 7/10/2025
|
آخر تحديث: 13:17 (توقيت مكة)

حفظ

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثالث، ولا تغيير سوى في عداد الموت المتصاعد، فرغم التنديد العالمي الذي بلغ ذروته، واصلت إسرائيل حصد أرواح الصحفيين الفلسطينيين، دون تردد، عقابا لهم على استئناف أدوارهم في نقل صور الأهوال والفظائع في القطاع، فظلوا عيون وآذان العالم، رغم المقتلة التي وصفت بالأسوأ تاريخيا على الصحفيين، إذ تجاوز عدد شهداء الكلمة مجموع من قتلوا من الصحفيين في الحرب الأهلية الأمريكية، والحربين العالميتين الأولى والثانية، وحرب كوريا، وفيتنام، ويوغوسلافيا، وأفغانستان، وفق ما خلص إليه مشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة براون الأميركية.

تصميم خاص - غزة في عامين انفوغراف غزة الحقيقة ثمنها الحياة

ولأن الصحفيين الشهداء جادوا بأثمن ما لديهم في سبيل توثيق ما يواجهه مئات الآلاف من المنكوبين في القطاع، فليس أقل من توثيق قصصهم، إذ حاولنا تسجيل خلاصات مكثفة من حكاياتهم وأحلامهم التي أطفأتها إسرائيل بكل قسوة، عسى أن نذكّر بعظيم تضحياتهم، وبمقدار خسارتنا لجيل استثنائي من الصحفيين الشجعان.

ونود أن نشير إلى أننا اعتمدنا على البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بما يتعلق بقائمة الصحفيين الشهداء، غير أن هناك مؤسسات متعددة أحصت أرقاما أعلى من الصحفيين الذين قضوا نحبهم خلال الحرب

الحرب الأكثر دموية على الصحفيين في التاريخ (Bar Chart)

الربع الأول من الحرب

الصحفيون الفلسطينيون الذين قضوا شهداء في الفترة ما بين 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 وحتى 7 يناير/ كانون الثاني 2024 (114 صحفيا شهيــــدا)

تغطية الصحفيين الحرب الأشد فتكا بالصحفيين في التاريخ
نسبة أعمار الصحفيين الذين استشهدوا في غزة (Pie Chart)

الربع الثاني من الحرب

الصحفيون الفلسطينيون الذين قضوا شهداء في الفترة ما بين 7 يناير/ كانون الثاني 2024 وحتى 7 أبريل/ نيسان 2024 (32 صحفيا شهيــــدا)

تغطية الصحفيين الحرب الأشد فتكا بالصحفيين في التاريخ
الربع الثالث من الحرب

الصحفيون الفلسطينيون الذين قضوا شهداء في الفترة ما بين 7 أبريل/ نيسان 2024 وحتى 7 يوليو/ تموز 2024 (14 صحفيا شهيــــدا)

تغطية الصحفيين الحرب الأشد فتكا بالصحفيين في التاريخ
الربع الرابع من الحرب

الصحفيون الفلسطينيون الذين قضوا شهداء في الفترة ما بين 7 يوليو/ تموز 2024 وحتى 7 أكتوبر/ تشرين أول 2024 (18 صحفيا شهيــــدا)

تغطية الصحفيين الحرب الأشد فتكا بالصحفيين في التاريخ
الربع الخامس من الحرب

الصحفيون الفلسطينيون الذين قضوا شهداء في الفترة ما بين 7 أكتوبر/ تشرين أول 2024 وحتى 7 يناير/ كانون الثاني 2025 (24 صحفيا شهيــــدا)

تغطية الصحفيين الحرب الأشد فتكا بالصحفيين في التاريخ
الربع السادس من الحرب

الصحفيون الفلسطينيون الذين قضوا شهداء في الفترة ما بين 7 يناير/ كانون الثاني 2025 وحتى 7 أبريل/نيسان 2025 (7 صحفيين شهــداء)

تغطية الصحفيين الحرب الأشد فتكا بالصحفيين في التاريخ
الربع السابع من الحرب

الصحفيون الفلسطينيون الذين قضوا شهداء في الفترة ما بين 7 أبريل/نيسان 2025 وحتى 7 يوليو/تموز 2025 (19 صحفيا شهيــــدا)

تغطية الصحفيين الحرب الأشد فتكا بالصحفيين في التاريخ
الربع الثامن من الحرب

الصحفيون الفلسطينيون الذين قضوا شهداء في الفترة ما بين 7 يوليو/ تموز 2025 وحتى 7 أكتوبر/ تشرين أول 2025 (26 صحفيا شهيــــدا)

تغطية الصحفيين الحرب الأشد فتكا بالصحفيين في التاريخ
تحرير : محمود لافي

فريق العمل:

عبدالله الأمين

مصطفى أبو عين

فارس الخطيب

اشراف : عماد قطوش

انتاج الوسائط المتعددة

المصدر: الجزيرة