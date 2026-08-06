من بيع المساحات إلى بناء الحلول..نيوزويك تعيد صياغة شراكاتها التجارية

لم تعد الشراكات التجارية في المؤسسات الإعلامية الكبرى تقوم فقط على بيع مساحة إعلانية أو وعد المعلن بالوصول إلى أكبر عدد من القراء. فمع تراجع قيمة الإعلانات التقليدية وتصاعد المنافسة على انتباه الجمهور، بدأت علامات إعلامية عريقة في تحويل الثقة التحريرية والخبرة المتخصصة والفعاليات والبيانات إلى منظومة تجارية متكاملة تقدم للشركاء حلولا تتجاوز عدد المشاهدات والنقرات.

وكشفت الصحفية جوانا كامينغز، في تقرير نشرته الرابطة العالمية لناشري الأخبار وان-إيفرا (WAN-IFRA)، ملامح هذا التحول داخل مجلة نيوزويك، استنادا إلى حديث مع كايلي مكوي، نائبة رئيس التسويق الإستراتيجي في المؤسسة، قبيل مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للصحافة الدورية (FIPP) في مدريد.

وترى مكوي أن مستقبل العلاقات بين الناشرين والعلامات التجارية لم يعد قائما على سؤال: كم شخصا يمكن للإعلان أن يصل إليه؟ بل على سؤال أكثر تعقيدا: ما النتيجة التي يريد الشريك تحقيقها، وما الأصول التي تمتلكها المؤسسة الإعلامية لمساعدته على بلوغها؟

من بيع المخزون إلى بناء الحلول

تقول مكوي إن النموذج القديم كان يعتمد أساسا على وضع حملات المعلنين إلى جوار المحتوى التحريري والاستفادة من حجم الجمهور. أما اليوم، فقد أصبح المعلن يدخل إلى منظومة كاملة تضم المحتوى، والفعاليات، والتصنيفات، والاشتراكات، والإصدارات المطبوعة، والمنصات الرقمية.

وتعكس هذه المقاربة توسع نيوزويك في قطاعات متعددة، من الرعاية الصحية والتصنيفات المتخصصة إلى المؤتمرات والاشتراكات والنسخة المطبوعة الفاخرة، كما توسع دور مكوي ليشمل تموضع العلامة التجارية، ونمو الجمهور والاشتراكات، والفعاليات، والتسويق الموجه إلى المعلنين.

إعلان

وتؤكد أن التحول لم يكن مجرد محاولة لإضافة مصادر دخل جديدة، بل بحثا عن المجالات التي تمتلك فيها نيوزويك سلطة تحريرية وجمهورا منخرطا، ويمكن تحويلهما إلى قيمة تجارية حقيقية.

وبذلك انتقلت العلاقة مع المعلن من بيع مخزون إعلاني جاهز إلى بناء حلول مصممة وفق أهدافه، في عملية أصبحت أكثر استشارية وتعاونا بين أقسام المؤسسة المختلفة.

الرعاية الصحية نموذجا

يظهر هذا التوجه بوضوح في قطاع الرعاية الصحية، الذي أصبح أحد أبرز محاور النمو في نيوزويك. فالمؤسسة تجمع في هذا المجال بين التغطية الصحفية المتخصصة، وتصنيفات المستشفيات والتخصصات الطبية، والفعاليات، والاشتراكات، والإعلانات الدقيقة.

وتقول مكوي إن المسوق في قطاع الصحة لم يعد مضطرا إلى شراء إعلان في قناة واحدة، بل يمكنه الاستفادة من أجزاء مختلفة من أعمال نيوزويك، وفقا للنتيجة التي يريد تحقيقها.

وبدلا من أن تتركز المحادثة على تكلفة كل ألف ظهور، أصبحت تدور حول هدف الحملة، والجمهور المطلوب، والأدوات الأنسب للوصول إليه، سواء عبر محتوى مدفوع، أو فعالية، أو منتج رقمي، أو استهداف إعلاني متخصص.

لكن العمل التجاري في مجال حساس مثل الصحة يثير سؤالا أساسيا حول العلاقة بين التحرير والإعلان. وتؤكد مكوي أن التغطية الصحية ليست فئة أضيفت لأسباب تجارية، بل أحد الأعمدة التحريرية الرئيسية في المجلة، ويقودها صحفيون من داخل غرفة الأخبار.

وتستشهد بالنشرة الأسبوعية التي تشرف عليها محررة الرعاية الصحية أليكسيس كايزر، إضافة إلى تصنيفات المستشفيات التي تعمل بوصفها مسارا تحريريا مستقلا يقوم على منهجية خاصة.

وترى أن المعرفة التي تنتجها غرفة الأخبار تكشف المجالات التي يهتم بها الجمهور، بينما تساعد الحوارات التجارية على فهم اتجاهات السوق. لكن هذا التبادل لا يعني دمج المسارين، إذ تؤكد أن الخط الفاصل لا يختفي، وأن الاستقلال التحريري يظل أولوية.

لماذا اشترت نيوزويك شركة تقنية؟

تعزز هذا النموذج بعد استحواذ نيوزويك على شركة أد برايم (Adprime) المتخصصة في تقنيات الإعلان الصحي، ما منحها بنية بيانات وأدوات استهداف داخلية بدلا من الاعتماد الكامل على أطراف خارجية.

وتقول مكوي إن امتلاك منصة إعلانية متخصصة في الرعاية الصحية يسمح للمؤسسة بربط سلطتها التحريرية بحملات دقيقة عبر المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة والتلفزيون المتصل بالإنترنت.

وتكمن القيمة، من وجهة نظرها، في أن تبدأ الحملة من سياق تحريري موثوق، مثل تصنيف للمستشفيات أو ملف صحي متخصص، ثم تنتقل إلى توزيع إعلاني قابل للقياس والمساءلة، من دون تسليم الجزء الأخير من العملية لشركة خارجية.

لكنها تحذر الناشرين من اعتبار الاستحواذ أو بناء البنية التقنية هدفا في حد ذاته. فالسؤال الأهم ليس: هل نبني التقنية أم نشتريها؟ بل: هل تمثل هذه القدرة جزءا مركزيا من مستقبل المؤسسة أم مجرد نشاط مجاور؟

إعلان

وترى أن الاستحواذ يكون مبررا عندما يعمق قطاعا تلتزم المؤسسة بتطويره، ويمنحها عرضا جديدا هيكليا، لا مجرد خدمة أقل تكلفة. وقد اختارت نيوزويك شراء الشركة لأن بنيتها التقنية وفريقها كانا جاهزين، ولأن الرعاية الصحية تمثل مجالا أساسيا في إستراتيجيتها.

المطبوع الفاخر يبيع القصد

شمل تحول نيوزويك أيضا تطوير هويتها البصرية وإعادة إطلاق نسختها المطبوعة بوصفها منتجا فاخرا يركز على القصص المعمقة؛ وتفرق مكوي بين نموذج التوزيع الجماهيري القديم، الذي كان يبيع الحجم والانتشار، والنموذج المطبوع الجديد الذي يبيع ما تسميه القصد.

فالقارئ الذي يختار اقتناء إصدار مطبوع منسق وقابل للاحتفاظ به، ويمنحه وقتا مركزا بعيدا عن التشتيت الرقمي، يمثل قيمة مختلفة للمعلن. ومن ثم، لا يصبح السؤال عن عدد الأشخاص الذين سيشاهدون الإعلان، بل عن هوية من اختاروا قضاء وقت متعمد مع المنتج، وما الذي يعنيه ظهور العلامة التجارية إلى جوار هذا النوع من المحتوى.

ويجعل هذا التحول الإعلان المطبوع أقرب إلى الرعاية أو سوق المنتجات الفاخرة منه إلى الإعلانات القائمة على حركة الزيارات، إذ لا تشتري العلامة التجارية الحجم فقط، بل الارتباط بالثقة والتجربة والهوية.

ما بعد اقتصاد الزيارات

تقول مكوي إن إعادة إطلاق المطبوع ليست سوى جزء من قصة أوسع تتعلق بكيفية بناء ناشر عريق لنموذج دخل متنوع يتجاوز الإعلانات المرتبطة بالزيارات.

وتضم منظومة نيوزويك التصنيفات، والفعاليات، والرعاية الصحية، والاشتراكات، والمطبوع، والشراكات الإعلانية، بوصفها عناصر مترابطة وليست تجارب منفصلة.

ولا ترى مكوي أن على كل مؤسسة إعلامية نسخ نموذج نيوزويك حرفيا، بل إن الدرس الأهم هو أن يعرف الناشر الأصول التي يمتلكها بالفعل، والمجالات التي يملك فيها خبرة وسلطة وثقة، ثم يبحث عن طريقة لتحويلها إلى قيمة أكبر من مجرد الوصول.

وتكشف التجربة أن مستقبل الشراكات الإعلامية قد يعتمد بدرجة أقل على بيع الجمهور بوصفه رقما، وبدرجة أكبر على بناء علاقة تجمع ثقة القارئ، وقوة العلامة التحريرية، واحتياجات الشريك التجاري، مع إبقاء الحدود المهنية واضحة حتى لا تتحول الثقة نفسها إلى ضحية للنمو.