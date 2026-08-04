أدلة الناخبين تهزم خوارزميات غوغل.. كيف استعادت صحف محلية جمهورها؟

في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي ملخصات الذكاء الاصطناعي في محركات البحث إلى تقليص عدد الزيارات التي تصل إلى المواقع الإخبارية، تكشف تجارب عدد من المؤسسات الصحفية غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية أن المحتوى الأصلي والمتخصص لا يزال قادرا على دفع القراء إلى النقر والوصول إلى المصدر، خصوصا عندما يقدم إجابات محلية مفصلة لا تستطيع الخوارزميات اختزالها في بضعة أسطر.

وكشفت الصحفية هناء تميز، في تقرير نشره مختبر نيمان للصحافة، أن عددا من المؤسسات الإخبارية غير الربحية سجل نموا ملحوظا في الزيارات خلال الربع الثاني من العام، مدفوعا بتغطية الانتخابات التمهيدية، وأدلة الناخبين، والقصص الاستقصائية والإنسانية ذات الصلة المباشرة باحتياجات الجمهور.

واستند التقرير إلى التصنيف الفصلي الذي يعده مختبر نيمان لأداء المؤسسات الإخبارية غير الربحية، إلى جانب نماذج من الصحافة المحلية والمنصات العامة، في محاولة لفهم أنواع المحتوى التي لا تزال قادرة على تحقيق نمو في ظل التغيرات المتسارعة في منصات البحث والتوزيع.

أدلة الناخبين تهزم الملخصات القصيرة

كانت تعاونية الأخبار المملوكة للعاملين "ذا 51ست" من أبرز المستفيدين من الموسم الانتخابي في واشنطن العاصمة، إذ ارتفعت زيارات موقعها من 120 ألف زيارة في مايو/أيار إلى 179 ألفا في يونيو/حزيران.

وعزت المؤسسة هذا النمو إلى تغطيتها الانتخابات التمهيدية، بما شمل أدلة الناخبين وملفات المرشحين ومواد التحقق من الادعاءات، في وقت شهدت فيه العاصمة سباقات بارزة وتطبيق التصويت التفضيلي للمرة الأولى.

وحصد دليل الناخبين وحده نحو 50 ألفا مشاهدة، بينما أسهمت التغطية الانتخابية في جذب 6 آلاف مشترك جديد إلى النشرة البريدية؛ وجاء معظم الزوار عبر نتائج البحث المجانية.

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وقالت مادي بور، الشريكة المؤسسة للموقع، إن هذه الأرقام بدت مشجعة في وقت يكتب فيه كثير من الخبراء "مراثي" الزيارات القادمة من محركات البحث. وأضافت أن الأدلة الانتخابية والملفات التفصيلية والتحقق الدقيق تقدم معلومات لا يمكن اختزالها في الملخصات التي تعرضها غوغل، ولذلك يظل المستخدم مضطرا إلى زيارة الموقع للحصول على الصورة الكاملة.

الانتخابات تتحول إلى عضوية وتبرعات

وسجلت مؤسسة "كال ماترز" المعنية بتغطية أمريكا نحو 3.8 ملايين زيارة في مايو/أيار، مقابل 1.9 مليون فقط في أبريل/نيسان، مدفوعة بالاهتمام بالانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم الولاية.

وأوضحت رئيسة التحرير كريستن غو أن دليل الناخبين لم يحقق أرقاما قياسية في الوصول فقط، بل أسهم أيضا في جذب أعضاء جدد، وخفض معدل إلغاء العضويات إلى أدنى مستوى شهري، وزيادة التبرعات.

كما أنتجت المؤسسة أدلة انتخابية مصورة، تضمنت مقابلات مع المرشحين في مقاطع عمودية، ساعدت على تحقيق انتشار طبيعي عبر تيك توك وإنستغرام.

وفي كولورادو، ارتفعت زيارات موقع "ذا كولورادو صن" من 1.2 مليون زيارة في مايو/أيار إلى نحو 1.9 مليون في يونيو/حزيران. ونشرت المؤسسة أكثر من 30 مادة انتخابية حصدت مجتمعة 800 ألف مشاهدة، معظمها عبر بحث غوغل.

وقالت مديرة الجمهور والتفاعل ستيفاني ريفيرا إن الإقبال لم يقتصر على السباقات المثيرة أو المثقلة بالخلافات، بل شمل أيضا انتخابات أقل تنافسية، مما يعكس رغبة الناخبين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن جميع المناصب، والبحث عن تغطية متوازنة تساعدهم على التصويت.

الصحافة الشاملة تجذب الجمهور المحلي

وفي ولاية أوكلاهوما، نشرت مؤسسة "نون دوك ميديا" 70 مادة خلال الفترة السابقة للانتخابات التمهيدية، فارتفعت زياراتها من 81 ألفا في مايو/أيار إلى 133 ألفا في يونيو/حزيران.

وقال رئيس التحرير تريس سافاج إن المؤسسة، التي تضم 10 موظفين بدوام كامل، كثفت وتيرة النشر لضمان وصول معلومات شاملة وفي الوقت المناسب عن المرشحين والسباقات والقضايا المطروحة للتصويت. كما نظمت خمس مناظرات سياسية عامة أسهمت في زيادة الاهتمام بالتغطية.

وتكشف هذه التجارب أن القيمة لم تأت من عدد المواد المنشورة وحده، بل من الإجابة عن أسئلة عملية يحتاجها الجمهور، مثل هوية المرشحين، ومواقفهم، وطريقة التصويت، والنتائج المتوقعة لكل سباق.

الوضوح والإنسانية يصنعان الانتشار

ولم يكن النمو مرتبطا بالانتخابات وحدها؛ فقد حققت "ميسيسيبي فري برس" زيادة بلغت 302% بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، إذ ارتفعت الزيارات من 87 ألفا إلى 353 ألفا.

وكانت أكثر القصص قراءة تتعلق بمقتل طفل يبلغ عاما واحدا على يد شرطي، وهي قضية تابعتها المؤسسة عبر 12 تقريرا جمعتها في صفحة خاصة. وجاء نحو 46% من الزيارات من منصات التواصل، وخاصة ريديت.

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وقال مدير الجمهور كريس إليس إن المؤسسة تجنبت اللغة المبهمة أو المبنية للمجهول، وميزت بين الوقائع الموثقة والروايات الرسمية، ومنحت أسرة الطفل مساحة للتعبير عن موقفها. ويرى أن الجمع بين الوضوح والصرامة الصحفية والبعد الإنساني دفع القراء إلى مشاركة القصة خارج حدود الولاية.

غوغل ديسكفر يكافئ القصص العابرة للحدود

أما موقع "في تي ديغر" في ولاية فيرمونت، فاستفاد من تدفق كبير للزيارات عبر خدمة غوغل ديسكفر، لترتفع زياراته إلى 1.1 مليون في أبريل/نيسان، مقابل 863 ألفا في مارس/آذار.

وحققت قصة عن مراهق أصبح أصغر عداء من الولاية يشارك في ماراثون بوسطن نحو 380 ألفا مشاهدة، جاء 87% منها عبر غوغل ديسكفر. كما حققت قصص عن الرعاية الصحية والإسكان والهجرة نسبا مرتفعة من الزيارات عبر المنصة نفسها.

ورأت المؤسسة أن القاسم المشترك بين هذه المواد هو قدرتها على تجاوز النطاق المحلي، وتقديم زوايا إنسانية تهم جمهورا أوسع، مع بقاء صلتها واضحة بالمجتمع الذي تغطيه.

الصحافة الأصلية لا تزال تملك الأفضلية

وسجلت مؤسسات أخرى نموا اعتمادا على التحقيقات الحصرية والتغطيات المحلية المعمقة، فقد حقق موقع "ذا إنترسبت" زيادة بنسبة 30% خلال شهر، مدفوعة بثلاثة سباقات صحفية استقصائية، بينما استفادت "سولت ليك تريبيون" من سلسلة واسعة حول مشروع لمراكز بيانات، جذبت 400 ألف مشاهدة وأسهمت نتائج البحث وغوغل ديسكفر بأكثر من نصف زياراتها.

ويخلص تقرير هناء تميز إلى أن الخطر الذي تمثله ملخصات الذكاء الاصطناعي على حركة الإحالة إلى المواقع حقيقي، لكنه لا يعني نهاية زيارات البحث بالضرورة. فالمحتوى الذي يقدم خدمة عملية، أو معلومات محلية متخصصة، أو تحقيقا أصليا، أو معالجة إنسانية واضحة، لا يزال قادرا على دفع القارئ إلى تجاوز الملخص والوصول إلى المصدر.

وتشير هذه النماذج إلى أن مواجهة تراجع الزيارات لا تكون فقط بتحسين العناوين أو الوصف التقني للصفحات، بل بفهم الاحتياجات المعلوماتية للمجتمع وإنتاج صحافة لا تستطيع الخوارزميات اختصار قيمتها.