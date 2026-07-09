معهد الجزيرة للإعلام يفوز بجائزة غلوبال ريكوغنيشن 2026

تُوِّج معهد الجزيرة للإعلام بجائزة غلوبال ريكوغنيشن (Global Recognition Award 2026) تقديرًا لدوره في تطوير أدوات إعلامية معزَّزة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التدريب المهني ليشمل آلاف المتدربين من أنحاء العالم، وسعيه لتعزيز فرص التعليم الإعلامي الرقمي للجمهور.

وهذه الجائزة من الجوائز الخاصّة التي تُمنَح للمؤسسات والأفراد التي تنجح في تحقيق إنجازات بارزة في مجالات الابتكار والقيادة والتميّز المهني؛ إذ بلغ عدد المتقدّمين لها أكثر من 12 ألف مرشّح، لم يفز منهم سوى 482 مؤسسة وشخصية، بنسبة تقارب 4% فقط، ما يعكس المكانة الرفيعة التي حقّقها المعهد بين نخبة المؤسسات العالمية.

واعتمدت الجهة المانحة للجائزة نموذج القياس راش (Rasch) في تقييم إنجازات المعهد، إلى جانب إنجازات المرشّحين الآخرين، لضمان أعلى مستويات العدالة والموضوعية في تقييم المتقدّمين، استنادًا إلى معايير تشمل الابتكار، والقيادة، والأثر، والمسؤولية المجتمعية، وجودة المخرجات.

وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بعدد من المبادرات التي عزّزت مكانة معهد الجزيرة للإعلام على المستوى الدولي؛ من بينها تنظيم مؤتمر "الذكاء الاصطناعي في الإعلام" الذي أصبح منصة دولية تجمع الإعلاميين والخبراء والتقنيين لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصّصة استفاد منها أكثر من 82 ألف متدرّب.

وأشادت اللجنة بسجلّ المعهد الذي يضمّ أكثر من 7 آلاف دورة تدريبية و36 جائزة دولية، إضافةً إلى منصاته الرقمية التي حصدت 120 مليون مشاهدة، ضمن التزامه المستمرّ بتطوير الكفاءات الإعلامية ونشر المعرفة المهنية.

ويكرّس هذا التتويج المكانة التي رسّخها معهد الجزيرة للإعلام بوصفه أحد أبرز مؤسسات التدريب الإعلامي في المنطقة والعالم؛ إذ يجمع في إطار مؤسسي واحد بين تطوير أدوات إعلامية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التدريب المهني، والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، مع الحفاظ على جودة مهنية ومعايير تدريبية عالية.