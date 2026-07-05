معهد الجزيرة للإعلام وجامعة قطر يطلقان دبلومين في الإعلام الرقمي والبث التلفزيوني

أطلق معهد الجزيرة للإعلام بالتعاون مع جامعة قطر دبلومَي الإعلام الرقمي والبث التلفزيوني، وذلك في حفل أُقيم الأحد الماضي بمقر معهد الجزيرة، وبمشاركة واسعة من مسؤولي المؤسستين، ضمن شراكة إستراتيجية تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية.

كما يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إعداد كوادر إعلامية مؤهلة لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام المعاصر، حيث تستهدف خطة التدريب أكثر من 30 متدربا ومتدربة من قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، توزعوا بين دبلومي الإعلام الرقمي والبث التلفزيوني.

فرصة عملية في بيئة مهنية

ووصفت مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري هذا البرنامج بأنه فرصة عملية نوعية لطلبة الإعلام والصحافة في جامعة قطر، تتيح لهم اختبار مهاراتهم داخل بيئات مهنية تحاكي واقع غرف الأخبار ومنصات الإنتاج التلفزيوني والرقمي.

وأكدت أن البرنامج يمكّن المشاركين من التدرب على أيدي خبراء ومدربين متخصصين، وبناء شبكة علاقات مهنية تدعم انخراطهم في سوق العمل الإعلامي داخل قطر وخارجها.

ومن جامعة قطر، أعربت العميد المساعد للغات والإعلام والترجمة بكلية الآداب والعلوم الدكتورة صيتة علي العذبة عن اعتزازها بهذه الشراكة التي وصفتها بأنها نموذج رائد للتكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية.

وقالت إن المبادرة تمنح الطلبة "فرصة الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، واكتساب المهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة"، متطلعة إلى أن تكون انطلاقة لمسيرة إعلامية واعدة تُسهم في رفد القطاع الإعلامي بكفاءات متميزة.

رؤية مشتركة لإعلامي المستقبل

وفي كلمة لمدير إدارة المبادرات الإعلامية في معهد الجزيرة للإعلام الدكتور حسام وهبة أوضح أن إطلاق الدبلومين يجسد رؤية مشتركة بين المؤسستين لتقديم برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات الإعلام الحديث، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالي الإعلام الرقمي والبث التلفزيوني.

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وفي ما يتعلق بالمحتوى التدريبي الذي سيتضمنه هذا البرنامج فسيتوزع إلى التصور التالي:

يتضمن دبلوم الإعلام الرقمي 5 محاور تدريبية متكاملة:

دورة الكتابة للمنصات الرقمية بإشراف الزميلة يسرى العسري. ورشة التكوين البصري ويقدمها الدكتور حسام وهبة. دورة إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي بإشراف يحيى سليم. دورة التخطيط الإستراتيجي للمحتوى الرقمي وتقدمها هبة عيدروس. دورة صحافة الموبايل ومشاريع التخرج في القصص الرقمية بإشراف عبد الله الشحيمي.

أما دبلوم البث التلفزيوني فيشمل بدوره الدورات والورش التالية:

دورة أساسيات البث التلفزيوني بإشراف علي حاجي. ورشة التكوين البصري ويقدمها الدكتور حسام وهبة. دورة هندسة الصوت بإشراف محمد حسين. دورة الإخراج التلفزيوني ويشرف عليها محمد حسين عبد المنعم. دورة المونتاج الفوري داخل الاستوديو ومشاريع التخرج بإشراف علي حاجي.

وتأتي هذه الشراكة في سياق توجه مؤسسي متصاعد نحو تطوير كفاءات الإعلاميين العرب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات المشهد الإعلامي الراهن، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يُعيد رسم ملامح صناعة الإعلام على المستويين الإقليمي والعالمي.