أزمة 60 دقيقة تشعل جدلا داخل الإعلام الأمريكي.. أين تنتهي سلطة رئيس التحرير؟

لم تعد الأزمة التي تعصف ببرنامج "60 دقيقة"، أحد أعرق برامج الصحافة الاستقصائية في الولايات المتحدة، مجرد خلاف بين إدارة وصحفيين، بل تحولت إلى نقاش مهني واسع حول حدود سلطة رئيس التحرير، واستقلالية غرف الأخبار، ومستقبل الصحافة الاستقصائية في عصر يتزايد فيه الاستقطاب السياسي.

وجاءت أحدث فصول الأزمة بعدما خرجت مراسلة البرنامج السابقة سيسيليا فيغا إلى العلن متهمة الإدارة الجديدة لشبكة (CBS) بمحاولة دفعها إلى إدراج معلومات وصور لم يتمكن فريقها من التحقق منها، مؤكدة أنها للمرة الأولى خلال 25 عاما من العمل الصحفي شعرت بأن بعض الملاحظات التحريرية "جاءت من منطلق سياسي أو معلوماتي، لا من منطلق صحفي".

وفي تغطية ملف الهجرة مطلع عام 2026، قالت فيغا إن الإدارة طلبت منها إدراج مقاطع فيديو تظهر متظاهرين يعتدون على أشخاص اعتقدوا أنهم عناصر تابعون لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، إضافة إلى البحث عن لقطات تُظهر مسؤولا أمنيا يسخر خلال مؤتمر صحفي. لكنها أوضحت أن فريقها راجع جميع المواد المصورة المتاحة ولم يعثر على أي دليل موثوق يثبت وقوع تلك الأحداث، ولذلك لم تُدرج في التقرير.

وأضافت أن موقفا مشابها تكرر خلال إعداد تقرير عن الفقر في ولاية فرجينيا الغربية، عندما طُلب منها الإشارة إلى نائب الرئيس جي دي فانس وكتابه مرثية ريفية، رغم أن القصة -بحسب روايتها- لم تكن تتناول شخصيات سياسية.

أما في تقرير عن الحرب على إيران، فقالت إنها تلقت اقتراحا بافتتاح المادة بعبارة تؤكد أن إيران "تتفوق عليها الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا بشكل كامل"، وهو ما وصفته بأنه "نقطة حديث للإدارة" لا صياغة تحريرية محايدة.

في المقابل، نفت الشبكة هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "لا تستند إلى الواقع"، بينما دافعت رئيسة التحرير باري وايس عن نهجها بالقول إن "ما يسمى تدخلا تحريريا هو في الحقيقة الوصف الوظيفي لرئيس التحرير".

أين تنتهي سلطة رئيس التحرير؟

تثير هذه القضية سؤالا قديما يتجدد مع كل أزمة داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى: أين تقف حدود سلطة رئيس التحرير؟

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ففي النموذج التقليدي، لا يقتصر دور رئيس التحرير على مراجعة النصوص، بل يمتد إلى مساءلة المراسلين عن الأدلة، وطلب توسيع زوايا المعالجة، وضمان التوازن والدقة قبل النشر. ومن هذا المنطلق، تبدو عبارة باري وايس امتدادا لفلسفة تحريرية تعتبر أن التدخل في بناء المادة الصحفية جزء أصيل من مسؤولية القيادة التحريرية.

لكن الأزمة تبدأ عندما يشعر الصحفي بأن الملاحظات التحريرية لم تعد تستهدف تحسين المنتج الصحفي، بل دفعه إلى تبني سردية محددة أو إدراج وقائع لم تثبت صحتها. وهذا ما استندت إليه فيغا عندما تحدثت عن مطالب بإضافة أمثلة أو تصريحات قالت إن فريقها أمضى وقتا طويلا في البحث عنها، دون أن يجد دليلا موثوقا يثبت وقوعها. كما تحدثت عن اقتراح افتتاح تقرير حول الحرب على إيران بعبارة وصفتها بأنها "نقطة حديث للإدارة"، معتبرة أن مثل هذه الصياغات تتجاوز النقاش التحريري المعتاد.

وبين الروايتين، لا تبدو القضية مجرد خلاف حول أسلوب التحرير، بل تعكس توترا متزايدا بين سلطة الإدارة التحريرية واستقلالية الصحفي في بناء روايته القائمة على الأدلة.

هل يطوى عصر 60 دقيقة الذهبي؟

منذ أكثر من نصف قرن، ارتبط اسم البرنامج بنموذج مختلف في الصحافة التلفزيونية؛ تحقيقات طويلة، وتدقيق صارم، واعتماد على الوثائق والشهادات قبل الوصول إلى الشاشة. لذلك، لم تُقرأ إقالة عدد من أبرز وجوه البرنامج باعتبارها مجرد إعادة هيكلة إدارية، بل بوصفها حدثا رمزيا يمس أحد أهم معاقل الصحافة الاستقصائية الأمريكية.

ولعل أكثر العبارات تعبيرا عن هذا الشعور جاءت على لسان المذيع المخضرم سكوت بيلي، الذي خاطب الإدارة الجديدة قائلا: أنت تقتلين "60 دقيقة"، في إشارة إلى اعتقاده بأن التغييرات الجارية تمس هوية البرنامج أكثر مما تمس فريق العمل.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الأزمة شملت أيضا إبعاد أسماء بارزة أخرى من البرنامج، في خطوة ربطها منتقدون بتحول أوسع في فلسفة الإدارة الجديدة.

ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء الصحافة الاستقصائية داخل CBS، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية الكبرى باتت تعطي أولوية أكبر للمحتوى السريع والجدل السياسي، على حساب التحقيقات المطولة التي تحتاج إلى أشهر من البحث والتحقق.

الرقابة الذاتية… الخطر الذي لا يظهر على الشاشة

ربما كان أخطر ما كشفته فيغا لا يتعلق بما طلب منها إدراجه في التقارير، بل بما قالت إنه لم يعد يُطرح أصلا داخل غرفة الأخبار.

فبحسب روايتها، أصبحت بعض فرق الإنتاج تتردد في اقتراح أفكار لقصص صحفية مهمة خوفا من التداعيات الداخلية، وإذا صحت هذه الصورة، فإنها تعكس ظاهرة يعرفها الباحثون في الإعلام باسم "الرقابة الذاتية"، وهي حالة يبدأ فيها الصحفي بتعديل خياراته المهنية قبل أن يتلقى أي توجيه مباشر من الإدارة.

وتختلف الرقابة الذاتية عن الرقابة التقليدية في أنها لا تمنع نشر مادة بعد إنتاجها، بل تمنع ولادة الفكرة منذ البداية، فعندما يتوقع الصحفي أن مقترحه لن يحظى بالقبول، أو قد يسبب له مشكلات داخل المؤسسة، يصبح الخيار الأكثر أمانا هو تجنب القصة بالكامل.

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هذه الظاهرة تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه غرف الأخبار، لأنها تحول الصحافة تدريجيا من عملية بحث مفتوحة عن الحقيقة إلى عملية انتقاء محسوبة لما يمكن تمريره داخليا.

صعود نجوم الرأي.. وتراجع الصحفي التقليدي؟

تتقاطع أزمة "60 دقيقة" مع تحول أوسع تشهده مؤسسات إعلامية عديدة، يتمثل في صعود شخصيات اشتهرت بصحافة الرأي أو الجدل الفكري إلى مواقع القيادة التحريرية.

فباري وايس، التي تولت رئاسة تحرير CBS News، جاءت من خلفية معروفة في صحافة الرأي، بينما أسندت قيادة "60 دقيقة" إلى نيك بيلتون، القادم من عالم التكنولوجيا والأفلام الوثائقية، في إطار إعادة تشكيل قادتها الإدارة الجديدة لباراماونت. وقد أثارت هذه التعيينات نقاشا واسعا داخل الأوساط الإعلامية بشأن طبيعة الخبرات التي أصبحت المؤسسات الإعلامية تبحث عنها في قياداتها.

ولا يكمن جوهر النقاش في الخلفيات المهنية بحد ذاتها، بل في السؤال الذي تطرحه: هل تتجه المؤسسات الإعلامية إلى تفضيل الشخصيات ذات الحضور الفكري الواضح والقدرة على صناعة الجدل، أم لا يزال معيارها الأساسي هو الخبرة المتراكمة في إدارة غرف الأخبار والتحقيقات الميدانية؟

لا توجد إجابة واحدة حتى الآن، لكن ما يحدث داخل CBS يعكس تحولا أوسع يطال العلاقة بين الصحافة وصناعة الرأي، في وقت أصبحت فيه الحدود بين الخبر والتحليل أكثر ضبابية من أي وقت مضى.

معركة تتجاوز CBS

ورغم حدة الاتهامات المتبادلة، فإن ثمة حقيقة لا تقل أهمية في هذه القضية؛ إذ تؤكد CBS أن الأمثلة التي تحدثت عنها فيغا لم تُدرج في أي تقرير بُث على شاشتها، وهو ما يعني أن منظومة التحقق داخل البرنامج حالت دون وصول المواد المختلف عليها إلى الجمهور، بحسب رواية الشبكة.

ولهذا، قد لا تكون معركة "60 دقيقة" مجرد نزاع بين صحفيين وإدارة جديدة، بل اختبارا لمستقبل الصحافة الاستقصائية في زمن الاستقطاب السياسي. فالسؤال لم يعد فقط: من يقرر ما يُنشر؟ بل أصبح أيضا: كيف يمكن حماية منظومة التحقق المهني عندما تتزايد الضغوط التحريرية والسياسية والاقتصادية على غرف الأخبار؟

وفي عالم تتسارع فيه الأخبار وتتضخم فيه منصات الرأي، قد تصبح قدرة المؤسسات الإعلامية على الحفاظ على استقلال فرقها التحريرية، والتمييز بين النقاش المهني والضغط الأيديولوجي، أحد أهم معايير الثقة لدى الجمهور. فالمعركة الحقيقية ليست حول تقرير واحد أو برنامج بعينه، وإنما حول بقاء الصحافة فضاء يبحث عن الوقائع قبل أن يبحث عن الانتصار لأي رواية.

ولم تقتصر أصداء تصريحات فيغا على الأوساط المهنية داخل شبكة CBS، بل امتدت إلى صحفيين ومحللين إعلاميين عبر منصة "إكس"، حيث رأى كثيرون أن الأزمة تعكس تحولا أعمق في طبيعة إدارة المؤسسات الإعلامية الأمريكية.

فقد نقل الصحفي الأمريكي كايل غريفين تصريحات فيغا، مسلطا الضوء على اتهامها للإدارة الجديدة بالضغط لإدراج معلومات غير متحقق منها وإضفاء انحياز سياسي على بعض التقارير، مستشهدا بقولها إنها "لم تشعر طوال مسيرتها المهنية بأن الملاحظات التحريرية جاءت من منطلق معلومات مضللة أو دوافع سياسية كما حدث هذه المرة".

من جانبه، اعتبر براين ألين، المحلل الإعلامي والكاتب، أن إبعاد عدد من أبرز وجوه "60 دقيقة"، بينهم المنتجان التنفيذيان تانيا سايمون ودراجان ميهايلوفيتش، إضافة إلى المراسلتين شارين ألفونسي وسيسيليا فيغا، يتجاوز كونه "إعادة هيكلة داخل غرفة الأخبار"، واصفا ما يجري بأنه تفكيك لإحدى أكثر المؤسسات الصحفية الأمريكية رمزية، ومؤشرا إلى انتقال الصراع الإعلامي من المنصات الرقمية إلى وسائل الإعلام التقليدية.

أما دوني أو سوليفان، مراسل شبكة CNN المتخصص في تغطية المعلومات المضللة، فربط ما كشفته فيغا بالأنماط التي يصادفها خلال تغطيته لنظريات المؤامرة، قائلا إن الادعاءات غير الموثقة كثيرا ما تُستخدم لتقويض الروايات القائمة على الأدلة، قبل أن تنهار عند إخضاعها للتحقق، معتبرا أن المثير للقلق هو سماع رواية مشابهة تصدر هذه المرة من داخل "60 دقيقة".

وفي المقابل، ذهبت بعض التعليقات إلى مواقف أكثر حدة، إذ وصفت نانسي ويلينغ، وهي كاتبة وناشطة سياسية، إقالة فيغا بأنها جاءت "لأنها مارست العمل الصحفي"، ووجهت انتقادات لاذعة إلى باري وايس، في تعبير يعكس حجم الاستقطاب السياسي الذي أحاط بالأزمة.

كما اعتبر براين كانينغهام، المحامي والكاتب المحافظ، أن ما يجري داخل CBS يمثل دليلا إضافيا -بحسب رأيه- على خضوع الشبكة لتأثيرات سياسية، مستشهدا بقرارات تحريرية اتخذتها الشبكة في تغطية قضايا مرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إن ما يحدث اليوم في أروقة "60 دقيقة" ليس مجرد خلاف داخلي حول هوية برنامج أو صراع أجيال بين حرس قديم متمسك بتقليديته وإدارة جديدة تبحث عن التغيير؛ بل هو نقطة تحول فارقة تجسد أزمة الهوية الشاملة التي تعيشها الصحافة الغربية في عصر الاستقطاب.

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في نهاية المطاف، إذا نجحت ظاهرة إحلال الصحفيين الميدانيين المستقلين بنجوم الأيديولوجيا وصناع الرأي، فإن الخاسر الأكبر لن يكون سيسيليا فيغا أو سكوت بيلي، بل هو المشاهد الذي سيفقد آخر معاقل الثقة في الإعلام. إن معركة "60 دقيقة" هي جرس إنذار يذكرنا بأن حرية الصحافة لا تُهدد فقط بالتشريعات المقيدة أو الترهيب الخارجي، بل تُهدم أحيانا من الداخل، عندما تتحول منصات صناعة الوعي إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية وتمرير البروباغندا.