أبسط دليل انتخابي في العالم.. كيف جعلت صحيفة نرويجية السياسة أقل تعقيدا؟

في زمن تتنافس فيه المؤسسات الإعلامية على الأدوات التفاعلية والخرائط والاختبارات السياسية، قررت صحيفة "برغنز تيدنده" النرويجية أن تبدأ من سؤال بسيط: لماذا تبدو الأدلة الانتخابية الرقمية، بالنسبة لكثير من المستخدمين، كأنها واجب مدرسي ثقيل؟ ومن هذا السؤال ولدت تجربة وصفتها الصحيفة بأنها أبسط دليل انتخابي في العالم.

وكشف أويفيند ليفدال إيدسفيك، في مقال نشرته مدونة الأفكار التابعة لمؤسسة وان-إيفرا، أن الفكرة بدأت من ملاحظات مباشرة لسلوك الجمهور قبل الانتخابات النرويجية، فقد قالت شابة إن الأدلة الانتخابية تشبه الواجبات المدرسية، بينما أوضح شاب آخر أنه كان يبدأ الإجابة عن الأسئلة في طريق عودته من العمل، ثم يتوقف لأن التجربة طويلة، ويخطط للعودة إليها لاحقا، لكنه غالبا لا يفعل.

هذه الملاحظات دفعت فريق الصحيفة إلى إعادة تعريف المشكلة، فربما لا يكون عزوف الشباب عن السياسة ناتجا من اللامبالاة، بل من أن اللغة والصيغ التحريرية تجعل المشاركة أصعب من اللازم.

ومن هنا ظهر السؤال التحريري والتقني في آن واحد: هل يمكن بناء دليل انتخابي يخبر المستخدم، خلال ثوان، بالحزب الأقرب إلى اختياراته قبل الانتخابات البرلمانية النرويجية لعام 2025؟

الأدلة الانتخابية ليست جديدة في النرويج، فقد ظلت، لأكثر من عقدين جزءا ثابتا من تغطية المؤسسات الإعلامية الكبرى قبل كل انتخابات. لكن معظمها ظل يعمل بالطريقة نفسها، سلسلة طويلة من الأسئلة، نقاط تضاف إلى الأحزاب بحسب إجابات المستخدم ثم قائمة نهائية بالأحزاب الأكثر توافقا معه. غير أن برغنز تيدنده رأت أن تغيير الألوان أو صياغة الأسئلة لم يعد كافيا، وأن المطلوب هو تغيير طريقة التفكير في المنتج كله.

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خلف الواجهة البسيطة، كان العمل معقدا، فقد راجع 4 صحفيين سياسيين برامج الأحزاب كلها، بحثا عن الفروق السياسية الواضحة التي يمكن ترجمتها إلى اختيارات سهلة. ثم جاءت المهمة الأصعب: الاختصار. فالصحفي لا يكتفي هنا بجمع المعلومات، بل عليه أن يختزلها من دون أن يشوهها، وأن يحول الخلافات السياسية إلى أسئلة مفهومة من دون الوقوع في التبسيط المخل.

غطى الدليل موضوعات قريبة من حياة الناس، مثل إجازة الوالدين، وسياسة المخدرات، وبرامج ما بعد المدرسة، والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وتغير المناخ. لكنه لم يكتف بإظهار النتيجة النهائية، بل شرح للمستخدم كيف يرتبط كل اختيار بحزب معين، بما يساعده على فهم الفروق بين الأحزاب لا مجرد الحصول على إجابة جاهزة.

وكان الابتكار الأساسي في طريقة الحساب، فبدلا من نظام النقاط التقليدي، بنى الفريق عدة هياكل شجرية تستبعد الأحزاب تدريجيا بناء على اختيارات المستخدم، إلى أن يبقى حزب واحد، بهذا المعنى، بدا الدليل للمستخدم بسيطا وسريعا، لكنه في الخلفية كان نتاج أسابيع من العمل السياسي والتحريري على يد صحفيين ذوي خبرة.

ولم يكن التبسيط مقصورا على اللغة، فقد امتد إلى التصميم، حيث حافظت الصحيفة على هويتها البصرية، لكنها درست تفضيلات الجمهور الأصغر سنا، وعدلت أحجام الخطوط والمسافات والحركة البصرية لتجعل التجربة أسرع وأكثر بديهية. كما منحت الرسوم الكرتونية المشروع شخصية بصرية مختلفة، بعيدا عن الجدية الثقيلة التي ترافق عادة المنتجات السياسية.

ومن نقاط القوة في التجربة أن الصحيفة لم تطلق المنتج من أعلى إلى أسفل، بل دعت القراء إلى اختباره قبل النشر وتقديم ملاحظاتهم. وأدت هذه الملاحظات إلى تعديلات عدة في المنتج النهائي، ما جعل المستخدمين شركاء في بناء الدليل، لا مجرد جمهور يتلقى الخدمة بعد اكتمالها. وهذا عنصر مهم في بناء الثقة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأداة تمس القرار السياسي والانتخابي.

وجاءت النتائج لافتة، فقد وصل الدليل إلى نحو 160 ألف مستخدم عبر برغنز تيدنده، وحقق معدل نقر أعلى بكثير من الأدلة المنافسة، وأصبح واحدا من أكثر المشاريع الانتخابية شعبية في تاريخ الصحيفة. كما أكمله كثير من المستخدمين أكثر من مرة وشاركوه مع آخرين، وهو مؤشر على أن الأداة لم تكن مجرد خدمة عابرة، بل تجربة قابلة للتداول.

الأهم من ذلك أن الدليل لم يكتف بتقديم إجابة سريعة، بل فتح بابا لمزيد من الاهتمام السياسي، فبعض المستخدمين طلبوا أسئلة إضافية عبر خاصية بسيطة بعنوان ساعدني! أعطني مزيدا من الأسئلة!، ما أتاح لمن يريد التعمق أن ينتقل من النسخة السريعة إلى تجربة أوسع، وهنا تظهر دقة الفكرة: التبسيط لا يعني منع العمق، بل فتح باب أولي إليه.

تكشف تجربة برغنز تيدنده درسا مهما لغرف الأخبار: التبسيط ليس تسطيحا، بل قد يكون من أصعب مهام الصحافة، لأنه يتطلب خبرة سياسية، ودقة لغوية، وفهما عميقا لسلوك المستخدم. فالصحافة التي تريد الوصول إلى الشباب لا تحتاج دائما إلى التخلي عن الجدية، بل إلى إزالة العوائق التي تجعل السياسة تبدو مغلقة أو مرهقة.

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في النهاية، يقدم أبسط دليل انتخابي في العالم نموذجا لكيف يمكن للصحافة أن تخدم الديمقراطية بأداة صغيرة لكنها مؤثرة. فخفض عتبة المشاركة لا يعني خفض الجودة، بل يعني تصميم تجربة تجعل المواطن أقرب إلى الفهم والاختيار. وفي زمن تراجع المشاركة الانتخابية، قد يكون هذا النوع من الابتكار التحريري جزءا من مهمة الإعلام في إعادة وصل الجمهور بالسياسة.