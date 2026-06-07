إعلام|الولايات المتحدة الأمريكية

من يملك توجيه السردية؟ صراع النفوذ بين الصحافة والسلطة والمنصات

حفظ

A realistic photograph of a Black female journalist sitting at a desk in a newspaper newsroom, working on a computer and preparing a news story for the evening television broadcast. She is wearing glasses and a blouse, dressed in professional but not overly formal work-appropriate clothing. Her face is clearly visible from the front or a slight angle, and she is looking at the computer screen with a focused, professional expression. The newsroom is bright, modern, and well-lit. In the background, several TV screens are visible, reinforcing the television newsroom environment. Other staff members are working in the space: some are seated and others are standing, but all of them are shown from the side or from behind so their faces are not visible. Computer screens and TVs do not display rea
الصراع لا يتعلق فقط بحرية الوصول إلى المعلومات، بل بمن يمتلك القدرة على تفسيرها وتقديمها للجمهور (شترستوك)
Published On 7/6/2026

لم تعد معركة الصحافة المعاصرة تقتصر على نقل الأخبار وتفسير الأحداث، بل امتدت إلى صراع أوسع حول من يملك حق صياغة السرديات التي تشكل وعي المجتمعات وتحدد أولويات النقاش العام.

ففي عصر المنصات الرقمية والتدفق غير المسبوق للمعلومات، باتت المؤسسات الإعلامية تتنافس مع القوى السياسية وشركات التكنولوجيا وصناع المحتوى على النفوذ المعرفي وقدرة التأثير في الرأي العام.

ويتناول تقرير نشرته مجلة جامعة كولومبيا للصحافة (Columbia Journalism Review) التحولات التي أعادت رسم حدود العلاقة بين الإعلام والسلطة والتكنولوجيا، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه الصحافة المهنية في الحفاظ على استقلاليتها ودورها التقليدي بوصفها أحد أبرز صناع السردية العامة.

من الإعلام التقليدي إلى ثقافة الوصول المباشر

يستحضر التقرير تسريب تسجيل "أكسس هوليوود" (Access Hollywood) عام 2016، الذي تضمن تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بوصفه مثالا على قوة المعلومات المسربة في التأثير على المجال العام.

Young male technology blogger recording video blog or vlog about new smartphone and other gadgets at home studio. Blogging, Work from Home concept. Focus on gadgets at the table. Web Banner.
أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقليص المسافة بين الجمهور والشخصيات العامة، وجعلت الوصول إليها أكثر مباشرة (شترستوك)

لكن المشهد الإعلامي تغير جذريا منذ ذلك الحين؛ فمع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الوصول إلى الشخصيات العامة أكثر مباشرة، وتراجعت أهمية الوسائط التقليدية التي كانت تتحكم سابقا في تدفق المعلومات وصياغة الروايات.

يرى التقرير أن الحدود بين السياسة والإعلام والعرض الجماهيري أصبحت أكثر ضبابية، خصوصا مع شخصيات سياسية تتقن توظيف الإعلام لصناعة التأثير. فالتصريحات الحصرية والتسريبات والمشاهد خلف الكواليس لم تعد مجرد مواد صحفية، بل أدوات قادرة على توجيه النقاش العام والتأثير في القرارات والأسواق.

ويستشهد التقرير بكتابات الصحفية الأمريكية جوان ديديون، التي حذرت منذ عقود من تحول العملية السياسية إلى فضاء مغلق تديره نخبة من الخبراء والمستشارين والإعلاميين القادرين على صياغة سردية الحياة العامة.

إعلان

صعود صحافة "ما وراء الكواليس"

في المقابل، يسلط التقرير الضوء على نماذج إعلامية جديدة مثل موقع "تي إم زد" (TMZ)، الذي وسع حضوره من أخبار المشاهير إلى الشأن السياسي في واشنطن.

ويعتمد هذا النموذج على كشف التفاصيل غير المرئية للجمهور وإبراز ما يحدث خلف الكواليس، مستفيدا من رغبة الجمهور في فهم آليات صناعة القرار بعيدا عن الخطاب الرسمي التقليدي.

Female reporter at news conference or media event, writing notes, holding microphone
صعود صحافة "ما وراء الكواليس" التي تراهن على كشف ما يجري داخل دوائر السلطة وصناعة القرار بعيدا عن الروايات الرسمية (غيتي)

ويشير التقرير إلى أن هذا النوع من التغطية نجح في الوصول إلى جمهور لا يهتم بالضرورة بالتفاصيل السياسية اليومية، لكنه ينجذب إلى القصص الإنسانية والخلافات والصراعات التي تدور داخل دوائر السلطة.

البيت الأبيض والصحافة.. أزمة ثقة متصاعدة

كما يتطرق التقرير إلى التوتر المتزايد بين إدارة ترمب والمؤسسات الصحفية، في ظل اتهامات متكررة للإدارة بممارسة ضغوط على الصحفيين وفرض قيود على الوصول إلى المعلومات.

وفي هذا السياق، تواجه رابطة مراسلي البيت الأبيض انتقادات متباينة؛ فبينما يرى البعض أنها تتعامل بحذر لحماية قنوات التواصل مع الإدارة، يعتبر آخرون أن هذا النهج لم يعد كافيا في مواجهة ما يصفونه بتراجع حرية الصحافة.

حشد من المتظاهرين والصحفيين بجوار سياج أقيم حول البيت الأبيض (الجزيرة)

كما يلفت التقرير إلى خطوات اتخذتها الإدارة الأمريكية، من بينها تشديد القيود على تداول المعلومات داخل المؤسسات الحكومية عبر اتفاقيات تمنع الموظفين من مشاركة ما يُصنف على أنه معلومات حكومية سرية.

معركة السرديات مستمرة

ويخلص التقرير إلى أن الصراع الدائر اليوم لا يتعلق فقط بحرية الوصول إلى المعلومات، بل بمن يمتلك القدرة على تفسيرها وتقديمها للجمهور.

ففي عصر المنصات الرقمية والتدفق المستمر للمحتوى، لم تعد الصحافة اللاعب الوحيد في صناعة الوعي العام، بل أصبحت طرفا في منافسة مفتوحة مع السياسيين وشركات التكنولوجيا وصناع المحتوى على تشكيل السرديات وتوجيه النقاشات المجتمعية.

المصدر: مجلة جامعة كولومبيا للصحافة

إعلان