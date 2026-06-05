غرف أخبار المستقبل.. كيف تسد فجوات الاستدامة في عصر الذكاء الاصطناعي؟

رسمت الدراسة المشتركة لغرف أخبار المستقبل، الصادرة عن مؤسسة "فاينانشال تايمز إستراتيجيز" (FT Strategies)، بالتعاون مع الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار WAN-IFRA ومنصة التكنولوجيا الإعلامية Arc XP، ملامح تحول عميق في بنية المؤسسات الصحفية المعاصرة وآليات عملها في الوقت الراهن.

وتتناول الدراسة سبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي داخل غرف الأخبار، إلى جانب تطوير نماذج تشغيلية وتمويلية مرنة، تهدف إلى تعزيز استدامة الصحافة المهنية وتعميق ارتباطها بالجمهور، في ظل تسارع التحولات التكنولوجية التي تعيد تشكيل اقتصاديات الإعلام وأنماط استهلاك المحتوى عالميا.

وتؤكد الدراسة، المعنونة بـ"غرف أخبار المستقبل 2026″، أن الصحافة تمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة، لا تقتصر على التكنولوجيا، بل تمتد إلى بنية القرار التحريري ونماذج العمل وطبيعة العلاقة مع الجمهور.

منهجية واسعة:

واعتمدت الدراسة على منهجية بحثية موسعة لفهم مستقبل غرف الأخبار والتحولات التي تواجهها، واستندت إلى إفادات من:

استطلاع شمل 448 مشاركا من 86 دولة

مجلس استشاري يضم 10 خبراء في التحرير والابتكار والذكاء الاصطناعي

مقابلات معمقة مع 16 من قادة غرف الأخبار والتنفيذيين الإعلاميين حول العالم

4 فجوات رئيسية تعيق تحول غرف الأخبار

ويرصد التقرير الصادر عن معدي الدراسة أربع فجوات أساسية يرى أنها تشكل تحديا أمام غرف الأخبار في مواكبة التحولات الجارية في صناعة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي.

1/ فجوة الإستراتيجية

رغم امتلاك كثير من غرف الأخبار لإستراتيجيات معلنة، إلا أن دمجها في العمل التحريري اليومي لا يزال غير متسق. ويشير التقرير إلى تحديات أبرزها:

ضعف مواءمة الإستراتيجية مع العمل التحريري.

صعوبة إدارة الأولويات.

الانتقال من التركيز على الوصول إلى الجمهور إلى تعزيز التفاعل معه.

محدودية دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار التحريري.

2/ فجوة ثقة الجمهور

يؤكد التقرير أن بناء الثقة مع الجمهور يمثل أولوية معلنة لدى المؤسسات الإعلامية، إلا أن الهياكل وأساليب العمل الحالية ما تزال تحد من تحقيق ذلك بشكل مستدام.

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ويركز هذا المحور على أدوات أساسية لبناء الثقة مع الجمهور، من بينها:

الشفافية التحريرية.

جودة السرد الصحفي.

تعزيز الخبرة المهنية.

بناء علاقة مباشرة بين الصحفي والجمهور.

3/ فجوة القدرات

تشير الدراسة إلى أن التحولات المتسارعة في بيئة المعلومات تتطلب إعادة بناء أعمق للهياكل التنظيمية داخل غرف الأخبار، بما يشمل أدوات الإنتاج وسير العمل وآليات اتخاذ القرار.

لكن العديد من المؤسسات ما تزال بطيئة في تبني نماذج مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي.

4/ فجوة المهارات

تدعو الدراسة إلى إعادة صياغة مهارات الصحفيين، بحيث تتجاوز العمل التقليدي لتشمل مهارات تقنية وتحليلية وتجارية.

ومن أبرز المهارات المطلوبة:

الإلمام بالذكاء الاصطناعي.

إنتاج المحتوى متعدد المنصات.

الصحافة الموجهة للجمهور.

مهارات السرد البصري والتفسير.

مؤشرات رقمية تكشف تحولات داخل غرف الأخبار

تقدم الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس الفجوة بين الإستراتيجيات المعلنة والتطبيق الفعلي داخل غرف الأخبار.

وتُظهر البيانات أن:

32% من غرف الأخبار فقط تتمتع بمواءمة هيكلية واضحة بين الإستراتيجية والتحرير.

25% لا تزال تعتمد على الاستجابة للأحداث في صياغة أولوياتها التحريرية.

رغم تبني خطاب "التركيز على الجمهور"، تكشف الدراسة أن:

64% من غرف الأخبار تبدأ إنتاجها من مصادرها التقليدية أولا.

21% فقط تبدأ من احتياجات الجمهور أو المستخدمين.

الذكاء الاصطناعي: عوائق تنظيمية أكثر من تقنية

تشير الدراسة إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يتعثر بسبب التكنولوجيا نفسها، بل بسبب عوامل تنظيمية وثقافية، أبرزها نقص المهارات، والمقاومة الداخلية، وغياب الرؤية الواضحة للاستخدام.

وتوضح النتائج أن غرف الأخبار تتجه بشكل متزايد إلى:

الفيديو القصير (79%)

الفيديو التفسيري (73%)

الفعاليات والمحتوى المجتمعي (51%)

وتخلص الدراسة إلى أن صناعة الأخبار تمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة، لا تقتصر على التكنولوجيا، بل تمتد إلى بنية القرار التحريري، ونماذج العمل، وطبيعة العلاقة مع الجمهور.

وترى أن قدرة غرف الأخبار على تحويل إستراتيجياتها إلى ممارسة يومية، وتعزيز الثقة، وتطوير المهارات، ستكون العامل الحاسم في تحديد مستقبل الصحافة خلال السنوات المقبلة.