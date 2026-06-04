فرص للصحفيين.. 16 وظيفة ناشئة تعيد هندسة غرف الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي
تتسارع المتغيرات في المشهد الإعلامي العالمي مع حلول عام 2026، مفرزة تحديات تقنية واقتصادية غير مسبوقة تفرض على المؤسسات الصحفية إعادة التفكير في هياكلها التنظيمية وقواها البشرية لضمان البقاء والاستدامة.
وفي هذا السياق، نشر مختبر نيمان لاب للصحافة التابع لجامعة هارفارد، تقريرا للكاتبة لورا هازارد أوين يستعرض نتائج دراسة مشتركة صدرت حديثا بعنوان "دراسة غرف أخبار المستقبل" (Future Newsrooms Study) أعدتها مؤسسة "فاينانشال تايمز ستراتيجيز بالتعاون مع الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار "وان-إيفرا" (WAN-IFRA).
واعتمدت الدراسة على منهجية بحثية دقيقة رصدت من خلالها أكثر من 6600 إعلان وظيفة عبر منصة "لينكد إن"، حيث جرى تصنيف 234 منها كوظائف إستراتيجية، ثم استخلاص 16 وظيفة ناشئة تمثل جوهر الوظائف الإستراتيجية المطلوبة لحماية مستقبل غرف الأخبار وتأمينها ضد تقلبات البيئة الرقمية. وتتوزع هذه الأدوار المستحدثة على أربعة محاور رئيسية تشمل: إستراتيجيات الجمهور، والابتكار في التحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمنتجات والتصاميم الموجهة تحريريا، بالإضافة إلى هندسة غرف الأخبار؛ حيث تتلاقى الكفاءة الصحفية مع الحلول البرمجية لابتكار نماذج فريدة يصعب على المنافسين تكرارها أو تقليدها.
وفيما يلي رصد تفصيلي وشامل لهذه الوظائف الست عشرة الناشئة، مرتبة تنازليا من الأعلى أجرا إلى الأقل، ثم الوظائف التي لم يحدد التقرير نطاق رواتبها، مع بيان مسمياتها باللغتين العربية والإنجليزية، وأبرز المؤسسات الصحفية العالمية التي أعلنت عن طلبها:
- محرر تطوير غرف الأخبار والدعم (Editor, Newsroom Development and Support): من بين المؤسسات التي تطلبها صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية بنطاق راتب يتراوح بين 200 و230 ألف دولار؛ ويتولى من يشغلها قيادة وإعادة تصميم فريق الدعم الداخلي المعني بتطوير الأدوات والممارسات التي تمكن الصحفيين من تقديم أفضل ما لديهم، ويشرف على مجموعتين تشملان التدريب التحريري وتطوير المناهج، ومجموعات التكنولوجيا المعنية بأنظمة النشر وإدارة البيانات.
- نائب مدير قطاع الجمهور للمنصات الخارجية (Audience Deputy, Off-Platform): ومن بين المؤسسات التي تطلبها صحيفة نيويورك تايمز براتب يتراوح بين 180 و210 ألف دولار؛ ويعد شاغلها المهندس الرئيسي لإستراتيجية الوصول والتفاعل مع القراء عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول محتوى المؤسسة، في ظل التغيرات الجوهرية التي تفرضها تقنيات وميزات الذكاء الاصطناعي.
- مدير منتج الوسائط المتعددة (Product Director, Multimodal, News Product): وهي من بين الوظائف التي طلبتها صحيفة نيويورك تايمز براتب يتراوح بين 160 و190 ألف دولار؛ ويقود شاغلها فريق تطوير المنتجات متعددة الوسائط لتسهيل وصول ملايين القراء الجدد للمحتوى الصحفي عبر خيارات متنوعة تشمل القراءة، والمشاهدة، والاستماع اليومي، وذلك بالتعاون مع الصحفيين والمصممين والمهندسين.
- رئيس تصميم المنتجات (Head of Product Design): تطلبها صحيفة "واشنطن بوست" براتب يتراوح بين 159 و265 ألف دولار؛ وهي وظيفة قيادية تركز على تحديد كيفية تفاعل ملايين البشر مع المحتوى الإخباري في عالم يعاد تشكيله بواسطة الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تحويل المنتجات الصحفية لتصبح أكثر مرونة وملاءمة للحياة اليومية.
- مدير المنتج الفني لمنصة المحتوى (Technical Product Manager — Content Platform): من الوظائف التي طلبتها وكالة بلومبرغ بنطاق راتب يتراوح بين 140 و295 ألف دولار؛ ويتولى شاغلها الإشراف على البنية التحتية والإستراتيجية للمحتوى غير المنظم للوكالة في قطاعات الأخبار والأبحاث، وضمان جودته وإمكانية البحث فيه واستخدامه على نطاق واسع، لا سيما في تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.
- مدير أول منتجات الذكاء الاصطناعي (Senior Product Manager — AI Product): من بين الجهات التي تطلبها شبكة "يو إس إيه توداي" براتب يتراوح بين 120 و125 ألف دولار؛ وتعمل هذه الوظيفة على تحويل سير العمل الصحفي التقليدي إلى منتجات ذكاء اصطناعي فعالة عبر بناء النماذج التجريبية واختبارها، ثم التنسيق مع الفرق البرمجية والتحريرية لإطلاقها على نطاق أوسع.
- مدير منتج أول (Senior Product Manager): طلبته مجلة "ذا أتلانتيك" براتب يتراوح بين 115 و175 ألف دولار؛ للعمل على تطوير المنتجات والحلول التقنية المبتكرة التي تساعد في الوصول إلى فئات أوسع من القراء والارتقاء بتجربة القراءة الرقمية.
- محرر أول ابتكارات الذكاء الاصطناعي (Senior Editor, AI Innovation): من الجهات التي تطلبها شبكة "سي إن إن" براتب يتراوح بين 87 و162 ألف دولار؛ ويعمل شاغلها بشكل وثيق مع المراسلين بقطاعات الصحافة الاستقصائية والبيانات لبناء ونشر أدوات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تسريع وتسهيل عمليات البحث والتحرير، مع ضمان توافقها مع معايير الدقة والموضوعية.
- محرر شؤون الجمهور والأخبار (Editor, Audience – News): من الجهات التي تطلب هذه الوظيفة شبكة "سي إن إن" براتب يتراوح بين 77 و143 ألف دولار؛ وأبرز مهام شاغلها تحويل مؤشرات تفاعل الجمهور إلى خيارات تحريرية ملموسة، وصياغة القوالب والتنسيقات المناسبة التي تضمن زيادة انتشار المواد الصحفية عبر شبكات التواصل، والنشرات البريدية، والواجهة الرئيسية للموقع.
- محرر فيديوهات السوشال للبودكاست (Podcast Social Video Editor): من الجهات التي تطلبها شبكة "فوكس ميديا" براتب يتراوح بين 76 و95 ألف دولار؛ ويتولى شاغلها قيادة الرؤية الإبداعية لإنتاج مقاطع الفيديو القصيرة والمتحركة المخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي والمستوحاة من إنتاجات البودكاست الخاصة بالشبكة.
- مدير القنوات لمنصة يوتيوب بقطاع الأطفال والتعليم (Senior Channel Manager, YouTube, BBC Children’s & Education): وهي وظيفة طلبتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" براتب يتراوح بين 45 و58 ألف جنيه إسترليني (نحو 57 و74 ألف دولار)؛ ومتطلباتها التخطيط الإستراتيجي والمتابعة لخدمات الفيديو الموجهة للأطفال والتعليم عبر منصة يوتيوب، وضمان امتثال المواد للمعايير القانونية والتحريرية.
- مهندس ذكاء اصطناعي أول بمختبر الذكاء الاصطناعي (Senior AI Engineer, AI Lab): من الوظائف التي طلبتها مجلة "ذا إيكونوميست" (ولم تحدد راتبا)؛ للعمل في مختبر الصحيفة الجديد بهدف استكشاف سبل تطويع الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل الصحفي، وبناء خوارزميات مخصصة تراعي النبرة التحريرية، والأسلوب الخاص بالمؤسسة، والإنتاج متعدد الوسائط بقطاعي النصوص والصوت.
- مدير التحرير لهندسة غرف الأخبار (Editorial Director, Newsroom Engineering): طلبته مؤسسة "بوليتيكو" (ولم تحدد راتبا)؛ ويقود فريقا تكنولوجيا يركز على تسريع وتيرة العمل وتقديم ميزات وأدوات تقنية جديدة بصفة دورية، وبناء نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بالمؤسسة لحماية ميزتها التنافسية وتطوير آليات عمل المراسلين والمحررين.
- مدير تصميم المنتجات (Manager, Product Design): تطلبها صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" (ولم تحدد راتبا)؛ لقيادة فريق من المصممين المعنيين بابتكار تجارب رقمية مخصصة ومحورية للقراء عبر موقع الصحيفة الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والنشرات البريدية، لتعزيز نمو الاشتراكات.
- مساعد مدير الابتكار في المحتوى والذكاء الاصطناعي (Assistant Manager, Content and AI Innovation): طلبته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية (ولم تحدد راتبا)؛ وهو دور هجين يسعى لتمكين غرفة الأخبار من خلال بناء ونشر البرمجيات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وأتمتة مسارات العمل لرفع الكفاءة والإنتاجية دون المساس بجودة الصحافة المهنية.
- مدير منتج تقني (Technical Product Manager): طلبته صحيفة "ذا صن" البريطانية (ولم تحدد راتبا)؛ ليتولى مسؤولية الإشراف على الإستراتيجية والتطوير للتقنيات والمنصات الأساسية المشتركة التي تدير الأصول الرقمية للصحيفة، واستكشاف طرق دمج التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة غرف الأخبار.