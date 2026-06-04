فرص للصحفيين.. 16 وظيفة ناشئة تعيد هندسة غرف الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي

تتسارع المتغيرات في المشهد الإعلامي العالمي مع حلول عام 2026، مفرزة تحديات تقنية واقتصادية غير مسبوقة تفرض على المؤسسات الصحفية إعادة التفكير في هياكلها التنظيمية وقواها البشرية لضمان البقاء والاستدامة.

وفي هذا السياق، نشر مختبر نيمان لاب للصحافة التابع لجامعة هارفارد، تقريرا للكاتبة لورا هازارد أوين يستعرض نتائج دراسة مشتركة صدرت حديثا بعنوان "دراسة غرف أخبار المستقبل" (Future Newsrooms Study) أعدتها مؤسسة "فاينانشال تايمز ستراتيجيز بالتعاون مع الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار "وان-إيفرا" (WAN-IFRA).

واعتمدت الدراسة على منهجية بحثية دقيقة رصدت من خلالها أكثر من 6600 إعلان وظيفة عبر منصة "لينكد إن"، حيث جرى تصنيف 234 منها كوظائف إستراتيجية، ثم استخلاص 16 وظيفة ناشئة تمثل جوهر الوظائف الإستراتيجية المطلوبة لحماية مستقبل غرف الأخبار وتأمينها ضد تقلبات البيئة الرقمية. وتتوزع هذه الأدوار المستحدثة على أربعة محاور رئيسية تشمل: إستراتيجيات الجمهور، والابتكار في التحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمنتجات والتصاميم الموجهة تحريريا، بالإضافة إلى هندسة غرف الأخبار؛ حيث تتلاقى الكفاءة الصحفية مع الحلول البرمجية لابتكار نماذج فريدة يصعب على المنافسين تكرارها أو تقليدها.

وفيما يلي رصد تفصيلي وشامل لهذه الوظائف الست عشرة الناشئة، مرتبة تنازليا من الأعلى أجرا إلى الأقل، ثم الوظائف التي لم يحدد التقرير نطاق رواتبها، مع بيان مسمياتها باللغتين العربية والإنجليزية، وأبرز المؤسسات الصحفية العالمية التي أعلنت عن طلبها: