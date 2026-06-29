شبكة الجزيرة تعيد تنظيم خدمات "الجزيرة مباشر"

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية إعادة تشكيل الخدمات الإخبارية والبرامجية في قناة الجزيرة مباشر، ضمن إستراتيجية تطوير منظومة قنواتها وتعزيز تكامل خدماتها الإعلامية، استعدادًا للإعلان عن المرحلة الجديدة من خدمات الشبكة المزمع إطلاقها قريبا.

وبموجب هذا التوجه، ستواصل قناة الجزيرة مباشر تقديم خدمات البث الحي للأحداث والفعاليات، بينما تدمج خدماتها الإخبارية والبرامجية ضمن المنظومة التشغيلية الجديدة.

وستنفذ الشبكة عملية إعادة تنظيم داخلية للموارد البشرية والقدرات التشغيلية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات المؤسسية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية تطوير مؤسسية تهدف إلى توحيد القدرات التحريرية والتشغيلية، وتعزيز التكامل بين منصات الشبكة وقنواتها المختلفة، لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، ولضمان تقديم تجربة إخبارية عالية الكفاءة والمرونة.