كأس العالم 2026.. عندما تغير المصادر المفتوحة قواعد التغطية الرياضية

لم يعد كأس العالم حدثا كرويا تجري وقائعه داخل المستطيل الأخضر فقط، ولم تعد تغطيته حكرا على كاميرات البث الرسمي، أو المؤتمرات الصحفية، أو تصريحات المدربين بعد المباريات.

اليوم في نسخة 2026، التي تتوزع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يجد الصحفي الرياضي نفسه أمام بطولة عابرة للحدود وشاسعة جغرافيا كما أنها كثيفة جماهيريا.

كما يجد الصحفي نفسه في حيرة بين مساحات مختلفة من ملاعب، مطارات، فنادق، مناطق مشجعين، شبكات نقل، منصات تواصل، رحلات جوية، أسعار إقامة، حملات رقمية، فيديوهات مفاجئة، وشائعات قد تنتشر أسرع من صافرة الحكم.

هنا تحديدا يصبح التعامل مع المصادر المفتوحة مهارة أساسية من مهارات الصحفي الرياضي، فهي لا تحل محل الصحفي في الملعب، ولا تغني عن المقابلة أو الخبرة الفنية أو قراءة المباراة، لكنها تمنحه عينا إضافية في أماكن لا يستطيع الوصول إليها، ووسيلة للتحقق مما يتداوله الجمهور، وطريقة لاكتشاف زوايا تغطية لا تظهر في النشرات الرسمية.

فالمونديال، في زمن المنصات، لا يحدث فقط عندما تبدأ المباراة، بل يبدأ قبلها في المطارات، وفي محطات القطار، وعلى خرائط سناب شات وريلز أنستجرام وتيك توك، وفي منشورات الجماهير، وفي بيانات الطيران، وفي السوق السوداء للتذاكر، وفي مجموعات فيسبوك الغاضبة بعد كل قرار تحكيمي.

من الصحفي الرياضي إلى الصحفي المتحقق

أولى مهام الصحفي الرياضي في هذه البطولة ليست فقط وصف الأهداف وتحليل التبديلات، بل التعامل مع سيل هائل من المواد المتدفقة من المصادر المفتوحة.

وكنماذج سريعة يمكن الوقوف عند مقطع فيديو يزعم وقوع اشتباك بين جماهير منتخبين، صورة تدعي إظهار ازدحام خانق أمام ملعب، فيديو لاحتجاجات على تنظيم النقل، منشور عن تأخر وصول منتخب، أو خريطة تزعم انهيار خدمات مدينة مضيفة.

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في مثل هذه الحالات، لا يكفي أن يسأل الصحفي: هل هذا مثير؟ بل يجب أن يسأل أولا: هل هذا صحيح؟ أين صور؟ متى صور؟ من نشره أول مرة؟ وهل يعكس واقعة عامة أم حالة فردية معزولة؟

أحد أبرز النماذج هي تداول فيديوهات قديمة في سياقات حديثة وغير سليمة؛ مثلا تداولت حسابات على منصات التواصل مقطعا زعمت أنه يوثق وصول جماهير المنتخب الهولندي إلى الولايات المتحدة استعدادا لمباريات كأس العالم 2026.

غير أن البحث العكسي كشف أن المشاهد قديمة، ونشرت في يونيو/حزيران 2024، وتعود إلى تجمع لمشجعي هولندا في مدينة هامبورغ الألمانية قبل مباراة ضمن بطولة أمم أوروبا 2024.

ويستطيع الصحفي استخدام البحث العكسي عن الصور لاختبار ما إذا كان الفيديو قديما أو مأخوذا من بطولة سابقة. فكثير من المقاطع يعاد نشرها في كل بطولة مع تعليق جديد. وقد يكون المقطع من مونديال قطر 2022، أو من بطولة قارية، أو من مباراة محلية لا علاقة لها بكأس العالم.

لذلك تبدأ عملية التحقق من تفكيك الفيديو إلى لقطات ثابتة، ثم البحث عنها في محركات متعددة، ومقارنة النتائج بتاريخ النشر الأول، واللغة المستخدمة، والسياق الأصلي.

بعد ذلك تأتي مرحلة تحديد الموقع الجغرافي، وهنا يتحول الصحفي إلى قارئ بصري للتفاصيل الصغيرة مثل لافتة متجر، شكل رصيف، لون حافلة، نوع أعمدة الإنارة، واجهة محطة قطار، لوحة مرورية، مدخل ملعب، أو حتى شكل الجبال في الخلفية إذا كان التصوير في مدينة مكسيكية أو كندية.

الفيديوهات مفتوحة المصدر فرصة وفخ

توفر الفيديوهات المنشورة من الجماهير مادة لا تقدر بثمن للصحفي الرياضي، فهي تلتقط ما لا تلتقطه كاميرا البث الرسمي، لحظة ارتباك في مدخل الملعب، انتظار طويل في محطة قطار، مشادة في منطقة مشجعين، احتفال عفوي في شارع جانبي، أو حركة تكتيكية من زاوية علوية في المدرجات.

لكن هذه الفيديوهات في الوقت نفسه قد تكون أكثر المواد عرضة للتلاعب، سواء عبر تغيير السياق، أو دمج صوت مع صورة، أو اقتطاع اللقطة من تسلسلها الكامل، أو استخدام تعليق مضلل.

وهنا نتوقف مع ما نشرته حسابات رسمية تابعة لسفارات إيرانية لفيديو زعمت أنه يوثق عرضا ضخما للاحتفاء بمنتخب إيران خلال حفل افتتاح كأس العالم في الولايات المتحدة. وتظهر في المشاهد مجسمات عملاقة وعروض بصرية داخل أحد الملاعب، تتخللها رموز وعناصر مستوحاة من التراث الإيراني، مما أكسب المقطع طابعا واقعيا وساعد على تداوله.

لذلك يجب ألا يتعامل الصحفي مع فيديو الجمهور باعتباره دليلا نهائيا من اللحظة الأولى، عليه أن يخضعه لسلسلة أسئلة: هل الحساب الذي نشره موثوق؟ هل نشر من موقع الحدث فعلا؟ هل لدى الناشر سجل سابق من المواد الأصلية؟ هل توجد مقاطع أخرى للواقعة نفسها من زوايا مختلفة؟ هل يتطابق الصوت مع الصورة؟ هل الهتافات الظاهرة تخص المنتخب المذكور فعلا؟ هل اللوحات والإعلانات والملابس والملاعب متسقة مع المكان والزمان؟

كذلك تتيح المقاطع العلوية التي يصورها المشجعون من المدرجات زاوية تحليل تكتيكي نادرة، فكاميرات البث تميل غالبا إلى ملاحقة حامل الكرة، بينما تكشف فيديوهات الجمهور حركة اللاعبين من دون كرة، وتمركز خطوط الضغط، والمساحات بين الدفاع والوسط، وطريقة تحرك الظهيرين، وتبدل شكل الفريق بين الدفاع والهجوم.

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هنا يستطيع الصحفي الرياضي أن ينتج تحليلا أكثر عمقا، ليس فقط من سجل؟ بل كيف فتحت المساحة؟ ومن جذب المدافع؟ وأين بدأ الخلل قبل الهدف بعشر ثوان؟

زوايا تغطية تتجاوز الملعب

المصادر المفتوحة تمنح الصحفي الرياضي قدرة على توسيع مفهوم التغطية، فالمونديال ليس مباريات فقط، بل نظام ضخم تتحرك داخله الجماهير والسلطات والشركات والمنظمون والمنتخبات.

ومن أهم الزوايا الممكنة تتبع تجربة المشجعين غير المفلترة بحيث يمكن للصحفي أن يراقب ما ينشره الجمهور من مناطق المشجعين، ومحطات المترو، والمطارات، والشوارع المحيطة بالملاعب، ليقارن بين الرواية الرسمية عن التنظيم وبين التجربة اليومية للمشجعين.

وهنا يطرح الصحفي أسئلة حيوية مثل هل النقل سلس؟ هل الازدحام طبيعي؟ هل الأسعار ارتفعت؟ هل توجد مشكلات في التذاكر؟ هل تختلف التجربة بين مدينة وأخرى؟

تتبع حركة الفرق والجماهير يمثل زاوية أخرى، ويمكن استخدام بيانات الطيران العامة لفهم نمط تنقل المنتخبات بين المدن، أو تحليل الضغط على المطارات قبل مباريات كبرى، أو رصد أثر المسافات الطويلة بين المدن المضيفة على الراحة والاستعداد.

في الفيديو الذي نشرته حسابات على إكس يظهر تدفقا كبيرا للجماهير المصرية في شوارع مدينة سياتل الأمريكية قبيل مباراة منتخب بلادهم مع منتخب بلجيكا.

ويكشف الفيديو حشودا ضخمة في مسيرة باتجاه إلى الاستاد؛ هنا يذهب الصحفي مسرعا إلى خرائط جوجل لكيشف عن طبيعة الازدحام في هذه المنطقة والطرق الخالية والاتجاهات الأخرى إلى الاستاد.

لكن هذه البيانات لا يجب أن تتحول إلى كشف تفصيلي عن أماكن إقامة اللاعبين أو تحركات عائلاتهم أو معلومات قد تمس سلامتهم وخصوصيتهم، فالصحفي هنا مطالب بأن يوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الأفراد في الأمان.

هناك كذلك اقتصاديات المونديال الخفية حيث يمكن للصحفي أن يرصد أسعار السكن القصير الأجل في المدن المضيفة قبل المباريات وبعدها، وأن يتابع كيف تتغير الأسعار مع تأهل منتخب جماهيري أو خروجه.

وقد تكشف البيانات أن مدينة ما شهدت قفزة في الأسعار بعد انتقال منتخب كبير إليها، أو أن بعض المناطق رفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه. ويجب أن يفهم الصحفي أن هذه ليست قصة اقتصادية فقط، بل قصة عن علاقة البطولة بسكان المدن، وعن الفرق بين استفادة الشركات ومعاناة المشجع العادي أو المقيم المحلي.

رصد المزاج العام والحملات المنظمة

في كل بطولة كبرى، تتحول منصات التواصل إلى ملعب مواز، فقد يؤدي قرار تحكيمي واحد لإطلاق عاصفة رقمية، وخطأ حارس مرمى قد يجعله هدفا لحملة تنمر، وخسارة منتخب كبير قد تفتح سيلا من الاتهامات ونظريات المؤامرة.

هنا يمكن للصحفي الرياضي استخدام أدوات الاستماع الاجتماعي وأدواتها كثيرة لرصد المزاج العام، ليس باعتباره بديلا عن الواقع، بل كمؤشر على اتجاهات النقاش. هذا الرصد سيكشف للصحفي هل هذه النقاشات حقيقة وهل هذه السخرية عفوية أم مدفوعة بحسابات متكررة.

ويجب أن يركز الصحفي على كشف الحملات المنظمة إذا ظهرت آلاف المنشورات بالصيغة نفسها، وفي توقيت متقارب، ومن حسابات حديثة الإنشاء، فربما يكون الصحفي أمام شبكة تضخيم لا أمام رأي جماهيري طبيعي، وقد تستهدف هذه الشبكات لاعبا، أو حكما، أو اتحادا وطنيا، أو حتى دولة مضيفة.

وفي هذا السياق يمكن أن نأخذ ما حدث مع زهران ممداني؛ حيث استغلت حسابات أمريكية وإسرائيلية داعمة لإسرائيل استضافة كأس العالم 2026 لتكثيف حملات رقمية ضد عمدة نيويورك، عبر اجتزاء ظهوره في المباريات ورسائله الرسمية واستخدامه العربية.

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واستغلت حسابات أخرى رسالة نشرها ممداني بالعربية عبر الحساب الرسمي لعمدة نيويورك، دعا فيها مشجعي المونديال إلى التخطيط المسبق واستخدام وسائل النقل الرسمية. وأعيد تقديم الرسالة الإرشادية في سياقات سياسية ودينية بعيدة عن مضمونها الأصلي.

هنا يجب أن يكون الصحفي دقيقا في لغته ليس كل تفاعل كثيف حملة منظمة، وليس كل غضب شعبي لجانا إلكترونية؛ فالمطلوب هو البحث عن مؤشرات واضحة مثل تكرار النصوص، نمط النشر وتوقيته، عمر الحسابات، التشابه في الصور، الروابط المشتركة، القفز المفاجئ في الوسوم، وانتقال الحملة بين منصات مختلفة.

وعندما تتوافر هذه المؤشرات، تصبح القصة أعمق من مجرد غضب رياضي؛ تصبح قصة عن كيفية صناعة الرأي حول البطولة.

فكرة أخرى يمكن أن يبحث فيها الصحفي حول ملف التذاكر؛ ففي البطولات الكبرى تظهر أسواق غير رسمية وحسابات تبيع بأسعار مضاعفة، ومجموعات مغلقة تعرض وعودا بالحصول على مقاعد في مباريات حاسمة.

هنا يستطيع الصحفي تتبع هذه الشبكات من دون التورط في التعامل معها، عبر رصد الأسعار، وأنماط الحسابات، واللغة المستخدمة، وطرق الاحتيال المحتملة، وتحذير الجمهور من المخاطر.

صحافة رياضية بعين أوسع

تغطية كأس العالم 2026 من المصادر المفتوحة ليست تمرينا تقنيا فحسب، بل تحول في طريقة التفكير الصحفي الذي لم يعد ناقلا لما يحدث في المباراة فقط، بل صار مطالبا بقراءة المجال الكامل الذي تتحرك فيه البطولة من الجمهور، المدن، النقل، المال، البيئة، المنصات، الشائعات، وصولا إلى التحليل التكتيكي من زوايا جديدة.

في هذا المونديال، قد تأتي القصة من لقطة مشجع في المدرج، أو من ظل يظهر في فيديو قصير، أو من ارتفاع مفاجئ في أسعار الشقق، أو من رحلة جوية طويلة بين مدينتين، أو من وسم غاضب تقوده حسابات متشابهة.

وبين هذا كله، يبقى جوهر العمل الصحفي واحدا، لا تنشر قبل أن تتحقق ولا تكتف بما تراه الكاميرا الرسمية ولا تنخدع بضجيج المنصات.