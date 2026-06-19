تبخر الحبر وبقيت الثقة.. صحيفة ألمانية تنقل ولاء القراء من الورق إلى الشاشات؟

في وقت تنشغل فيه المؤسسات الإعلامية بتطوير منتجات رقمية جديدة، تطرح تجربة مجموعة "راينيشه بوست" (Rheinische Post) الإعلامية في ألمانيا سؤالا مختلفا؛ كيف يمكن نقل القراء الأكثر ولاء للصحيفة الورقية إلى العالم الرقمي من دون خسارتهم؟

ففي تقرير نشرته الرابطة الدولية لوسائل الإعلام الإخبارية (INMA) عبر موقعها، كشفت مديرة حملات المبيعات في شركة "راينيشه بوست ميدين" أولريكه شوب-كامبس عن برنامج أطلقته المؤسسة تحت اسم "أكاديمية ديجيتال فيت" (Digital Fit Academy)، بهدف مساعدة القراء الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما على استخدام النسخ الرقمية بثقة أكبر، مع تعزيز الاحتفاظ بالمشتركين ودعم النمو الرقمي.

وتنطلق التجربة من إدراك أن التحول الرقمي لا يتعلق دائما بالتكنولوجيا وحدها، بل بالثقة، فقراء الصحف الورقية من كبار السن يمثلون غالبا قاعدة شديدة الولاء، لكنهم يواجهون عوائق مختلفة عند الانتقال إلى المنصات الرقمية، منها ضعف المهارات الرقمية، والخوف من ارتكاب الأخطاء، وانخفاض الثقة في التكنولوجيا، إلى جانب صعوبات مرتبطة بالبصر أو المهارات الحركية، فضلا عن تعقيد الأجهزة والواجهات والمصطلحات التقنية.

وترى الكاتبة أن تعريف المستخدمين بالمنتج الرقمي في البداية لم يكن كافيا، فما يحتاجه هؤلاء القراء ليس تدريبا لمرة واحدة، بل دعما إنسانيا مستمرا يرافقهم منذ الخطوات الأولى وحتى الاستخدام اليومي المنتظم.

لذلك، صممت "راينيشه بوست" الأكاديمية بوصفها مزيجا بين التدريب والخدمة، فهي تقدم دورات عملية مبسطة وخالية من المصطلحات المعقدة، ومصممة وفق احتياجات من تجاوزوا الستين، إضافة إلى خط دعم يعمل على مدار الساعة، ومساعدة عن بعد مباشرة على أجهزة المستخدمين، واستشارات ميدانية فردية لمن يحتاجون إلى إرشاد شخصي.

وتقوم الفكرة على بناء نظام موثوق لا يكتفي بإقناع المشتركين بتجربة النسخة الرقمية، بل يجعلهم يشعرون أن هناك من يساعدهم عند كل عقبة، وبهذا تتحول الخدمة نفسها إلى أداة تسويق واحتفاظ، لا مجرد دعم فني.

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وتشير التجربة إلى أن الوصول إلى الجمهور غير الرقمي لا يبدأ دائما من المنصات الرقمية، فقد اعتمدت المجموعة على قنوات مألوفة لدى قراء الصحيفة الورقية، مثل الترويج داخل النسخة المطبوعة، وتوزيع منشورات في أماكن قريبة منهم مثل عيادات الأطباء، إلى جانب التواصل الشخصي والشراكات المحلية مع جهات مثل البنوك ومزودي خدمات النقل.

ومنذ إطلاق البرنامج في الربع الأخير من عام 2025، حصل على ردود فعل إيجابية، ووصل إلى 50 مشاركا، ورغم أن الرقم لا يزال محدودا، فإن أهمية التجربة تكمن في نموذجها القابل للتوسع، وفي الرسالة التي تقدمها للناشرين: لا يمكن اختصار التحول الرقمي في منتج جديد أو تطبيق حديث، بل يجب فهم مشاعر الجمهور ومخاوفه أولا.

وتخلص التجربة إلى عدة دروس أساسية للمؤسسات الإعلامية: ابدؤوا بالعواطف لا بالتكنولوجيا، تعاملوا مع الخوف بوصفه أكبر عائق أمام التبني الرقمي، واجعلوا الخدمة جزءا من إستراتيجية التسويق، ولا تفصلوا بين الاحتفاظ بالمشتركين والتحول الرقمي؛ بهذا المعنى، تقدم "راينيشه بوست" نموذجا لتحول رقمي لا يستبعد كبار السن، بل يراهم جزءا من المستقبل الرقمي للصحافة.