قبل صدوره بأيام.. ماذا يكشف تقرير رويترز للأخبار الرقمية 2026 عن مستقبل الإعلام؟

قبل صدوره في 16 يونيو/حزيران الجاري، كشف معهد رويترز لدراسة الصحافة عن أبرز ملامح تقرير الأخبار الرقمية 2026، الذي يُعد أحد أهم المراجع العالمية لرصد تحولات استهلاك الأخبار واتجاهات الجمهور في البيئة الرقمية.

وأوضح المعهد أن التقرير الجديد يستند إلى نحو 100 ألف مقابلة مع مستهلكي الأخبار عبر الإنترنت في 48 سوقا حول العالم، ما يوفر صورة واسعة عن كيفية تفاعل الجمهور مع الأخبار في مرحلة تشهد تغيرات متسارعة في أنماط الوصول إلى المعلومات.

وبحسب المعهد، سيركز تقرير هذا العام على عدد من القضايا التي أصبحت في صدارة النقاش داخل غرف الأخبار، أبرزها الاستخدام المتنامي لروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وصعود الفيديو الإخباري، والعلاقة المتزايدة بين الجمهور وصناع المحتوى الإخباري المستقلين.

كما يتناول التقرير مواقف الجمهور من مفاهيم الحياد والموضوعية في التغطية الصحفية، وأسباب تراجع جمهور المؤسسات الإعلامية التقليدية، إلى جانب نظرة المستخدمين إلى وسائل الإعلام العامة ودورها في المشهد الإخباري المعاصر.

ويأتي التركيز على هذه الملفات في وقت تواجه فيه المؤسسات الصحفية منافسة متزايدة من المنصات الاجتماعية ومنتجي المحتوى الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متنامية بشأن مستقبل النماذج التقليدية لاستهلاك الأخبار.

ومن أبرز الإضافات التي أعلن عنها المعهد هذا العام إطلاق أداة تفاعلية جديدة تتيح للصحفيين والباحثين والجمهور استكشاف بيانات التقرير ومقارنة النتائج بين الدول والفئات السكانية المختلفة.

وستوفر الأداة بيانات تفصيلية بحسب العمر والجنس والمستوى التعليمي والاتجاهات السياسية، مع إتاحة جزء كبير من المؤشرات التي يتابعها التقرير منذ أكثر من عقد.

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وسيصاحب نشر التقرير تنظيم سلسلة من الفعاليات في لندن ونيويورك، إضافة إلى لقاءات رقمية مخصصة لأفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية، يشارك فيها مسؤولون ومحررون من مؤسسات إعلامية عالمية لمناقشة أبرز النتائج وانعكاساتها على مستقبل صناعة الأخبار.

ويحظى تقرير الأخبار الرقمية الذي يصدر عن معهد رويترز بشكل دوري بأهمية خاصة لدى المؤسسات الإعلامية والباحثين، باعتباره مرجعا سنويا يساعد على فهم التحولات في سلوك الجمهور وتقييم الاتجاهات التي تعيد رسم العلاقة بين المستخدمين والأخبار في العصر الرقمي.