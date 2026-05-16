«پرمختګ» منصة لضبط العلاقة بين المؤسسات الرسمية والإعلام في أفغانستان

كابل– في ظل تحولات متسارعة يشهدها المشهد الإعلامي في أفغانستان، أطلقت السلطات الأفغانية منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم "پرمختګ"، في خطوة تهدف -وفق القائمين عليها- إلى تنظيم تدفق المعلومات الحكومية وتسهيل وصولها إلى وسائل الإعلام والجمهور. ويأتي هذا الإجراء في وقت تتزايد فيه حاجة الصحفيين إلى مصادر موثوقة ومحدّثة، بعد سنوات من الشكاوى بشأن صعوبة الوصول إلى البيانات الرسمية أو تأخرها.

ويرى مراقبون أن إطلاق منصة مركزية للمعلومات لا يندرج فقط في إطار التطوير التقني، بل يعكس أيضا توجها لإعادة ترتيب العلاقة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام، في بيئة باتت تعتمد بشكل متزايد على المصادر الرقمية في جمع المعلومات ونشرها.

منصة معلومات مركزية

وتمثل "پرمختګ" (المتقدم)، حسب مسؤولين، بنك معلومات رقميا متكاملا يهدف إلى توثيق وعرض الأنشطة الحكومية بمختلف أنواعها، بدءا من المشاريع التنموية والبنى التحتية، وصولا إلى البرامج والسياسات العامة.

توفر المنصة محتواها بثلاث لغات رئيسية هي البشتوية والدارية والإنجليزية، في محاولة للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين داخل البلاد وخارجها.

وتتضمن بيانات تفصيلية حول المشاريع المكتملة وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ، مع مؤشرات حول نسب الإنجاز، ومواقع المشاريع، والجهات المنفذة.

وخلال مراسم تدشين المنصة في القصر الرئاسي بالعاصمة كابل، تم إطلاق موقعها إلى جانب دليل الإعلام الأفغاني، والعدد المئوي من صحيفة القصر (آرغ/القصر الرئاسي)، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.

وقال مسؤول مكتب رئيس الوزراء الأفغاني ملا عبد الواسع خادم، إن هذه الخطوات تعكس اهتمام الحكومة بإدارة المعلومات ورفع مستوى الوعي العام وتبادل البيانات مع المواطنين في الوقت المناسب، معتبرا أن وجود نظام منظم لنقل المعلومات يُعد وسيلة لنقل الحقائق ومواجهة ما وصفه بـ"الدعاية المعادية".

وأضاف أن موقع "پرمختګ" يمثل منصة موثوقة لعرض إنجازات الحكومة، وسيُستخدم بنك معلومات رسميا يضم بيانات دقيقة وموقفا حكوميا موحدا، داعيا وسائل الإعلام إلى التعاون الكامل والاستفادة منه مصدرا للمعلومات.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت، إن مكتب المتحدث ومركز الإعلام الحكومي أنشأ قاعدة بيانات ومصدرا معلوماتيا يهدف إلى نشر إنجازات الحكومة وتسهيل وصول الصحفيين إليها.

وأوضح أن هذه المبادرات ستسهم في مواجهة ما وصفه بـ"الدعاية المعادية"، كما ستتيح إمكانية تقييم إنجازات الحكومة بشكل دوري، ودعا مسؤولي المؤسسات الحكومية إلى تزويد مركز الإعلام بالمعلومات الخاصة بوزاراتهم، وحث وسائل الإعلام على اعتماد المنصة كمصدر رسمي موثوق.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الإدارة العامة لشؤون الحكومة، الشيخ نور الحق أنور، أن تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرد على طلبات المواطنين أسهم في تقليل إهدار الوقت والحد من الفساد وتعزيز الشفافية.

من جهته، أشاد نائب وزير الإعلام والثقافة الأفغاني، مولوي عتيق الله عزيزي، بجهود مكتب المتحدث باسم الحكومة في إيصال المعلومات الدقيقة حول إنجازات المؤسسات الحكومية، مؤكدا ضرورة مشاركة المعلومات بشكل منتظم مع وسائل الإعلام والجمهور بدلا من حجبها أو تأخيرها.

وفي الفعالية ذاتها، اعتبر نائب وزير الاقتصاد الأفغاني، الدكتور عبد اللطيف نظري للجزيرة نت، أن إطلاق موقع "پرمختګ" ودليل الإعلام الأفغاني والعدد المئوي لصحيفة القصر يمثل خطوة مهمة في إيصال المعلومات بشكل منظم ودقيق إلى الجمهور، داعيا إلى استخدام الإعلام بشكل فعال.

تسهيل العمل الإعلامي

بدوره، أعرب رئيس جمعية الصحفيين المستقلين في أفغانستان، حجة الله مجددي للجزيرة نت، عن تقديره لما وصفه بـ"الخطوات الإستراتيجية والمؤسسية" التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الإعلام، مؤكدا أن عمل وسائل الإعلام بات أكثر تنظيما وفق الضوابط المهنية، مع تعزيز آليات متابعة المخالفات ودائرة الوصول إلى المعلومات.

وشدد على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على توفير آليات تتيح للصحفيين طرح الأسئلة والحصول على ردود في الوقت المناسب، مؤكدا أن حق الوصول إلى المعلومات لا يقتصر على نشر البيانات، بل يشمل أيضا الاستفسار والمتابعة وطلب التوضيحات.

ويرى صحفيون محليون أن وجود منصة رسمية موحدة يمكن أن يشكّل تطورا مهما في بيئة العمل الإعلامي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية في إعداد التقارير.

ويقول الصحفي في كابل فاضل أحمد فيضي للجزيرة نت إن الوصول إلى معلومات موثوقة بشكل سريع يساعد في تحسين جودة التغطيات الإعلامية ويقلل من الاعتماد على مصادر غير رسمية، مضيفا أن المنصة قد تسهم في تسريع وتيرة العمل الصحفي، خصوصا في الملفات المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية والبنى التحتية.

في حين يشير صحفيون آخرون إلى أن المنصات الرقمية، رغم أهميتها، لا تعوض الحاجة إلى التواصل المباشر مع المسؤولين للحصول على التوضيحات والردود في الوقت المناسب.

بين التوفر وإمكانية الوصول

ورغم الإشادة بأهمية الخطوة، يلفت مختصون في الشأن الإعلامي إلى أن التحدي لا يكمن في توفر المعلومات فقط، بل في مدى سهولة الوصول إليها واستخدامها بشكل مهني.

ويرى الخبير في الإعلام الرقمي عبد الله عسكر زاده -للجزيرة نت- أن إطلاق منصات حكومية مركزية يمثل اتجاها متزايدا في إدارة المعلومات، لكنه يشير إلى أن فعاليتها تعتمد على مدى استقلالية البيانات المعلنة وقدرتها على التحديث المستمر، وليس فقط على توفرها.

ويضيف أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل هذه المنصات من "مستودع بيانات" إلى أداة تفاعلية تخدم الصحفيين بشكل مباشر.

وتشير تقارير دولية إلى إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية وفقدان العديد من الصحفيين وظائفهم، ما أثّر على تنوع المشهد الإعلامي في أفغانستان.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن المنصات الرقمية الحكومية قد تسهم في سد جزء من الفجوة المعلوماتية، لكنها لا تغني عن بيئة إعلامية تعتمد على تعدد المصادر وتدفق المعلومات بشكل متوازن.

ويبقى نجاح المنصة مرهونا بمدى فعاليتها على أرض الواقع وقدرتها على تلبية احتياجات الصحفيين بشكل عملي. ويرى متابعون أن التجربة ستُختبر مع مرور الوقت من خلال مدى اعتماد الصحفيين عليها مصدرا رئيسيا للمعلومات، وقدرتها على مواكبة متطلبات العمل الإعلامي في بيئة متغيرة.