إعلام

صحافة المؤثرين تربك الإعلام التقليدي.. تحذيرات من خبيرة بريطانية

حفظ

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 11: The BBC logo is displayed above the entrance to Broadcasting House on November 11, 2025 in London, England. US President Donald Trump has threatened a $1b law suit against the British broadcaster, alleging a BBC Panorama episode made "false, defamatory, disparaging, misleading, and inflammatory statements about President Trump." Trump's accusations followed the Telegraph's publication of a memo by Michael Prescott, a former external adviser on editorial standards at the BBC, which raised concerns over the selective edit of a January 6, 2021 speech made by Trump to supporters that aired in a BBC Panorama episode ahead of the 2024 US election. A letter from Trump's lawyers outlines demands to the BBC to retract the documentary, issue an apology, and compensate Trump for "the harm cased" by November 15, or else face legal action. On Sunday, BBC Director General Tim Davie and Deborah Turness, head of BBC News, resigned over Prescott's accusations of "systemic" bias in the outlet's news coverage on Trump, the Israel-Gaza conflict, and transgender issues. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
تورنيس: المؤسسات الإخبارية، إذا أرادت "الازدهار أو حتى البقاء"، مطالبة بإعادة التفكير في بنيتها التحريرية (غيتي إيميجز)
حسن خضري
Published On 15/5/2026

نشرت صحيفة الغارديان (The Guardian) تقريرا للكاتب مايكل سافاج، سلّط الضوء على تحذيرات أطلقتها الرئيسة السابقة لمؤسسة بي بي سي، ديبورا تورنيس، بشأن ما وصفته بـ"التهديد الوجودي" الذي تواجهه المؤسسات الإعلامية التقليدية في ظل صعود ما يُعرف بـ"صحافة صناع المحتوى".

وقالت تورنيس، خلال محاضرة "السير ديفيد نيكولاس" التذكارية في لندن، إن المؤسسات الإخبارية التقليدية باتت تخسر جمهورها بوتيرة متسارعة لصالح منصات رقمية يقودها أفراد وشخصيات إعلامية مستقلة عبر "يوتيوب" و"تيك توك" و"سابستاك".

وأكدت أن الجمهور لم يعد يكتفي بتغيير المنصات التي يتابع عبرها الأخبار، بل أصبح يفضل "أشكالاً أكثر مباشرة وشخصية من الصحافة".

Podcaster wearing headphones, speaking into condenser microphone while working on laptop at home workspace
المؤسسات الإخبارية التقليدية تخسر جمهورها بوتيرة متسارعة لصالح منصات رقمية (شترستوك)

وأضافت أن استهلاك الأخبار التلفزيونية يشهد "انهياراً"، مشيرة إلى أن نحو 4 ملايين شخص في بريطانيا توقفوا خلال السنوات الخمس الماضية عن الاعتماد على التلفزيون مصدراً رئيسياً للأخبار، بما يشمل خدمات البث الرقمي، في مقابل تضاعف الاعتماد على "يوتيوب" وارتفاع متابعة الأخبار عبر "تيك توك" بعشرة أضعاف.

وبحسب التقرير، ترى تورنيس أن هذا التحول قد يتجاوز في تأثيره ظهور وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، معتبرة أن الصناعة الإعلامية تمر بلحظة "اضطراب عميقة" تهدد النموذج التقليدي للبث الإخباري الجماهيري.

وتحدثت المسؤولة السابقة في "بي بي سي" عن تجربتها بعد مغادرة المؤسسة العام الماضي، موضحة أنها أمضت الفترة الأخيرة في دراسة نماذج "الصحافة الفردية المباشرة"، وهي الصيغة التي تعتمد على علاقة شخصية ومستمرة بين الصحفي والجمهور عبر المنصات الرقمية.

وأضافت أن هذا النموذج يتناقض مع ما وصفته بـ"الطابع الرسمي والمنضبط" الذي يميز المؤسسات الإعلامية التقليدية، معتبرة أن الجمهور بات يبحث عن صحفيين يمتلكون حضوراً شخصياً وآراء واضحة أكثر من بحثه عن المؤسسات نفسها.

Young smiling male radio presenter talking into the microphone and reading news, information and communication concept. Podcast and internet streaming concept.; Shutterstock ID 2590706501; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
صحافة صناع المحتوى تعيد تشكيل علاقة الجمهور بالأخبار والمعلومات (شترستوك)

وأشار التقرير إلى أن تورنيس استشهدت بعدد من الأسماء التي نجحت في بناء جماهير ضخمة عبر المنصات الرقمية، من بينهم جو روغان، الذي يتجاوز عدد مشتركيه على يوتيوب 20 مليون شخص، إضافة إلى المذيع الأمريكي السابق تاكر كارلسون، والمعلقة المحافظة ميغين كيلي، وكذلك الصحفي مهدي حسن.

إعلان

وأكدت تورنيس أن "صحافة صناع المحتوى" لم تعد ظاهرة هامشية، بل أصبحت -بحسب وصفها- "المشهد الأساسي" الذي يعيد تشكيل علاقة الجمهور بالأخبار والمعلومات.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مؤسسات إعلامية كبرى بدأت بالفعل في تعديل إستراتيجياتها لمواكبة هذا التحول. ومن بين تلك المؤسسات سكاي نيوز، التي اتجهت إلى تعزيز حضور صحفييها عبر البودكاست والمحتوى الحصري، في محاولة لبناء علاقة أكثر مباشرة مع الجمهور على غرار صناع المحتوى المستقلين.

ورغم ذلك، أوضحت تورنيس أن المؤسسات التقليدية ما تزال أسيرة عقلية "البث أولاً"، إذ تُتخذ قراراتها الرئيسية وفق منطق التلفزيون التقليدي، في وقت يتغير فيه سلوك الجمهور بصورة متسارعة نحو المنصات الرقمية.

وختمت بالقول إن المؤسسات الإخبارية، إذا أرادت "الازدهار أو حتى البقاء"، مطالبة بإعادة التفكير في بنيتها التحريرية وطريقة تقديم صحفييها، والانطلاق من المكان الذي يوجد فيه الجمهور فعلياً، لا من النموذج التقليدي الذي اعتادت العمل ضمنه.

المصدر: غارديان

إعلان