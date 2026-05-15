صحافة المؤثرين تربك الإعلام التقليدي.. تحذيرات من خبيرة بريطانية

نشرت صحيفة الغارديان (The Guardian) تقريرا للكاتب مايكل سافاج، سلّط الضوء على تحذيرات أطلقتها الرئيسة السابقة لمؤسسة بي بي سي، ديبورا تورنيس، بشأن ما وصفته بـ"التهديد الوجودي" الذي تواجهه المؤسسات الإعلامية التقليدية في ظل صعود ما يُعرف بـ"صحافة صناع المحتوى".

وقالت تورنيس، خلال محاضرة "السير ديفيد نيكولاس" التذكارية في لندن، إن المؤسسات الإخبارية التقليدية باتت تخسر جمهورها بوتيرة متسارعة لصالح منصات رقمية يقودها أفراد وشخصيات إعلامية مستقلة عبر "يوتيوب" و"تيك توك" و"سابستاك".

وأكدت أن الجمهور لم يعد يكتفي بتغيير المنصات التي يتابع عبرها الأخبار، بل أصبح يفضل "أشكالاً أكثر مباشرة وشخصية من الصحافة".

وأضافت أن استهلاك الأخبار التلفزيونية يشهد "انهياراً"، مشيرة إلى أن نحو 4 ملايين شخص في بريطانيا توقفوا خلال السنوات الخمس الماضية عن الاعتماد على التلفزيون مصدراً رئيسياً للأخبار، بما يشمل خدمات البث الرقمي، في مقابل تضاعف الاعتماد على "يوتيوب" وارتفاع متابعة الأخبار عبر "تيك توك" بعشرة أضعاف.

وبحسب التقرير، ترى تورنيس أن هذا التحول قد يتجاوز في تأثيره ظهور وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، معتبرة أن الصناعة الإعلامية تمر بلحظة "اضطراب عميقة" تهدد النموذج التقليدي للبث الإخباري الجماهيري.

وتحدثت المسؤولة السابقة في "بي بي سي" عن تجربتها بعد مغادرة المؤسسة العام الماضي، موضحة أنها أمضت الفترة الأخيرة في دراسة نماذج "الصحافة الفردية المباشرة"، وهي الصيغة التي تعتمد على علاقة شخصية ومستمرة بين الصحفي والجمهور عبر المنصات الرقمية.

وأضافت أن هذا النموذج يتناقض مع ما وصفته بـ"الطابع الرسمي والمنضبط" الذي يميز المؤسسات الإعلامية التقليدية، معتبرة أن الجمهور بات يبحث عن صحفيين يمتلكون حضوراً شخصياً وآراء واضحة أكثر من بحثه عن المؤسسات نفسها.

وأشار التقرير إلى أن تورنيس استشهدت بعدد من الأسماء التي نجحت في بناء جماهير ضخمة عبر المنصات الرقمية، من بينهم جو روغان، الذي يتجاوز عدد مشتركيه على يوتيوب 20 مليون شخص، إضافة إلى المذيع الأمريكي السابق تاكر كارلسون، والمعلقة المحافظة ميغين كيلي، وكذلك الصحفي مهدي حسن.

وأكدت تورنيس أن "صحافة صناع المحتوى" لم تعد ظاهرة هامشية، بل أصبحت -بحسب وصفها- "المشهد الأساسي" الذي يعيد تشكيل علاقة الجمهور بالأخبار والمعلومات.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مؤسسات إعلامية كبرى بدأت بالفعل في تعديل إستراتيجياتها لمواكبة هذا التحول. ومن بين تلك المؤسسات سكاي نيوز، التي اتجهت إلى تعزيز حضور صحفييها عبر البودكاست والمحتوى الحصري، في محاولة لبناء علاقة أكثر مباشرة مع الجمهور على غرار صناع المحتوى المستقلين.

ورغم ذلك، أوضحت تورنيس أن المؤسسات التقليدية ما تزال أسيرة عقلية "البث أولاً"، إذ تُتخذ قراراتها الرئيسية وفق منطق التلفزيون التقليدي، في وقت يتغير فيه سلوك الجمهور بصورة متسارعة نحو المنصات الرقمية.

وختمت بالقول إن المؤسسات الإخبارية، إذا أرادت "الازدهار أو حتى البقاء"، مطالبة بإعادة التفكير في بنيتها التحريرية وطريقة تقديم صحفييها، والانطلاق من المكان الذي يوجد فيه الجمهور فعلياً، لا من النموذج التقليدي الذي اعتادت العمل ضمنه.