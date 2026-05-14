"بأشد الإجراءات".. نتنياهو يعلن الحرب على نيويورك تايمز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وأحد صحفييها بتهمة التشهير، وذلك على خلفية نشر تقرير يوثق ممارسة جنود وحراس سجون ومستوطنين إسرائيليين أعمال عنف جنسي بحق أسرى فلسطينيين.

وأوضح نتنياهو أنه كلّف مستشاريه القانونيين بدراسة "أشد الإجراءات القانونية" ضد الصحيفة والكاتب المخضرم نيكولاس كريستوف، الذي أعد التحقيق من الضفة الغربية المحتلة موثقا هذه الاعتداءات.

شهادات موثقة

ودافعت صحيفة نيويورك تايمز عن التقرير الذي حمل توقيع كريستوف، مؤكدة أنه استند إلى شهادات 14 رجلا وامرأة، خضعت لعمليات تدقيق شاملة والتحقق عبر شهود ومحامين وأفراد من عائلات الضحايا.

ووثق التحقيق الذي جاء بعنوان "الصمت أمام اغتصاب الفلسطينيين" تفاصيل صادمة، إذ أشار إلى أن العنف الجنسي بات "سياسة ممنهجة" داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

ومن بين الشهادات التي أوردها التقرير، ما تعرّض له الصحفي سامي الساعي من تعذيب وتجريد من الملابس واعتداء جسدي وأدوات مهينة وسط سخرية الحراس وتصويرهم للمشهد، كما نقل التقرير واقعة اغتصاب مزارع بهراوة معدنية 3 مرات في يوم واحد، فضلا عن شهادة صحفي من غزة تعرّض لاعتداء وحشي بواسطة كلب بوليسي وهو معصوب العينين.

ولم تقتصر الانتهاكات على الرجال، إذ كشف تقرير كريستوف عن اعتداءات طالت النساء والأطفال، إذ نُقلت شهادة لامرأة قُيدت إلى طاولة معدنية وتعرضت للاعتداء والابتزاز عبر التصوير لمدة يومين.

وفي تعليق لافت ضمن التحقيق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بأنه "غير متفاجئ" مما ورد، مؤكدا بعبارات قاطعة أن هناك "جرائم حرب تُرتكب كل يوم".

وتشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية من بينها منظمة "أنقذوا الأطفال" إلى توثيق حالات من العنف الجنسي والانتهاكات الممنهجة التي ارتُكبت بحق أسرى فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

وقبل أسابيع، وثّقت مؤسسات قامت بتنظيم أساطيل بحرية لكسر الحصار عن غزة تعرّض ناشطات من دول غربية لاعتداءات جنسية من جنود إسرائيليين خلال فترات احتجازهن في السجون الإسرائيلية، بعد قيام تل أبيب بالهجوم على السفن المبحرة نحو غزة.

وكان الكاتب نيكولاس كريستوف قد أشار في مقاله إلى أن "أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تدعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية"، معتبرا ذلك تواطؤا أمريكيا في هذا العنف.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها نتنياهو بمقاضاة الصحيفة الأمريكية، إذ سبق أن هدد بإجراء مماثل في أغسطس/آب الماضي بسبب مقال عن المجاعة في قطاع غزة، دون أن يمضي قدما في إجراءاته القانونية حينئذ.