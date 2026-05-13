غوغل تعزز البحث بالذكاء الاصطناعي وناشرون يخشون تراجع الزيارات

في خطوة جديدة تعكس تسارع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي داخل محرك البحث، كشفت شركة غوغل عن حزمة تحديثات لميزتي "النظرات العامة بالذكاء الاصطناعي" و"وضع الذكاء الاصطناعي"، تتضمن إبراز المحتوى القادم من المؤسسات الإعلامية التي يشترك المستخدمون فيها، إلى جانب تعزيز عرض النقاشات القادمة من منصات مثل "ريديت" (Reddit).

وأوضح أندرو ديك في تقرير نشره موقع "نيمان لاب" (Nieman Lab)، أن غوغل بدأت بإظهار وسم "مشترك به" بجوار الروابط التي تتضمن معلومات من وسائل إعلام أو مواقع يدفع المستخدم مقابل الاشتراك فيها، في محاولة لتشجيع المستخدمين على زيارة المواقع الأصلية بدلا من الاكتفاء بالملخصات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت غوغل، بحسب التقرير، إن الاختبارات الأولية أظهرت أن المستخدمين كانوا "أكثر ميلا بشكل ملحوظ" للنقر على الروابط التي تحمل وسم "مشترك به"، مضيفة أن الهدف من الميزة هو مساعدة المستخدمين على "الوصول بسرعة إلى المحتوى الذي يثقون به والحصول على قيمة أكبر من اشتراكاتهم".

ويأتي هذا التحديث في وقت تتزايد فيه مخاوف الناشرين من التأثيرات السلبية لأدوات الذكاء الاصطناعي على حركة الزيارات القادمة من محركات البحث. وأشار التقرير إلى دراسة أجرتها شركة "تشارت بيت" (Chartbeat) في مارس/آذار الماضي، أظهرت تراجعا حادا في زيارات الإحالة من محركات البحث منذ إطلاق "النظرات العامة بالذكاء الاصطناعي".

وبحسب الدراسة، انخفضت الزيارات بنسبة 60% لدى الناشرين الصغار، و47% لدى الناشرين المتوسطين، و22% لدى المؤسسات الكبرى خلال العامين الماضيين، ما عزز المخاوف من أن تتحول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بديل عن زيارة المواقع الإخبارية الأصلية.

كما تضمنت التحديثات الجديدة إضافة معاينات للمواقع الإلكترونية تظهر عند تمرير مؤشر الفأرة فوق روابط "النظرات العامة" أو "وضع الذكاء الاصطناعي"، بما يمنح المستخدم فكرة أوضح عن محتوى الرابط قبل فتحه. وأكدت غوغل أيضا أنها ستزيد عدد الروابط والإحالات الظاهرة داخل الملخصات الذكية "بجوار النصوص ذات الصلة".

وفي سياق توسيع تجربة البحث التفاعلية، أطلقت الشركة قسما جديدا بعنوان "استكشاف إضافي"، يظهر أسفل الملخصات المولدة بالذكاء الاصطناعي، ويقترح موضوعات مرتبطة بالبحث الأصلي، مع روابط لتقارير وتحليلات أكثر عمقا.

لكن اللافت، بحسب التقرير، كان التوسع الواضح في الاعتماد على محتوى منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية، وخاصة منصة "ريديت"، داخل نتائج البحث.

وأوضح التقرير أن غوغل ستعرض عبر لوحة ديناميكية جديدة مقتطفات من النقاشات الدائرة على الإنترنت، بما يشمل مراجعات المستخدمين للمنتجات أو اقتراحات لحل المشكلات التقنية، مع إظهار اسم المجتمع أو الحساب الذي نشر التعليق.

ورأى التقرير أن هذه الخطوة تعكس "اعترافا ضمنيا" بمدى هيمنة "ريديت" على تجربة البحث الحديثة، خصوصا بعد اتفاقية ترخيص المحتوى التي وقعتها غوغل مع المنصة عام 2024، والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار سنويا، وتتيح دمج محتوى "ريديت" بشكل أعمق داخل خدمات البحث.

ورغم أن غوغل تروج لهذه التحديثات باعتبارها وسيلة لتحسين تجربة المستخدم وزيادة الوصول إلى المعلومات الموثوقة، فإن التقرير أشار إلى أن هذه التغييرات قد تدفع الروابط الإخبارية التقليدية إلى مزيد من التراجع داخل صفحات نتائج البحث، في وقت لا تزال فيه المؤسسات الإعلامية تحاول التكيف مع التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على صناعة الصحافة الرقمية.