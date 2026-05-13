رئيس مجموعة إعلامية كبرى في أوروبا: علينا أن نكون صهاينة وأكثر يهودية

قال ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكسل شبرينغر" المالكة لموقع "بوليتيكو"، ومنصة "بيزنس إنسايدر"، إن "أوروبا يجب أن تصبح أكثر يهودية"، داعيا إلى منح أفضلية في الهجرة والجنسية للعائلات اليهودية داخل القارة الأوروبية.

وجاءت تصريحات دوبفنر خلال كلمة ألقاها أمام مجلس إدارة "المؤتمر اليهودي العالمي" في جنيف، ضمن فعاليات إحياء مرور 90 عاما على تأسيس المنظمة، التي ركزت هذا العام على تصاعد معاداة السامية والتطرف العالمي وأمن المجتمعات اليهودية.

وقال دوبفنر في كلمته "أنا صهيوني، بكل قلبي، وعن اقتناع، وبشغف"، مضيفا أن الصهيونية لا ينبغي أن تكون فكرة يعتنقها اليهود وحدهم، بل يمكن لغير اليهود أيضا تبنيها، ثم ختم قائلا "يجب أن نكون جميعا صهاينة".

واعتبر رئيس المجموعة الإعلامية الألمانية أن معاداة السامية لم تعد ظاهرة هامشية، بل تحولت إلى "حركة أيديولوجية عالمية" تهدد مستقبل الحضارة الغربية.

"صفر تسامح"

ودعا إلى اعتماد سياسة "صفر تسامح" مع الكراهية العلنية لليهود، مطالبا بطرد من وصفهم بأعداء السامية "قولا وفعلا" حيثما يسمح القانون بذلك، بغض النظر عن أصولهم أو خلفياتهم.

كما دعا أوروبا إلى تبني سياسة هجرة وجنسية تفضيلية للعائلات اليهودية، مشيرا إلى أن عدد اليهود في الولايات المتحدة يبلغ نحو 7.7 ملايين، بما يمثل 2.2% من السكان، بينما يبلغ عددهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعتين نحو مليون فقط، أي 0.2% تقريبا.

وقال إن القارة الأوروبية إذا كانت جادة في فكرة المجتمع المتعدد الثقافات فإنها تحتاج إلى "مزيد من التنوع"، وإلى جعل الثقافة اليهودية "أكثر حضورا ووضوحا".

وشن دوبفنر هجوما على تطبيق "تيك توك"، واصفا إياه بأنه "آلة دعائية خطيرة" لتضخيم المحتوى المتطرف، واعتبر أن المنشورات المؤيدة للفلسطينيين بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس فاقت بدرجة كبيرة المنشورات المؤيدة لإسرائيل.

وأضاف أن كثيرا من تلك المنشورات تتضمن مضامين معادية للسامية أو نظريات مؤامرة أو دعوات للعنف ضد اليهود.

ودعا أوروبا إلى السير على خطى الولايات المتحدة للضغط من أجل إخضاع "تيك توك" لإدارة أو ملكية غير صينية، معتبرا أن بقاء بيانات الشباب الغربيين لدى منصة مرتبطة بالصين يمثل "نكتة سوداء في التاريخ".

كما اعتبر أن شعار "من النهر إلى البحر" ينهي فكرة التنوير ويفتح الباب أمام الجحيم، مضيفا أن إنكار حق إسرائيل في الوجود أو الاعتداء على الطلاب اليهود في الجامعات يمثل "لحظة انهيار للقيم الغربية".

وفي ختام كلمته، قال دوبفنر إن "الوطنية والصهيونية شقيقتان"، معتبرا أن حلفاء الصهيونية الذين لا يؤمنون بالوطنية في بلدانهم هم "أصدقاء زائفون".