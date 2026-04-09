توتر داخل المؤتمر.. وزير الحرب الأمريكي يوبّخ صحفية ويشعل موجة غضب

شهد مؤتمر صحفي لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بشأن الحرب مع إيران لحظة توتر لافتة، بعد أن وبّخ صحفية علنا واصفا إياها بأنه "وقحة جدا" و"غير مهذبة"، في مشهد سرعان ما تحول إلى مادة جدلية على منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وخلال المؤتمر، قاطعت صحفية سؤالا كان موجها من صحفية أخرى، لتطرح استفسارا حول الهجمات الإيرانية، مما دفع هيغسيث إلى الرد بحدة قائلا: "عفوا، لماذا أنت فظة إلى هذا الحد؟ انتظري. أنا من يختار من يتحدث"، قبل أن يضيف لاحقا: "وقحة جدا".

الواقعة أحدثت حالة من التململ داخل القاعة، إذ اعترض بعض الصحفيين على أسلوب إدارة الأسئلة، مشيرين إلى أن الصحفيين في الصفوف الخلفية لا يحصلون على فرصة كافية لطرح استفساراتهم.

وجاء كلام الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك استجابة لوساطة باكستانية.

من القاعة إلى المنصات.. انقسام في التفاعل

لم تتوقف تداعيات المشهد عند حدود المؤتمر، بل امتدت بسرعة إلى منصات التواصل، حيث انقسمت ردود الفعل الأمريكية بين من اعتبر تصرف الوزير حازما وضروريا لضبط سير المؤتمر، ومن رأى فيه سلوكا عدائيا تجاه الصحافة.

وكتب أحد المستخدمين معلقا: "إذا سبق أن تعرضت للعنف، ستتعرف فورا على هذه النبرة"، في إشارة إلى أسلوب الوزير، بينما سخر آخر قائلا: "يصعب ابتكار شخصية مثل هيغسيث في أي عمل فني".

في المقابل، دافع بعض المعلقين عن موقف الوزير، معتبرين أن مقاطعة الصحفيين لبعضهم تستدعي تدخلا حازما لتنظيم الحوار داخل المؤتمرات الرسمية.

تصريحات عسكرية لافتة في الخلفية

بعيدا عن الجدل، حمل المؤتمر رسائل تصعيدية، إذ كشف هيغسيث أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاستهداف بنية تحتية داخل إيران، بما يشمل الجسور ومحطات الطاقة، مؤكدا أن "الأهداف كانت محددة وجاهزة للتنفيذ".

وأشار إلى أن إدراك طهران لحجم القدرات الأمريكية كان عاملا رئيسيا في دفعها نحو التفاوض، مضيفا أن الضربات التي طالت أهدافا عسكرية، بينها مواقع في جزيرة خارك، حملت "رسائل واضحة" بشأن القدرة على التصعيد.

وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لاستكمال العمليات العسكرية إذا دعت الحاجة، معربا عن أمله أن "تختار إيران السلام الدائم".

وقال وزير الحرب الأمريكي إن بلاده حققت كل الأهداف التي وضعتها منذ اليوم الأول للحرب التي شنتها مع إسرائيل ضد طهران، مشددا على أن ما سمّاه النظام الإيراني الجديد "أدرك أن الصفقة أفضل بكثير من المصير الذي كان ينتظره".

وأضاف هيغسيث أن عملية "الغضب الملحمي" كانت "نصرا عسكريا وتاريخيا بجميع المقاييس"، مشيدا بالرئيس دونالد ترمب الذي قال إنه "صاغ هذه اللحظة"، وزاعما أن إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار