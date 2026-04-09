التحقق بعد الحرب.. كيف تتحول المعركة من تفنيد المحتوى إلى تفكيك الروايات؟

مع هدوء الأوضاع قليلا بعد أسابيع من العمل المكثف، وجدت نفسي أعود إلى ما كنا نعيشه يوميا داخل غرفة الأخبار، سيل لا يتوقف من الفيديوهات والصور، وآلاف البيانات التي تمر أمامك، والمطلوب منك أن تفهمها بسرعة، وتفككها بدقة، ثم تعيد تقديمها للجمهور بشكل واضح وبسيط.

في هذه المساحة بين الفوضى والفهم، تتشكل تجربة كل محرر تحقق أو باحث في مجال ما يعرف باستخبارات المصادر المفتوحة "أوسنت" وكيف يوظفها الصحفي في عمله.

ما أكتبه هنا ليس دليلا نظريا، بل خلاصة تجربة شخصية خرجت بها من تغطية حرب كانت معركتها الإعلامية لا تقل ضراوة عن الميدان.

أرشفة كل شيء.. قبل أن يُمحى

أول درس ترسخ لدي أن الأرشفة ليست خيارا، بل ضرورة. خلال الحرب رأيت كيف تختفي الأدلة أمام عيني، حسابات رسمية تغيّر تصريحاتها، شهود عيان يحذفون ما نشروا، وفيديوهات تتلاشى كأنها لم تكن.

مع الوقت، أصبحت أتعامل مع كل مادة على أنها مؤقتة. ما لم أحفظه الآن، قد لا أتمكن من الوصول إليه لاحقا.

القاعدة التي أعمل بها اليوم بسيطة لكنها حاسمة.. ما لا تؤرشفه اليوم قد لا تجده غدا. وفي كثير من الأحيان قد يكون هذا الملف المفقود هو الخيط الذي يقود إلى تفكيك رواية كاملة.

راقب إعادة تدوير المحتوى

بعد انتهاء القتال، لن تتوقف المواد المضللة، بل سيتغيّر شكلها. ستلاحظ عودة مقاطع قديمة بصياغات جديدة، فيديو رأيناه قبل أسابيع يعود فجأة بوصفه انتصارا حديثا، وصورة دمار يعاد توظيفها لإدانة طرف في سياق مختلف.

هنا أدركت أن الذاكرة الفردية لا تكفي، ما نحتاجه فعلا هو ذاكرة مؤسسية. قاعدة بيانات داخلية، توثق كل ما تم التحقق منه، مع تاريخ وسياق واضحين، تلك الذاكرة ستصبح مستقبلا أداة أساسية. فهي لا توفر الوقت فقط، بل تمنحك القدرة على كشف التضليل بسرعة وثقة.

راقب الفضاء المعلوماتي الرسمي

التضليل لم يعد محصورا في حسابات مجهولة، فأثناء الحرب وبعدها، يتحول الخطاب الرسمي نفسه إلى ساحة لإعادة صياغة الروايات. ولعلك لاحظت كيف تبدأ حملات التلميع، وكيف تُعاد كتابة الأحداث بلغة مختلفة، بل وكيف تختلف الرسائل بين ما يُنشر بالعربية والإنجليزية والفارسية والعبرية.

تعلمت أن أقرأ هذه الفروقات بعناية، لأنها غالبا ما تكشف رسائل موجهة لجماهير مختلفة، أو تناقضات لا تظهر في البيان الواحد، فمتابعة الحسابات الرسمية لم تعد مجرد رصد بل تحليل لتوجهات الخطاب مع اختلاف جمهوره.

تحقق من لغة البيانات.. لا فقط الصور

أحد أبرز التحولات التي لمستها هو أن التضليل أصبح أكثر نظافة. لم يعد دائما في صورة فيديو مفبرك، بل في أرقام تبدو دقيقة وتقارير تحمل طابعا شبه رسمي.

هنا تغير أسلوبي في العمل، لم أعد أكتفي بالتحقق البصري، بل أصبحت أفكك الأرقام نفسها وأقارن بين المصادر، وأتابع تغيرها بمرور الوقت أو تغير الأحداث.

وهنا يجب أن أتحلى بالشك المنطقي وأسأل دائما هل هذا الرقم صحيح في سياقه العملياتي؟ هذا النوع من التدقيق أصعب، لكنه يكشف أكثر أشكال التضليل خطورة، لأنه يتخفى في هيئة معلومات موثوقة.

قدّم السياق.. لا مجرد التصحيح

مع الوقت، أدركت أن دورنا في صفحة الجزيرة تحقق لا ينتهي عند تصحيح المعلومة. الجمهور بعد الحرب لا يبحث فقط عن صح أو خطأ، بل يريد أن يفهم ماذا حدث؟ ولماذا؟ وما الذي يعنيه ذلك؟

لذلك، بدأت أعيد بناء المادة بطريقة مختلفة أبدأ بالادعاء، ثم أفنده بالأدلة، ثم أضعه في سياقه الأوسع، وأختم بما يعنيه ذلك فعليا. هذا التسلسل البسيط غيّر كثيرا من تفاعل الجمهور، لأنه لا يكتفي بإزالة اللبس، بل يمنح فهما أعمق.

حافظ على السلامة الرقمية والنفسية

أكثر ما لم أكن أقدّره في البداية هو كلفة هذا العمل على المستوى الشخصي. مرحلة ما بعد الحرب مليئة بالاستقطاب، والهجمات الرقمية، والضغط النفسي المتراكم.

تعلمت أن حماية نفسي جزء من مهنتي فكان من المهم استخدام حسابات منفصلة، تجنب الانخراط في سجالات لا تنتهي، والاعتماد على العمل الجماعي لتخفيف الضغط. لأن الحقيقة التي أدركتها ببساطة هي أن المحرر المنهك لا يستطيع أن ينتج عملا دقيقا.

في النهاية، هذه ليست قواعد جامدة، بل ملاحظات خرجت بها من تجربة ما زالت مستمرة. لكن إن كان هناك استنتاج واحد أؤمن به اليوم، فهو أن التحقق بعد الحرب لا يقل أهمية عن التحقق أثناءها، بل ربما يكون أكثر تعقيدا، لأنه لا يتعلق فقط بكشف ما هو زائف، بل بفهم كيف تُعاد كتابة الحقيقة نفسها.