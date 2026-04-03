محرر الثقة.. الحارس الجديد للمصداقية في غرف أخبار العصر الرقمي

في ظل أزمة الثقة المتصاعدة التي تواجهها وسائل الإعلام العالمية، استحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" دورا تحريريا فريدا يشغله حاليا الصحفي مايك أبرامز تحت مسمى "محرر الثقة" (Trust Editor).

وخلال لقائه مع بودكاست (The Kicker)، كشف أبرامز عن كواليس هذه الوظيفة التي تتجاوز مهام محرر التصحيحات التقليدي لتصبح إستراتيجية دفاعية وهجومية في آن واحد لحماية العلامة التجارية للمؤسسة.

ومحرر الثقة هو منصب قيادي يهدف إلى ردم الفجوة بين ما تفعله غرفة الأخبار وما يفهمه الجمهور. ولا تقتصر وظيفته على مراجعة الأخطاء، بل تمتد لتشمل ما يعرف بالشفافية الاستباقية، أي شرح لماذا وكيف اتخذت الصحيفة قراراتها التحريرية المثيرة للجدل، وذلك لتقليل سوء الفهم ومواجهة اتهامات الانحياز.

والنقاط التالية توضح أهم مهام وظيفة محرر الثقة في المؤسسات الإعلامية الكبرى التي تبنت هذه الوظيفة وهي:

تفسير المنهجية أو ما يعرف بنقطة لماذا (The Why)، وفيها يشرح محرر الثقة الأسباب الكامنة وراء اختيار عناوين معينة أو تغطية ملفات شائكة مثل الحرب على غزة.

إدارة الاستجابة السريعة: من مهام محرر الثقة التعامل مع حملات النقد الممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي وتوضيح الحقائق قبل أن تتحول تلك الحملات إلى أزمة مصداقية للمؤسسة.

تعزيز الشفافية: من مهام محرر الثقة كذلك إضافة ما يعرف بصناديق المعلومات (Context Boxes) داخل المقالات تشرح السياق والمصادر المستخدمة ولماذا تم منح بعضها صفة السرية.

التدريب الداخلي: وهو من الأدوار المهمة التي يتولاها محرر الثقة وذلك بهدف توعية الصحفيين بكيفية الكتابة بطريقة لا تستفز جمهور الوسيلة أو توحي بانحيازات مسبقة غير مقصودة.



معضلة غزة وترمب

وقد أقر أبرامز بأن تغطية الحرب على غزة وملف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مثلا الاختبار الأصعب لمصداقية نيويورك تايمز. وأوضح أن دوره كمحرر ثقة ليس تغيير التغطية لإرضاء الجميع، بل التأكد من أن الجمهور يفهم المعايير الصارمة التي اتبعتها الصحيفة للتحقق من المعلومات، مشيرا إلى أن الثقة لا تعني الاتفاق مع المحتوى، بل الإيمان بنزاهة العملية.

وأضاف أن صحيفة نيويورك تايمز واجهت انتقادات واسعة في تغطيتها لملف المتحولين جنسيا، موضحا أن وظيفته كانت مراجعة كيف استقبل الجمهور هذه التقارير، والعمل مع المحررين لضمان أن اللغة المستخدمة دقيقة طبيا وعادلة إنسانيا، مع توضيح أن دور الصحافة هو طرح الأسئلة الصعبة حتى في المواضيع الحساسة.

وتحدث أبرامز عن مبادرات صحفية تتعلق بوظيفة محرر الثقة مثل مبادرة "ما وراء القصة" (Behind the Story)، حيث يكتب المراسل مقالا جانبيا يشرح فيه رحلته للحصول على معلومات القصة المنشورة.

واعتبر أن هذا الأسلوب الإنساني يقلل من حدة أي عداء للمؤسسة ويحوّلها من كيان غامض إلى مجموعة من المهنيين الذين يبذلون جهدا مضنيا من أجل توفير المعلومات النافعة للجمهور.

ويختتم أبرامز بأن الصمت لم يعد خيارا، فالمؤسسات التي لا تتحدث عن نفسها، وتشرح لجمهورها كواليس عملها تترك المجال للآخرين والمغرضين لتفسير نواياها.