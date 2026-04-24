كاتب أمريكي: على كل صحفي طرح هذين السؤالين على الرئيس ترمب

U.S. President Donald Trump gestures as he answers questions from the media during a press conference in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, D.C., U.S., April 6, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
الكاتب يؤكد أن على الصحفيين عدم الاكتفاء بنقل تصريحات ترمب كما هي
Published On 24/4/2026

يرى الكاتب ستيوارت بروتمان، في مقاله بموقع "ذا هيل" الأمريكي، أن على صحفيي البيت الأبيض اعتماد سؤالين ثابتين في كل مرة يدلي فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأي تصريح.

ويؤكد أن طرحهما بشكل منهجي وفوري سيكشف تهرب الرئيس من دعم كلامه بالحقائق، ويساعد الجمهور على تحديد ما يمكن الوثوق به من سيل التصريحات.

"كيف عرفت ذلك؟"

من شأن هذا السؤال إجبار الرئيس على تحديد مصادر معلومته سواء كان تقريرا أو نقلا عن وكالة استخبارات أو وثيقة، وفقا للكاتب.

وإذا كان رده من قبيل "الناس يقولون هذا" -بحسب تعبير المقال- فسيكشف ذلك عدم وجود مصدر موثوق للمعلومة مباشرة.

وبالتالي، يوضح الكاتب، يصبح تهرب الرئيس من الإجابة خبرا بحد ذاته، بدلا من نقل الوكالات والصحف التصريح المشكوك به كما ورد.

FILE - President Donald Trump speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Monday, April 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)
ترمب كرر العديد من التصريحات غير الموثقة في الأسابيع الماضية بحسب المقال

"ماذا يعني ذلك؟"

الهدف من السؤال الثاني هو ضبط التعريفات ومنع الغموض. ويضرب المقال مثالا على ذلك ادعاء الرئيس أحيانا بأنه "أنهى حربا ما"، أو جعل مدينة أمريكية معينة "أكثر أمانا".

هذا السؤال سيجبر ترمب على تقديم معايير محددة عند استخدامه تعبيرات فضفاضة، بما يتوافق مع "معايير الصحافة المهنية"، برأي الكاتب.

فعالية بروتوكول السؤالين

وكانت "استراتيجية السؤالين" هذه كفيلة بدحض ادعاءات صرح بها ترمب في الأسابيع الماضية، مثل قوله إن سكانا صوماليين في مينيسوتا "نهبوا 19 مليار دولار تقريبا"، دون توفير أي مصدر، بحسب المقال.

أو زعم ترمب -يتابع الكاتب- دخول استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار للبلاد منذ ولايته الثانية، بينما تبين لاحقا أن موقع البيت الأبيض نفسه يناقض تصريح الرئيس، إذ ذكر أن الرقم هو 9.7 تريليونات دولار فقط.

People sit beneath a television screen showing a Fox News broadcast with coverage of the press conference between U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin, following their meeting to negotiate an end to the war in Ukraine, at The Fancy Moose Lounge, located in Lakefront Hotel, in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Nathaniel Wilder
الكاتب أكد ضرورة أن يقابل الصحفيون تصريحات ترمب بالأسئلة المباشرة

وينتقد الكاتب وسائل الإعلام التي تسمح لهذه التصريحات بالمرور دون سؤال، مؤكدا أن ذلك يسمح دون قصد للادعاءات غير الموثقة بالانتشار.

ويرى أنه ينبغي استبدال العناوين الصحفية لتعكس استراتيجية المساءلة على النحو التالي:

  • قول "الرئيس لم يحدد مصدرا" بدل "الرئيس ادعى".
  • قول "الرئيس لم يوضح ما يقصد بقوله" بدل "الرئيس قال".

ويخلص الكاتب إلى أن مهمة الصحافة ليست تحويل كل تصريح إلى حقيقة، بل كشف تهرب المسؤولين من الحقائق بوضوح، مؤكدا أن الانضباط المهني يبدأ من داخل غرفة الإحاطات الصحفية عبر طرح هذين السؤالين في كل مرة.

المصدر: هيل
