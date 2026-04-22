أسواق التنبؤ تدخل نشرات الأخبار.. هل تتحول التغطية إلى مراهنة جماهيرية؟

في تحول لافت داخل غرف الأخبار، بدأت قنوات تلفزة أمريكية كبرى في دمج بيانات أسواق التنبؤ ضمن تغطياتها الإخبارية، في خطوة تمزج بين الصحافة والتحليل الاحتمالي القائم على المراهنات.

ويثير هذا الاتجاه، الذي تقوده منصات مثل "كالشي" و"بوليماركت"، نقاشا متزايدا عن حدود الاستخدام الصحفي لهذه البيانات، وتأثيرها المحتمل في الجمهور، خصوصا الفئات الأكبر سنا.

من نقل الخبر إلى تسعير المستقبل

وتعتمد أسواق التنبؤ على فكرة بسيطة هي تحويل الأحداث المستقبلية -من نتائج الانتخابات إلى أسعار الوقود- إلى عقود يمكن المراهنة عليها، وهو ما يُنتج مؤشرات احتمالية تُقدمها كبيانات.

ووجد هذا النموذج طريقه إلى شاشات مثل سي إن إن وسي إن بي سي وفوكس نيوز، حيث تُظهر نسبا مئوية لاحتمالات أحداث سياسية أو اقتصادية ضمن التغطية اليومية.

لكنّ هذا الدمج لا يخلو من إشكاليات، فهل تعكس هذه الأرقام واقعًا أم توقعات مراهنين، وهل يمكن أن تتحول من أداة تحليل إلى عامل مؤثر في تشكيل الرأي العام؟

جمهور تقليدي.. ومنتج جديد

تكشف المعطيات أن كبار السن يشكلون شريحة رئيسية من جمهور الأخبار التلفزيونية، وفي الوقت نفسه يمثلون نسبة متزايدة من المشاركين في أنشطة المراهنة، مما يجعلهم هدفا مثاليا لهذا النوع من المحتوى.

وتشير دراسات إلى أن هذه الفئة تمتلك وقت فراغ أكبر وعلاقة مختلفة مع المال والترفيه، وهو ما تفسره أدبيات اقتصاد الفضة التي ترى في كبار السن سوقا نامية للأنشطة الرقمية، بما فيها المقامرة عبر الإنترنت.

هنا يبرز السؤال، هل يؤدي إدخال بيانات المراهنة إلى نشرات الأخبار إلى تطبيع هذا السلوك لدى جمهور تقليدي لم يكن منخرطا فيه سابقا؟

بين أداة صحفية وتأثير خفي

تؤكد المؤسسات الإعلامية أن استخدام أسواق التنبؤ يظل مكملا لمصادر أخرى مثل استطلاعات الرأي وليس بديلا عنها. غير أن مراقبين يرون أن عرض هذه البيانات بصيغة جذابة وبأرقام دقيقة قد يمنحها وزنا يفوق طبيعتها الفعلية.

إعلان

فعندما يظهر على الشاشة احتمال بنسبة 42% لهزيمة حزب سياسي، فإن هذا الرقم قد لا يُقرأ فقط كمؤشر، بل كعامل يؤثر في توقعات الجمهور وسلوكه الانتخابي.

تضارب المصالح.. والرقابة الغائبة

تتزايد المخاوف مع الحديث عن علاقات متشابكة بين بعض الفاعلين السياسيين ومنصات التنبؤ، إضافة إلى ضعف الأطر التنظيمية التي تحكم هذا المجال، خاصة ما يُعرف بـعقود الأحداث.

كما ظهرت حالات أثارت الجدل، مثل تعرض صحفيين لضغوط من مراهنين لتعديل محتوى إخباري بعد خسارتهم، وهو ما يعكس احتمالات خطيرة لتقاطع المال مع إنتاج الخبر.

هل تتحول الأخبار إلى سوق احتمالات؟

التحول الجاري لا يتعلق فقط بأداة جديدة، بل بإعادة تعريف وظيفة الإعلام. فبدلا من الاكتفاء بنقل الوقائع وتحليلها، باتت بعض المنصات تدمج تسعير المستقبل ضمن التغطية، مما قد يغير طبيعة العلاقة بين الجمهور والخبر.

وفي بيئة إعلامية تعاني أصلا من أزمة ثقة، قد يؤدي هذا المزج بين الصحافة والمراهنة إلى تعقيد المشهد أكثر، خاصة إذا لم تُوضع ضوابط واضحة تضمن الفصل بين التحليل والرهان.

ويمثل إدخال أسواق التنبؤ إلى الأخبار التلفزيونية تطورا يعكس تحولات أوسع في صناعة الإعلام، لكنه يفتح في الوقت نفسه بابا واسعا للنقاش بشأن أخلاقيات المهنة وحدود التأثير.

وبينما تسعى المؤسسات إلى جذب جمهور جديد وتعزيز التفاعل، يبقى التحدي الأساسي هو الحفاظ على الخط الفاصل بين إعلام يشرح الواقع وإعلام يشارك في تشكيله عبر منطق المراهنة.