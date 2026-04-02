اليوم العالمي لتدقيق الحقائق.. في زمن الحرب من يربح معركة الحقيقة؟

في كل عام، يحل اليوم العالمي لتدقيق الحقائق في الثاني من أبريل/نيسان، بوصفه مناسبة عالمية تذكر بأن الحقيقة لم تعد معطى جاهزا في عصر تدفق المعلومات، بل نتيجة جهد منهجي يتطلب أدوات ومهارات وخبرة.

وفي زمن الحروب، تكتسب هذه المناسبة بعدا مضاعفا، إذ تتحول المعلومات إلى ساحة اشتباك موازية، تتقاطع فيها الدعاية والتضليل والحرب النفسية مع الوقائع الميدانية.

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت أواخر فبراير/شباط الماضي قدمت نموذجا مكثفا لهذا التحول. فبالتوازي مع الضربات العسكرية المتبادلة، شهد الفضاء الرقمي انفجارا في حجم المحتوى المتداول، كان جزء كبير منه مضللا أو مفبركا أو خارج سياقه. ولم تعد المعركة تدور حول ما يحدث على الأرض فقط، بل حول ما يعتقد الناس أنه يحدث.

التضليل.. صناعة موازية للحرب

منذ الأيام الأولى للحرب، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور قيل إنها توثق ضربات دقيقة أو خسائر بشرية أو عمليات نوعية.

غير أن التحقق من عدد كبير من هذه المواد كشف أن بعضها يعود إلى نزاعات سابقة في سوريا أو أوكرانيا، وأن بعضها مقتبس من ألعاب إلكترونية أو مقاطع تدريب عسكرية جرى تقديمها باعتبارها مشاهد حقيقية.

هذا النمط من التضليل لم يكن عفويا، فالمواد المفبركة غالبا ما حملت عناصر شديدة الجذب مثل انفجارات ضخمة ولقطات ليلية درامية أو مشاهد توحي بحسم عسكري سريع.

كما تزامن نشرها مع لحظات تصعيد ميداني، مما عزز قابليتها للانتشار، وساهم في تضليل جمهور واسع يبحث عن معلومات فورية.

إلى جانب ذلك، برز استخدام متزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى يصعب تمييزه بالعين المجردة. مقاطع تظهر أسر جنود أو تدمير منشآت أو تحليق أسراب من الطائرات المسيرة بدت واقعية إلى حد كبير، لكنها في الحقيقة لم تكن سوى نماذج مولدة رقميا.

هذا التطور جعل مهمة التحقق أكثر تعقيدا، ورفع سقف التحدي أمام المؤسسات الإعلامية.

"الجزيرة تحقق".. منهجية تفكيك الروايات

في مواجهة هذا السيل من المعلومات، برز دور "الجزيرة نت" التي أطلقت صفحة متخصصة في تدقيق الحقائق تحمل اسم "الجزيرة تحقق"، اعتمدت على منهجية متعددة المستويات لتفكيك المحتوى المتداول.

تبدأ هذه المنهجية عادة بالبحث العكسي عن الصور والفيديوهات لتحديد ما إذا كانت قد نُشرت سابقا، ثم الانتقال إلى تحليل الإطارات ورصد التفاصيل الدقيقة مثل معالم المكان واللغة المستخدمة والظروف البيئية.

وفي حالات عديدة، قاد هذا التحليل إلى تحديد الموقع الجغرافي للمقاطع بدقة أو إثبات أنها التُقطت في زمن مختلف تماما.

كما جرى استخدام أدوات متقدمة لمقارنة الظلال واتجاه الضوء وأنماط الحركة، وهي عناصر تساعد في كشف المواد المولدة بالذكاء الاصطناعي.

ولم يقتصر العمل على تفنيد الادعاءات، بل امتد إلى تتبع مصدرها الأول وتحليل كيفية انتشارها، وهو ما أتاح فهم ديناميكيات التضليل والكشف عن شبكات حسابات ساهمت في تضخيم هذه الروايات.

البيانات المفتوحة.. حين تتحول إلى دليل

وقد تمثلت إحدى أبرز نقاط القوة في تجربة الجزيرة في توظيف البيانات المفتوحة لبناء سردية بديلة قائمة على الأدلة.

فبدلا من الاكتفاء بنفي الادعاءات، عمل الفريق على تقديم رواية مدعومة بمعطيات قابلة للتحقق.

في مجال الطيران، على سبيل المثال، جرى استخدام منصات تتبع الرحلات لرصد حركة الطائرات العسكرية وتحليل أنماط التزود بالوقود جوا، مما وفر مؤشرات على طبيعة العمليات ومدى اتساعها.

وفي المجال البحري، ساهمت بيانات الملاحة في تتبع حركة السفن في مضيق هرمز ورصد أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

أما صور الأقمار الاصطناعية، فقد أدت دورا محوريا في توثيق آثار الضربات ومقارنة المشاهد السابقة لها باللاحقة، وهو ما أتاح تقديرا أكثر دقة لحجم الأضرار بعيدا عن المبالغة فيها أو التقليل من شأنها.

هذا التكامل بين المصادر المختلفة منح العمل الصحفي بعدا تحليليا، وحوّل التحقق من مجرد عملية تدقيق إلى أداة لفهم أعمق للسياق.

بين السرعة والدقة.. معضلة الصحافة في زمن الأزمات

من أبرز التحديات التي يفرضها هذا النوع من التغطية، التوازن بين السرعة والدقة. فالجمهور يتوقع تحديثات فورية، بينما يتطلب التحقق وقتا وجهدا. وفي كثير من الأحيان، تنتشر المعلومة المضللة بسرعة تفوق قدرة المؤسسات على تفنيدها ودحضها.

هنا، يصبح الالتزام بالمعايير المهنية خيارا صعبا لكنه ضروري. فالنشر السريع لمعلومة غير دقيقة قد يضر بالمصداقية ويمنح التضليل فرصة إضافية للانتشار.

لذلك تعتمد فرق التحقق على مبدأ "التأخير المسؤول"، أي تفضيل الدقة على السبق، حتى لو كان ذلك على حساب السرعة.

لماذا نحتاج إلى تدقيق الحقائق أكثر من أي وقت مضى؟

في الحروب، لا يكون التضليل مجرد مسألة إعلامية، بل أداة يمكن أن تؤثر في الرأي العام وتعيد تشكيل التصورات وربما تؤثر في قرارات سياسية. فمقطع مفبرك قد يثير حالة هلع أو يعزز سردية معينة أو يبرر تصعيدا عسكريا.

من هنا، يصبح تدقيق الحقائق جزءا من منظومة الأمن المعرفي ووسيلة لحماية الجمهور من الوقوع في فخ المعلومات المضللة. كما يسهم في تعزيز الثقة بالإعلام المهني في وقت تتراجع فيه هذه الثقة على المستوى العالمي.

اليوم العالمي لتدقيق الحقائق.. أكثر من مناسبة رمزية

لا يقتصر هذا اليوم على الاحتفاء بجهود المدققين، بل يمثل دعوة لتعزيز ثقافة التحقق لدى الجمهور نفسه. فالمعركة ضد التضليل لا يمكن أن تخوضها المؤسسات وحدها، بل تحتاج إلى وعي جماعي يرفض مشاركة المعلومات دون التثبت من صحتها.

كما يشكل هذا اليوم فرصة لتقييم الأدوات والمنهجيات المستخدمة وتطويرها بما يتناسب مع التحديات الجديدة، خاصة في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

معركة مفتوحة على المستقبل

مع استمرار الحرب في إيران وتزايد تعقيد المشهد الإعلامي، يبدو أن معركة الحقيقة ستظل مفتوحة. فكلما تطورت أدوات التضليل، تطورت في المقابل أدوات التحقق في سباق مستمر بين طرفين يسعى كل منهما لفرض روايته.

لكن ما يمكن الجزم به هو أن وجود مؤسسات إعلامية تعتمد على منهجية واضحة وتلتزم بالمعايير المهنية يشكل عاملا حاسما في الحد من تأثير التضليل.

وتجربة الجزيرة في هذا المجال تقدم نموذجا لكيفية تحويل الصحافة إلى أداة مقاومة للمعلومات الزائفة لا مجرد ناقل لها.

في النهاية، قد لا تكون الحقيقة دائما الأسرع انتشارا، لكنها تظل الأكثر بقاء. واليوم العالمي لتدقيق الحقائق يذكرنا بأن الدفاع عنها ليس خيارا، بل ضرورة في عالم تتزايد فيه الضوضاء وتتنافس فيه الروايات على كسب العقول قبل كسب المعارك.