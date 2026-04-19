العثور على وزير الإعلام في بوروندي مقتولا وتساؤلات حول ظروف الوفاة

عثرت السلطات في بوروندي، فجر الخميس، على جثة وزير الاتصالات والإعلام غابي بوغاغا داخل سيارته في مزرعة نخيل نائية شمال العاصمة الاقتصادية بوجومبورا. وأثارت الحادثة موجة واسعة من التساؤلات حول ظروف الوفاة، بعدما وصفتها الحكومة بأنها "حادث مفاجئ"، في حين شككت مصادر أمنية وحقوقية في هذه الرواية.

وبحسب شهود من المزارعين، وجدت السيارة على طريق شبه مهجور في منطقة كيفوغا، على مسافة 10 كيلومترات من بوجومبورا، حيث نشروا صورا للجثة عبر منصات التواصل قبل أن تتعرف الشرطة على هوية الوزير وتؤمن الموقع.

رواية الحكومة وشكوك المنتقدين

وأصدر الناطق باسم الحكومة جيروم نيونزيما بيانا أعرب فيه عن "الأسف العميق" لوفاة الوزير، واصفا ما جرى بأنه "حادث"، من دون تفاصيل إضافية. كما كتب الرئيس إيفاريست نداييشيمييه على منصة إكس مشيدا بشجاعة بوغاغا وإخلاصه في خدمة البلاد.

لكن صور السيارة أثارت جدلا واسعا، إذ أكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن الوفاة "تثير أسئلة كثيرة"، مشيرا إلى إصابة بالغة في الجمجمة رغم أن المقصورة لم تتضرر ولم يظهر أثر اصطدام في المركبة. وأضاف المصدر أن الحكومة "تسعى لطي الملف دون تحقيق رسمي"، بينما أكد مسؤول إداري آخر أن تحقيقا جاريا لتحديد السبب.

وزادت التساؤلات حدة حين طرح الموقع المهتم بالشأن الأفريقي "أبيدجان تي في" سؤالا: ما الذي كان يفعله الوزير وحيدا، دون سائق ولا حراسة، في طريق موحش نادرا ما يُسلك ليلا؟

وكان عدد من كبار المسؤولين قد تواجدوا في موقع اكتشاف الجثة صباح الخميس، من بينهم وزير الداخلية والأمن العام ليونيداس نداروزانييه، ووزير العدل ألفريد أهينغيجيجي، فضلا عن المدعي العام ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

ردود حقوقية: أسلوب الإعدام خارج نطاق القضاء

وصفت منظمة "إيتيكا" الحقوقية، التي تعمل من المنفى، الحادثة بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء"، مشيرة إلى توثيق أكثر من ألفي حالة مشابهة خلال السنوات الأخيرة، وطالبت بتحقيق مستقل. كما رفضت منظمة "كينغ أوموروندي فريدم" الحقوقية الرواية الرسمية، مطالبة بالكشف عن الملابسات الحقيقية.

أما منظمة مراسلون بلا حدود فذكرت أن بوروندي تصنف باستمرار ضمن أكثر البيئات عدائية للصحافة، فيما رصدت تقارير أممية بين يناير/كانون الثاني 2024 ومايو/أيار 2025 مئات حالات القتل خارج القانون والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، غالبا بتورط الأجهزة الأمنية، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

سابقة مشابهة

يذكر أن بوغاغا كان صحفيا سابقا في الإذاعة والتلفزيون الوطني البوروندي، تنقل في مناصب إعلامية بمؤسسات حكومية عدة، قبل أن يعيَّن في المفوضية الانتخابية المستقلة، ثم وزيرا للإعلام والاتصالات عام 2025.

ولا تأتي هذه الوفاة المثيرة للجدل في فراغ سياسي، إذ تستحضر الحادثة مقتل وزير البيئة إيمانويل نيونكورو رميا بالرصاص عام 2017، بعد عامين من اندلاع الأزمة السياسية الحادة التي أعقبت سعي الرئيس الراحل بيير نكورونزيزا للبقاء في السلطة لولاية ثالثة مثيرة للجدل.

وحتى لحظة إعداد هذه المادة، لم يحدد موعد لإقامة مراسم الدفن، في مشهد يختزل حجم الغموض الذي يلف قضية باتت تلقي بظلالها على المشهد السياسي البوروندي برمته.