هل تقتل الروابط التفاعل؟.. تحليل أزمة كبرى الصحف على منصة إكس

يبدو أن إدراج الروابط في التغريدات بات يمثل عقبة كبرى أمام ناشري الأخبار على منصة "إكس"، وفي تحليل موسع نشره مرصد "نيمان لاب" (Nieman Lab)، تتكشف تفاصيل الأزمة التي تواجه كبريات المؤسسات الصحفية، حيث يتقزم التفاعل مع حسابات تملك عشرات الملايين من المتابعين أمام حسابات إخبارية أصغر حجما لا تعتمد على الروابط التشعبية.

وتجدد هذا النقاش بعد منشور للكاتب نيت سيلفر، الذي وصف وسائل التواصل الاجتماعي بأنها باتت "شبه عديمة الفائدة" في متابعة الأخبار العاجلة وتطورات الحروب، وأشار سيلفر إلى أن خوارزمية منصة "إكس" تعاقب الحسابات التي تدرج روابط خارجية.

وهذا التحليل يتوافق مع ما صرح به إيلون ماسك في وقت سابق، حين أكد أن الروابط في التغريدات تضر بمعدلات التفاعل، حيث نصح بكتابة ملخص الخبر في تغريدة أولى، ثم وضع الرابط في تغريدة لاحقة، وهي إستراتيجية لم يطبقها كبار الناشرين حتى هذه اللحظة.

منهجية التحليل وحجم العينة

للوقوف على حقيقة الأمر، استعان الباحثون بأداة الذكاء الاصطناعي "كلود" لجمع وتحليل أحدث 200 تغريدة من 18 حساب إخباري بارز على منصة "إكس"، وتم قياس معدلات التفاعل (الإعجاب، التعليق، إعادة النشر) لكل منها، وتم تقسيم هذه العينة إلى ثلاث فئات رئيسة، وهي:

ناشرون يعتمدون نظام الدفع مقابل القراءة: شملت القائمة صحفا مثل "نيويورك تايمز"، "وول ستريت جورنال"، "واشنطن بوست"، وشبكات مثل "سي إن إن"، "فوربس"، و"بلومبيرغ".

ناشرون يقدمون محتوى مفتوحا: تضمنت الشبكات الكبرى مثل "الجزيرة الإنجليزية"، "بي بي سي"، "رويترز"، "أسوشيتد برس"، و"فوكس نيوز".

حسابات التجميع الإخباري: وهي حسابات لا تنتج محتوى خاصا، بل تجمع الأخبار العاجلة وتطرحها دون روابط خارجية لزيادة التفاعل إلى الحد الأقصى، مثل حساب (Globe Eye News) وحساب (Leading Report).

أرقام صادمة ومفارقات رقمية

أظهرت الرسوم البيانية للتحليل نتيجة حاسمة، فالناشرون التقليديون الذين يعتمدون على الروابط يتكتلون في زاوية "التفاعل المنخفض" ضمن رسم بياني مكدس يكاد يكون غير مقروء، بغض النظر عن حجم قاعدة متابعيهم. وإليك أبرز الأرقام الدالة:

مفارقة نيويورك تايمز: رغم امتلاكها 53 مليون متابع، تضمنت نسبة 88% من تغريداتها روابط خارجية. النتيجة كانت متوسط تفاعل هزيل لا يتجاوز 383 حركة لكل تغريدة.

إصرار سي إن إن ووول ستريت جورنال: استمرت شبكة "سي إن إن" (61.7 مليون متابع) في وضع الروابط بنسبة 90% من منشوراتها، بينما وصلت النسبة في صحيفة "وول ستريت جورنال" (21 مليون متابع) إلى 98%.

النجاح الساحق للحسابات الخالية من الروابط: حقق حساب (Globe Eye News) الذي لا يتجاوز متابعوه 886 ألف شخص، متوسط تفاعل ضخم بلغ 8.418 حركة لكل تغريدة. السر يكمن في خلو العينة المدروسة بالكامل من أي رابط خارجي.

استثناء "فوكس نيوز": غردت الشبكة (28.7 مليون متابع) بروابط في 9% فقط من منشوراتها، حيث تعتمد بصورة أساسية على مقاطع الفيديو والرسوم البيانية، مما منحها ثالث أعلى معدل تفاعل في الدراسة بعد حسابات التجميع الإخباري.

معضلة الناشرين ونماذج الربح

يخلص التقرير إلى أن كبريات المؤسسات الإعلامية تعيش أزمة إستراتيجية. فبينما يوجه موقع "إكس" حجم زيارات محدود لا يتجاوز 1.5% من إجمالي زيارات المواقع الإخبارية، يظل الناشرون متمسكين بنموذج "الجملة والرابط".

والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة نموذج العمل الصحفي الحديث الذي يتمحور حول الاشتراكات المدفوعة وبناء قواعد بيانات خاصة للمشتركين. لذلك، يفضل الناشرون محاولة توجيه الجمهور إلى منصاتهم الخاصة لتحقيق أرباح مباشرة، متجاهلين حوافز الخوارزميات الجديدة التي تكافئ البقاء داخل منصة "إكس"، مما يجعل هذه المؤسسات تتكبد تكلفة باهظة من حيث حضورها الرقمي وقدرتها على إيصال صوتها للجمهور العريض.

وفي سياق متصل بهذه الأزمة، كان نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في منصة "إكس"، قد كشف في وقت سابق عن اختبار تجربة جديدة للروابط تبدأ عبر نظام التشغيل "آي أو إس" (iOS)، وتهدف إلى تسهيل تفاعل المتابعين مع المنشورات أثناء تصفحهم للروابط المرفقة.

وأوضح بير أن المنصة رصدت شكوى شائعة بين صناع المحتوى تتعلق بضعف وصول المنشورات التي تتضمن روابط خارجية، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تغطية متصفح الويب للتغريدة الأساسية، مما يجعل المستخدم ينسى التفاعل معها بالإعجاب أو الرد، وهو ما يحرم خوارزميات المنصة من التقاط أي إشارة واضحة حول جودة المحتوى المقدم.

ولمعالجة هذا القصور وتحسين التقاط إشارات التفاعل، أشار بير إلى أن المنصة طورت ميزة تجعل المنشور يتقلص ويستقر في أسفل الشاشة، ليتيح للمستخدمين فرصة التفاعل بكل سهولة أثناء قراءة المقال أو تصفح الرابط الخارجي.

ووجه رئيس قسم المنتجات في إكس نصيحة حاسمة لصناع المحتوى والناشرين، مع التأكيد على ضرورة أن يمثل المنشور بحد ذاته محتوى مستقل ومميز، مع التشديد على أهمية كتابة نص قوي وجذاب لا يعتمد بصورة كلية على الرابط المرفق.