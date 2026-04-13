قاضٍ أمريكي يرفض دعوى ترمب ضد وول ستريت جورنال بقضية "رسالة إبستين"

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 12: A satirical commemorative plate made by the group "Everyone Hates Elon" featuring convicted sex trafficker Jeffrey Epstein and US President Donald Trump, reading "A Special Relationship", is seen among souvenirs after being placed in a gift shop on September 12, 2025 in Windsor, England. The group has been running an online fundraiser to cover the cost of producing posters and pay for advertisement vans featuring the image of the two men together, during the upcoming State Visit. The U.S. President Donald Trump is making an official state visit to the UK next week, including a series of events at Windsor Castle. Protests are also expected. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
هدية تذكارية ساخرة تحمل صورة تاجر الجنس المدان جيفري إبستين وترمب، مع عبارة "علاقة خاصة" معروضة في متجر هدايا ببريطانيا (غيتي)
Published On 13/4/2026

رفض قاضٍ أمريكي فدرالي، اليوم الاثنين، دعوى التشهير التي رفعها الرئيس دونالد ترمب ضد صحيفة وول ستريت جورنال ومالكها روبرت مردوخ، مطالبا بتعويض قيمته 10 مليارات دولار، بسبب تقرير عن علاقاته بالملياردير جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في فلوريدا دارين بي. جايلز في قراره أن ترمب "لم يُثبت أن المقال نُشر بقصد التشهير"، لكنه منح الرئيس فرصة لتقديم شكوى معدَّلة.

ورفع ترمب الدعوى القضائية في يوليو/تموز الماضي، تنفيذا لوعيده بمقاضاة الصحيفة فور معاودة تسليطها الضوء على علاقته الموثقة جيدا مع إبستين، وذلك بنشرها مقالا يصف رسالة ذات إيحاءات جنسية، زعمت الصحيفة أنها تحمل توقيع ترمب، وأنها أدرِجت في ألبوم يرجع إلى عام 2003 بمناسبة عيد ميلاد إبستين الخمسين.

ونشر الكونغرس الرسالة لاحقا، بعد أن استدعى سجلات من تركة إبستين، ونفى ترمب كتابتها، واصفا القصة بأنها "كاذبة وخبيثة وتشهيرية".

وطلب محامو الصحيفة ومردوخ من القاضي غايلز الحكم بصحة ما ورد في المقال، ومن ثَم عدم اعتباره تشهيرا، لكنَّ القاضي كتب "مسألة إن كان الرئيس ترمب هو كاتب الرسالة أم صديق إبستين لا يمكن البت فيها في هذه المرحلة من التقاضي".

ويرى مراقبون هذا الحكم ضربة أخرى لجهود إدارة ترمب في احتواء تداعيات نشر ملفات إبستين، ومحاولات الرئيس استخدام النظام القانوني لكبح جماح التقارير التي يَعُدها منتقدة له.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من البيت الأبيض أو من متحدث باسم شركة داو جونز ناشرة صحيفة وول ستريت جورنال على الحكم.

المصدر: أسوشيتد برس
