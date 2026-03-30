نيمان لاب: صعود قياسي للمنصات الصحفية غير الربحية مطلع 2026

في تطور لافت رصده تقرير مركز نيمان لاب، سجّلت المواقع الإخبارية الأمريكية غير الربحية طفرة قياسية في معدلات الزيارات (Traffic) خلال شهر يناير من عام 2026، متفوقة بذلك على العديد من المنصات التجارية التي تعاني من تذبذب خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.

ويعزو محللون هذا الصعود إلى زيادة ثقة الجمهور في المحتوى الذي لا تحركه الأجندات التجارية، فضلا عن تركيز هذه المواقع على الصحافة المتأنية والتحليلية التي تقدم سياقا معمقا للأحداث الكبرى، وهو ما يبحث عنه الجمهور النوعي وسط فيضان الأخبار العاجلة والمكررة.

ويؤكد التقرير أن هذا النمو ليس مجرد طفرة عابرة، بل هو انعكاس لاستقرار النماذج التمويلية لهذه المؤسسات، التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل بين المِنح الكبرى واشتراكات القراء الداعمين.

وتُعرف هذه المواقع بأنها منصات "خدمة عامة" تضع القيمة الخبرية فوق الربح المادي، حيث تعيد استثمار كافة عوائدها في تطوير التحقيقات الصحفية. وتتنوع بين منصات إخبارية شاملة تغطي الشأن العام، وأخرى متخصصة في ملفات دقيقة كالحقوق والبيئة، مما يمنحها استقلالية تامة عن ضغوط المعلنين والمساهمين.

بواسطة نيمان لاب

وتتصدر مؤسسة "بروبوبليكا ProPublica" المشهد العالمي كنموذج استقصائي رائد، بجانب موقع "تكساس تريبيون The Texas Tribune" الشامل، ومنصة "ذا مارشال بروجيكت The Marshall Project" المتخصصة. ويثبت نجاح هذه النماذج مطلع 2026 أن الجمهور بات يُفضّل المحتوى الذكي والرصين الذي يقدم حقائق موثقة بعيدا عن صخب صحافة النقرات التقليدية.

وقد كشف تقرير نيمان لاب عن قدرة هذه المواقع على بناء قنوات اتصال مباشرة مع جمهورها عبر النشرات البريدية، متحررة بذلك من سطوة خوارزميات وادي السيليكون، وبحسب التقرير فإن هذا الاستقلال يمثل درسا ملهما لغرف الأخبار الساعية للتحول نحو الاستدامة، حيث يظل الاستثمار في الجودة والسياق هو الرهان الأقوى لضمان التأثير والبقاء في بيئة رقمية مضطربة.