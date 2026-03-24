رجل من غوغل على سدة بي بي سي.. هل تبتلع الرقمنة تقاليد الهيئة العريقة؟

بريطانيا تذعن وتؤمّن ابن العملاق على خزائن إحدى أهم مؤسساتها، والـ"بي بي سي" تسلم روحها لابن العملاق الذي قفز عليها من الأوقيانوس.

لكن، هل هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية بحاجة إلى رجل يعرف كيف تفعّل اللوغاريتمات والمنصّات والقوالب الغنية الشكل غير الموثوق بمحتواها؟ أم أنها تحتاج إلى رجل يعرف كيف يستعيد ثقة جمهورها؟ جمهورها الذي كانت تخاطبه بألسنة شتَّى؟ جمهور يتابعها لا من أجل جاذبية قوالبها إنما من أجل أسلوبها وتاريخها. ولئن ذهبت مذهب العملاق وابنه فكيف تراها ستتكيّف مع قواعد اللعبة وترسم سمت الدنيا الجديدة على قسمات الوجه العتيق؟

لكأن قفزة ابن العملاق تؤكد أن لعبة الإعلام قد اختلفت أو على الأقل أن البي بي سي تحاول التحرر من كل تقاليد الماضي، ومن إرثه التليد. إن قفزته لتقول إن الهيئة التي أُنشئت لتكون امتدادا وصوتا رصينا للدبلوماسية يتحتم عليها الساعة أن تصبح مجرد إشارة لوغاريتمية، أن تصبح جزءا من صناعة النفوذ والهيمنة الإلكترونية. فقدت الهيئة قبل زمان ليس بالبعيد نبرتها وأراها اليوم وهي تفقد صوتها، صوتها الذي سيبحّ ساعة تكتمل اللعبة.

حقا إن الدنيا لتهتز من تحت أقدامنا، أفكان منكم أحد يتخيل، مجرد الخيال، أن يدخل رجل مثل مات بريتن إلى مبنى الـبي بي سي لا أدري إن كان قد هيأ نفسه وأعدها لمثل هذا الدخول المجلجل أم لا. لربما تكون الهيئة قد مهدت لخطوه إليها بالرحيل من بوش هاوس! نعم بوش هاوس ذلكم المبنى الذي وصفه، ابن الهيئة يومها، الطيب صالح بالمبنى الكولنيالي الرهيب العريق العتيق! لعلَّها، من أجله، رحلت من ذلك المبنى القديم إذن!

أي رحيل وإلى أين؟

إلى مقر دخل الزجاج والفولاذ في واجهته على النهج الأمريكي، ثم إن الهيئة صارت قريبة من بيكاديللي مسرح اللهو والمرح في عاصمة الضباب. لربما فعلت كل ذلك من أجل أن يأتي رجل ليس من العتاقة في شيء إلا في تعليمه! نعم جاءها مات بريتن من عالم آخر. وأغرب ما في سيرته هو أنه وُلد في بريطانيا، وتخرّج في كامبريدج، لكنه لم يعرف له عمل في الإمبراطوريات التقليدية التي هيمنت على دنيا الإعلام!

نعم، ودونما ظل شك، أقول إن تعيين بريتن ليس محض رحيل مدير ومجيء مدير، إن تعينه لبعضٌ من إعادة ترتيب واسع لصرح عُرفت هويته منذ عقود. أفتراه ينجح؟ الرجل لا يعرف الصحافة التي تعرفها؛ لم ينشأ في غرف الأخبار، ولم يتدرّب في صالات التحرير، لم يفنِ شبابه في القاعات المتوترة المعتمة حينا من أثر حبر الصحافة المكتوبة، والمضيئة حينا من أثر الصحافة المرئية.

إعلان

لم يعرف الورديات ذات الوطأة بين المحررين والمراسلين، نعم لم يعرف من كل ذلك شيئا، وإنما نشأ في عالمٍ آخر، عالمٍ لا يعرف الورق ولا يعرف الحبر، عالم يدمن شاشات الهواتف والبيانات اللوغاريتمية، لا يقيس المواد المنشورة بما تُحدثه من أثرٍ في النفوس وتغيير في العقول، بل بما تُحدثه من حركةٍ في مفاتيح الأرقام.

إنه لرجل أمين للحظة التي يعيش فيها. نعم هذا رجل لم يعمل في التايمز ولا الأوبزرفور اللتين تأسستا في أواخر القرن الثامن عشر، لم يأت حتى من الصنداي تايمز ولا الغارديان ولا الإيكونيميست ولا الفايننشال تايمز الصروح الإعلامية التي أسست بعد ذلك!

بدأ بريتن حياته المهنية في الاستشارات الإدارية، ثم انتقل إلى شركة ولدت في آخر عام من القرن الذي مضى بعد دمج مجموعة ميرور مع شركة ترنيتي فأخذت اسمها مع شهادة ميلادها: “ترنيتي ميرور"، ثم لم يلبث أن أحكمت خيوط بيت العنكبوت المعدني نسجها حوله، نسجا في بادئ أمره ناعما حريريا، حتى إذا سكن لفته ثم رمته بين فكي شبكات وشفرات طاحنات!

إنها شبكات وشفرات غوغل؛ ذلك العملاق الذي ابتلع العالم. في جوف ذلك العملاق اكتملت عنده وعلى مدى سنوات طويلة، رؤية وزاوية جديدة للنظر إلى الناس والدنيا والمعلومات. كيف لا وقد تعرّف على منطق رقمنة المنصّات، وعلى الطريقة التي تتحرك بها المعلومات في فضاء لا يعترف بالحدود؟ في عالم غوغل أدرك وبسرعة إمكانية أن تكون مؤسسة واحدة قادرة على الوصول إلى مليارات البشر في لحظة واحدة.

قاده هذا الإدراك للعمل بتؤدة ومثابرة حتى وجد نفسه خيطا مفتولا من فولاذ، امتد ذلك الخيط حتى صيره مسؤولا عن أذرع العملاق الإلكتروني في أوروبا ثم الشرق الأوسط وأفريقيا.

هكذا! رجل من وادي السيليكون، من عالم جديد كأعنف ما تكون الجدة، يقفز من دنيا الأوقيانوس، الدنيا الجديدة ليدخل إلى قلب أعرق مؤسسة إعلامية في أوروبا. مات بريتن لا يشبه هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية في شيء ولا هي تشبهه.

بي بي سي في العقدين الأخيرين

يكفي أن تقف ساعة مع المديرين العامين الذين سبقوه لتدرك أن كلًّا منهم كان يمثل امتدادا لتقليد بريطاني مهني أو ثقافي داخل الهيئة. خذ على سبيل المثال تيم ديفي الذي آلت إليه الإدارة في مستهل شهر سبتمبر/أيلول من عام 2020 كان ابنا للمؤسسة، صعد درجاتها واحدة بعد الأخرى، يعرف تقاليدها ويستوعب حساسياتها، ويوازن بين مقتضيات السوق ومتطلبات الخدمة العامة.

بيد أنه قدم استقالته في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تحت ضغط لا مثيل له بعد اتهامه بأشنع ما تكره الهيئة؛ اتهم بالتحيّز السياسي مع سلسلة من الفضائح التحريرية بلغت ذروتها بعد تعديل مثير للجدل لأحد خطابات ترمب. وقد دفع ذلك هذا الأخير ليطالب بتعويض مالي مبالغ فيه.

من قبل ديفي، أدار توني هول الهيئة مع مطلع ربيع عام 2013 ليغادرها ذات يوم ساخن من أيام أغسطس/آب من عام 2020، كان هول رجلا من رجال الثقافة البريطانية، جاء إلى الهيئة من دار الأوبرا الملكية حاملا معه تقاليد العمل الدؤوب الذي لا بد له من أن ينهض بالدور الحضاري لبريطانيا، لم تكن الهيئة بالنسبة لهول مجرد وسيط إعلامي؛ كانت عالما من التقاليد والقوانين واللوائح.

إعلان

لكن هول المسكين استقال بعد انكشاف فضيحة المقابلة الشهيرة مع الأميرة ديانا، تلك المقابلة التي استضافها برنامج بانوراما وما تبعها من انتقادات حادة من بعد أن تبين أن مارتن بشير الذي أجرى المقابلة استغل التضعضع النفسي والأسري للأميرة فضغط عليها كل الضغط بمستندات تبين فيما بعد أنها لم تكن صحيحة.

أما مارك تومسون، الذي جاءه المنصب في الحادي والعشرين من شهر يونيو/حزيران من عام 2004، فقد كان صحفيا من الطراز الأول، عاش سنوات طويلة في غرف الأخبار. ثم إنه كان يؤمن أشد الإيمان بأن استقلال الهيئة هو مصدر قوتها، وأن رسالتها تتجاوز حدود بريطانيا إلى العالم كله، لكنه غادر طوعا عام 2012 للانتقال إلى منصب الرئيس التنفيذي لـنيويورك تايمز، بعد فترة شهدت أزمات أبرزها قضية الإعلامي الساحر جيمي سافيل الذي تبين أنه اعتدى على أطفال وعلى غير أطفال.

وحتى غريغ دايك المسكين الذي سبق مارك تومسون والذي عُرف بأنه كان يمشي وجنبه إلى الحائط وأن كل خطوة له كانت بحساب على بلاط إعلامي مألوف؛ وحتى لا نظلمه فلا بد لنا أن نقر بأنه كان يطوي بين جوانحه نزعة إصلاحية ورغبة في تحديث الهيئة. دايك أُجبر على الاستقالة عام 2004 بعد أزمة تقرير اللورد هاتون حول حرب العراق، الذي وجه انتقادات عنيفة للهيئة والنهج الذي سلكته مستندة على تقارير ثبت أنها كانت غير صحيحة.

اللوغاريتمات والهيئة الإمبراطورية

هكذا ترى، أيهذا القارئ الكريم، أن مات بريتن لا يشبه هؤلاء ولا هم يشبهونه، جميعهم كما رأيت لهم خلفية اتكأت على التقاليد، على الأسلوب البريطاني. الطريف أنه، وهو الذي أخذته الرحلة من قاعات الدراسة في كمبردج ذات الرسوخ إلى العالم الافتراضي في وادي السيلكون، لم يدخل من الباب فقط، بل تخطى الباب وما بعد الباب ليصل إلى مكتب المدير العام ليجلس على مقعده لمدة يعلم الله وحده إلى متى ستطول.

ولعلك تسأل مثلي كيف سيستطيع هذا الرجل الذي اعتاد أن يرى العالم من خلف افتراضات غوغل وتستغرقه مليارات البيانات في الثانية، أن يتعامل، وقد وجد نفسه بغتة، مع هيئة عمرها يقارب قرنا، هيئة تُدار بمنطق مختلف، وتعيش، مهما فعلت، على إيقاع آخر، كيف سيوظف بريتن خبرته؟ أوَ يستطيع ترويض الهيئة التي انطلقت لتهيمن بصوت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، الصوت الواثق الثابت؟

وإني لأراك، أيهذا القارئ الكريم، وقد عرفت من هو مات بريتن تسأل: لماذا الآن؟ لماذا هو؟ ثم ما الذي تريده بريطانيا من هذا التغيير؟ ولعلك تكون قد استغربت أشدَّ من استغرابك الأول: كيف اختارت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية في هذه اللحظات المدلهمة في أفق الإعلام أن تسلم مصيرها لرجل عاش في عالم لا يعرف الثبات أصلًا؟