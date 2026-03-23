بي بي سي تستعد لمعركة الرقمنة بمدير عام قادم من غوغل

نقلت صحيفتا غارديان وتايمز البريطانيتان عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع تعيين مات بريتون، التنفيذي السابق في شركة غوغل، مديرا عاما جديدا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحتا أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعا دوريا يوم الخميس الماضي لمناقشة إكمال إجراءات تعيين بريتون، مع احتمال إعلان القرار رسميا مطلع الأسبوع المقبل ليخلف بذلك المدير المستقيل تيم ديفي.

مواجهة تحديات الرقمنة

وأفادت الغارديان أن بريتون الذي قاد عمليات غوغل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعقد من الزمن، برز مرشحا مفضلا لقيادة الهيئة في وقت تواجه فيه بي بي سي ضغوطا هائلة للتكيف مع التغيرات في استعمال الوسائط الرقمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريتون طالما أبدى إعجابه بصناعة التلفزيون البريطانية، مؤكدا في تصريحات سابقة أن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تكون "شركاء لا مفترسين" للمؤسسات الإبداعية.

وسيواجه المدير العام الجديد فور تسلمه مهامه محادثات حاسمة مع الحكومة البريطانية بشأن تجديد "الميثاق الملكي" (Royal Charter)، وهو الوثيقة القانونية التي تحدد صلاحيات الهيئة واستقلاليتها. كما سيتعين عليه حماية نموذج التمويل الحالي من مقترحات التحول إلى نظام الاشتراكات أو الإعلانات، وهي خطوة حذرت قيادة "بي بي سي" من أنها قد تقوض رسالتها في تقديم محتوى شامل للجميع.

الذكاء الاصطناعي وإرث الأزمات

وينظر بريتون إلى صعود الذكاء الاصطناعي بوصفه فرصة هائلة للمواهب الإبداعية، مع إدراكه للمخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية. ويرى مراقبون داخل الهيئة أن بريتون يمثل امتدادا لنهج سلفه تيم ديفي في استخدام التكنولوجيا لتطوير المؤسسة، خاصة أن رحيل ديفي جاء عقب أزمة تحرير خطاب لدونالد ترمب، وما تبعها من ملاحقات قانونية ضد الهيئة بسبب وثائقي برنامج "بانوراما".

وقد وصف بريتون رؤيته لمستقبل التلفزيون بأنه تحول نحو "سرد القصص عبر الفيديو"، مؤكدا ضرورة سد الفجوات المجتمعية التي يفرزها العصر الرقمي الحالي.

ويجمع مات بريتن، المولود عام 1968 في بريطانيا، بين الخبرة الإستراتيجية العميقة والخلفية التقنية الدولية، إذ استهل مسيرته المهنية في قطاعي العقارات والاستشارات الإدارية بشركة "ماكينزي آند كومباني" عقب تخرجه من جامعة كامبريدج وحصوله على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للاقتصاد.

وقد توّج بريتن مساره المهني بقضاء 18 عاما في شركة غوغل تدرج خلالها في مناصب قيادية رفيعة حتى شغل منصب رئيس العمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمدة عقد كامل، ثم أعلن مغادرته الشركة عام 2025. وإلى جانب نجاحاته في قطاع التكنولوجيا، يبرز الجانب الرياضي في سيرته، فهو بطل أولمبي سابق مثّل بريطانيا في رياضة التجديف بأولمبياد سول 1988 وحقق ميدالية برونزية في بطولة العالم لعام 1989.