ضربة لقيود ترمب ..حكم قضائي يعيد رسم العلاقة بين البنتاغون والصحافة

في تطور لافت يعيد فتح النقاش حول حدود العلاقة بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن قاضيا فدراليا ألغى قيودا فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحفيين الذين يغطون أخبار وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، معتبرا أنها تنتهك الدستور وتمثل سابقة خطيرة في تقييد الصحافة المستقلة.

التقرير، الذي أعده الصحفي المختص في شؤون الأمن القومي تشارلي سافاج، استعرض حيثيات الحكم الذي أصدره القاضي بول فريدمان، والذي جاء في نحو 40 صفحة، وقدم دفاعا واضحا عن حرية الصحافة باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة الأمن والديمقراطية في الولايات المتحدة.

وبحسب الحكم، فإن التعديل الأول من الدستور لا يقتصر على حماية حق الصحافة في النشر فحسب، بل يضمن أيضا حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات دون تدخل أو رقابة حكومية.

وأكد القاضي أن واضعي الدستور رأوا في الصحافة الحرة ضمانة للأمن القومي، لا تهديدا له، محذرا من أن تقويض هذا المبدأ يعرّض النظام الديمقراطي للخطر.

القضية تعود إلى سياسة فرضها وزير الدفاع، تقضي بمنح تصاريح دخول البنتاغون فقط للصحفيين الذين يوافقون على عدم السعي للحصول على معلومات لم تعتمدها الإدارة للنشر.

وقد قوبلت هذه الشروط برفض واسع من مؤسسات إعلامية كبرى، من بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال، إضافة إلى شبكات تلفزيونية ووكالات أنباء، وحتى وسائل إعلام محافظة، ما أدى إلى انسحاب عدد كبير من الصحفيين التقليديين.

وفي أعقاب ذلك، تم استبدال هؤلاء الصحفيين بشخصيات إعلامية وناشطين مقربين من الإدارة، في تحول غير مسبوق في طبيعة التغطية داخل وزارة الدفاع، حيث بات الوصول إلى المعلومات مرتبطا بمدى القبول بالرواية الرسمية.

ورأى القاضي أن هذه السياسة تنتهك التعديل الأول لأنها تقوم على التمييز في وجهات النظر، كما تنتهك التعديل الخامس بسبب غموضها ومنحها صلاحيات تقديرية واسعة للمسؤولين.

وأوضح أن منع الصحفيين من محاولة الحصول على معلومات غير مصرح بها يتعارض مع جوهر العمل الصحفي، الذي يقوم أساسا على طرح الأسئلة والسعي وراء المعلومات.

وفي تحليل أعمق، أشار التقرير إلى أن جوهر النزاع لا يتعلق بالانقسام التقليدي بين الإعلام المحافظ والليبرالي، بل باستهداف نمط معين من الصحافة، وهو الصحافة المستقلة التي تسعى للتحقق من المعلومات وعدم الاكتفاء بالروايات الرسمية.

واعتبر القاضي أن التمييز لم يكن سياسيا بقدر ما كان تحريريا، بين وسائل إعلام تقبل نشر ما تقدمه الحكومة، وأخرى تحاول مساءلتها.

كما يضع التقرير هذا الحكم في سياق أوسع من الضغوط التي مارستها إدارة ترمب على وسائل الإعلام، والتي شملت دعاوى قضائية وتهديدات تنظيمية، وسعيا متزايدا للسيطرة على التغطية الإعلامية، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي والحروب.

ويكتسب الحكم أهمية خاصة في ظل توقيته، حيث يتزامن مع انخراط الولايات المتحدة في صراعات عسكرية خارجية، ما يجعل الحاجة إلى صحافة مستقلة أكثر إلحاحا.

وشدد القاضي في هذا السياق على أن اطلاع الجمهور على معلومات متنوعة من مصادر مختلفة يُعد شرطا أساسيا لاتخاذ مواقف واعية، سواء بدعم السياسات الحكومية أو معارضتها.

ورغم أن الحكم قد يواجه طعونا في مراحل لاحقة، فإن دلالاته تتجاوز الإطار القانوني، ليعكس صراعا أوسع حول من يملك الحق في إنتاج السردية العامة.

فبينما تسعى السلطة إلى ضبط تدفق المعلومات، تصر المؤسسات الصحفية على الحفاظ على دورها الرقابي، في معركة تتقاطع فيها السياسة بالقانون، وتتداخل فيها الحروب العسكرية مع حروب المعلومات.

وفي المحصلة، يكشف تقرير "نيويورك تايمز" أن القضية لا تتعلق فقط بحرية الصحافة، بل بطبيعة الصحافة نفسها في زمن الأزمات.. هل تبقى أداة مستقلة لكشف الحقائق، أم تتحول إلى جزء من الخطاب الرسمي؟