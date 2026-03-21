ذكاء اصطناعي بذاكرة انتقائية.. المنصات الكبرى تتجاهل حقوق الناشرين

استعرضت لورا هازارد أوين، المحررة في مختبر نيمان للصحافة (Nieman Lab) في تقرير نشر مؤخرا نتائج دراسة كندية حديثة فحصت أداء نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى: تشات جي بي تي، وكلاود، وجميناي، وغروك.

وكشفت الدراسة عن قصور حاد في نسب المعلومات الإخبارية إلى مصادرها الأصلية، إذ تعتمد هذه الأنظمة بشكل كامل على محتوى الصحافة الكندية في تدريبها، لكنها نادرا ما تذكر المصدر للمستخدم.

بيانات التدريب وغياب التوثيق

وكتب تايلور أوين، الأستاذ بجامعة مكغيل والمؤلف المشارك للدراسة، عبر مدونته، أن هذه الأنظمة امتصت الصحافة الكندية بشكل منهجي. وأوضح أن دقة معرفة النماذج بالسياسة والشؤون المحلية تشير بوضوح إلى الاعتماد على مصادر إخبارية محلية، لكنها لا تفصح عن مصدر المعلومات إلا في حالات نادرة جدا.

واختبر الباحثون النماذج الأربعة عبر 2,267 قصة إخبارية حقيقية باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وأظهرت النتائج أن النماذج قدمت إجابات معرفية دقيقة في 74% من الحالات، لكن الصدمة كانت في أن 92% من تلك الإجابات الخبيرة لم تتضمن أي إشارة للمصدر الأصلي.

استبدال المصدر بدلا من ترويجه

وعند تفعيل خاصية البحث عبر الويب، وجد الباحثون أن النماذج تقدم ملخصات وافية تغني المستخدم عن زيارة الموقع الأصلي للخبر. وتضمنت 52% من الإجابات روابط لمواقع إخبارية، لكن اسم المصدر لم يظهر في نص الإجابة إلا بنسبة 28% فقط، مما يحرم الناشرين من التعريف بهويتهم الصحفية.

وبحسب الدراسة جاءت نسب تغطية المعلومات مقابل ذكر المصدر كالتالي:

جميناي: غطى تفاصيل الأخبار بنسبة 81% لكنه ذكر المصدر في 6% من الحالات فقط.

كلاود: غطى تفاصيل الأخبار بنسبة 72% وذكر المصدر بنسبة 16%.

غروك: غطى التفاصيل بنسبة 59% وذكر المصدر بنسبة 7%.

تشات جي بي تي: غطى التفاصيل بنسبة 54% بينما ذكر المصدر بنسبة 1% فقط.

فجوة الاستخدام الافتراضي

وقد أشار مؤلفو الدراسة إلى أن نسب التوثيق تتحسن عندما يطلب المستخدم ذلك صراحة، حيث قفزت لدى كلاود إلى 97% ولدى جميناي إلى 95%. ومع ذلك، تؤكد الدراسة أن معظم المستهلكين يطرحون أسئلة عامة دون طلب توثيق، مما يجعل النتائج الافتراضية هي التي تشكل سوق الصحافة حاليا.

وقد وجدت الدراسة أن النماذج تميل لذكر المؤسسات الكبرى مثل "سي بي سي" و"غلوبال نيوز"، بينما غابت الصحف الإقليمية تماما عن النتائج. وذكر الباحثون أن الصحافة باللغة الفرنسية تعاني من تهميش مزدوج، حيث يتم استخدام محتواها في التدريب دون أي اعتراف بمصدره في النتائج النهائية.

وأوضح أنغوس بريدجمان، الأستاذ بجامعة مكغيل، أن لكل نموذج عيوبه؛ حيث وصف "تشات جي بي تي" بأنه يعاني من الهلوسة بنسبة 87% في المعلومات الخارجة عن نطاق تدريبه. ووصف "جميناي" بأنه الأكثر فاعلية بشأن الحاجة إلى زيارة المصدر الأصلي، حيث يخفي هوية المصادر بنسبة تتراوح بين 2% و8% فقط.