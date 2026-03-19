إدارة ترمب تسعى لإحكام قبضتها وفرض روايتها الإعلامية للحرب على إيران

تتصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات الإعلامية الأمريكية مع استمرار الحرب على إيران، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى فرض ما تسميه "رواية وطنية" موحدة تدعم المجهود العسكري، في مقابل تغطيات صحفية تركز على الخسائر البشرية والتعقيدات الإستراتيجية للحرب.

ونقلت سارة فيشر كبيرة مراسلي الوسائط في منصة "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن إدارة ترمب أصبحت تضيق ذرعا بالتغطيات التي تُظهر كلفة الحرب، مفضلة خطابا يركز على "الانتصارات الميدانية" و"تراجع قدرات العدو".

وفي هذا السياق، شن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث هجوما مباشرا على وسائل الإعلام خلال إيجاز صحفي في البنتاغون، منتقدا ما وصفه بغياب الروح الوطنية لدى بعض مؤسسات الإعلام الأمريكية.

وقال هيغسيث إن التغطية التي تركز على تكثيف الصراع تخدم الدعاية الإيرانية، مطالبا الصحافة بتبني لغة تُظهر "ذعر القيادة في طهران". وذهب إلى أبعد من ذلك بوصف قادة إيران بـ"الجرذان المختبئة"، مؤكدا أن القوات الأمريكية "لن تُظهر أي رحمة" في ملاحقة أعدائها.

توريط بجرائم حرب

وقد أثار خطاب وزير الحرب انتقادات قانونية واسعة، فقد حذر ريان غودمان أستاذ القانون بجامعة نيويورك ورئيس تحرير موقع "جست سيكيوريتي" (Just Security)، من أن استخدام مصطلح "لا رحمة" يُعد انتهاكا جسيما لـ"دليل قانون الحرب" الخاص بوزارة الحرب الأمريكية، الذي يمنع قتل الأسرى أو الجرحى. وأوضح أن تحريض الإعلام على تبني هذه اللغة يهدد التزام واشنطن بالمواثيق الدولية، وقد يورطها في "جرائم حرب".

الانقسام لم يقتصر على المؤسسات الإعلامية، بل امتد إلى داخل المعسكر الداعم للإدارة. فيشر أشارت إلى بروز تيار معارض للحرب داخل حركة "ماغا" (MAGA)، حيث بدأ إعلاميون يمينيون مثل تاكر كارلسون انتقاد ما وصفوه بـ"نفوذ المحافظين الجدد" داخل البيت الأبيض. كارلسون اعتبر أن هذا التوجه يناقض وعود ترمب بإنهاء "الحروب الأبدية"، مما أوجد ارتباكا في غرف الأخبار اليمينية بين الولاء للرئيس ومعارضة الانخراط العسكري الواسع.

من جانب آخر يرى محللون في "مختبر نيمان للصحافة" (Nieman Lab) أن الإدارة الأمريكية تسعى لاستخدام تقنيات "غسل السمعة" (Sanewashing) عبر منصات موالية مثل "فوكس نيوز". ويُقصد بهذا المصطلح محاولة إضفاء صبغة عقلانية على تصريحات متطرفة، لإقناع الرأي العام بجدوى قرارات مثيرة للجدل، مثل قصف "جزيرة خرج" الإيرانية، المركز الحيوي لتصدير النفط، الذي بررته المنصات الموالية بأنه خطوة "جراحية"، رغم تداعياته الكارثية على أسعار الطاقة العالمية.

سلاح التراخيص

وقد امتد التوتر إلى المؤسسات التنظيمية، حيث هدد بريندان كار، رئيس هيئة الاتصالات الفدرالية (FCC) بسحب تراخيص البث من المؤسسات الإعلامية التي لا تلتزم بـ"المصلحة العامة". وهي المرة الأولى التي يُلوح فيها باستخدام سلاح التراخيص كأداة رقابية مباشرة على المحتوى الإخباري.

كما نقلت شبكة "إن بي آر" أن وزارة الحرب بدأت تضييق الخناق على صحيفة "ستارز آند سترايبس"، وهي صحيفة عسكرية مستقلة، متهمة إياها بالتركيز على "المشتتات الأيديولوجية". وهو مصطلح سياسي يُستخدم لانتقاد التوجهات الليبرالية أو التقدمية، مما يعكس رغبة الإدارة في توحيد الخطاب داخل المؤسسة العسكرية خلف الرواية الرسمية للحرب حصرا.

تآكل استقلالية الإعلام تحت ضغط الضرورات العسكرية قد يؤدي إلى تحول هيكلي في النظام الديمقراطي الأمريكي، حيث تصبح الرقابة الرسمية هي القاعدة لا الاستثناء. بواسطة أكسيوس

وفي حادثة أخرى، أفاد مراسل "ذا أتلانتيك" بمنع مصورين صحفيين من دخول جلسة إيجاز في البنتاغون، تزامنا مع هجوم علني من هيغسيث على شبكة "سي إن إن" بسبب تقرير عن مضيق هرمز.

وحذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" (Reporters Without Borders) من أن سجل الولايات المتحدة أصبح يُصنف في خانة "إشكالي"، بعدما كانت تُعتبر معقلا للحريات. وأكد تقرير "أكسيوس" أن تآكل استقلالية الإعلام تحت ضغط الضرورات العسكرية قد يؤدي إلى تحول هيكلي في النظام الديمقراطي الأمريكي، حيث تصبح الرقابة الرسمية هي القاعدة لا الاستثناء.

وبينما تصر إدارة ترمب على "إعلام وطني" يتماهى مع قرارات الحرب، تتصاعد الأصوات القانونية والصحفية المحذرة من أن تغييب الحقائق الميدانية قد يقود إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على المصداقية المهنية، بل على المسؤولية الجنائية الدولية التي قد تلاحق صناع القرار والمحرضين على العنف بلا حدود.