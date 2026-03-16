ذكاء اصطناعي ورحلة لم تقلع.. كيف تتبعت "بلينغكات" قصة إجلاء وهمية من الخليج؟

كشف تحقيق أعده الباحث والصحفي فوكي بوستما (Foeke Postma) في منصة التحقيقات مفتوحة المصدر "بلينغكات" (Bellingcat) أن قصة متداولة عن تنظيم رحلات إجلاء خاصة من منطقة الخليج العربي إلى هولندا ربما استندت إلى صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي وادعاءات عن رحلة طيران لم تظهر في أي بيانات ملاحية.

وبيّن التحقيق أن القصة ظهرت في تقرير نشرته صحيفة دي تليغراف الهولندية في الخامس من مارس/آذار الجاري، تحدث عن فيه امرأة تدعى "تمارا هاريما" قالت إنها تنظم رحلات إجلاء خاصة للمواطنين الهولنديين العالقين في دبي مقابل نحو 1600 يورو للمقعد.

وأضاف تقرير الصحيفة الهولندية أن المرأة أكدت عملها مع مجموعة من العالقين على تنظيم حافلات لنقل المسافرين من دبي إلى سلطنة عمان، حيث يفترض أن تقلع طائرة مستأجرة من طراز إيرباص A321 متجهة إلى هولندا، في ظل ما وصفته بتعثر رحلات الإجلاء التي تنظمها الحكومة الهولندية.

بداية التتبع

وأوضح بوستما أن القصة أثارت الشكوك منذ البداية بسبب الصورة المرفقة بالمقال، والتي تظهر المرأة المزعومة داخل غرفة فندقية في دبي وخلفها أفق المدينة، حيث يظهر بوضوح برج خليفة.

وأضاف أن التحقيق بدأ بتحليل الصورة ومقارنتها بالخصائص المعمارية المعروفة للبرج، ولا سيما مواقع الطوابق الميكانيكية والمنصات البارزة في هيكله.

وبيّن التحقيق أن مقارنة الصورة بصور أرشيفية ولقطات متوفرة للمبنى أظهرت تناقضات واضحة، من بينها اختلاف مواقع بعض الطوابق الميكانيكية وغياب عناصر معمارية معروفة عند قاعدة البرج مثل النافورة المحيطة به.

وأوضح بوستما أن هذه الاختلافات تشير إلى أن الصورة لا تتطابق مع أي زاوية تصوير حقيقية للمبنى.

مؤشرات على استخدام الذكاء الاصطناعي

وأضاف تحقيق "بلينغكات" أن مراجعة تفاصيل الصورة أظهرت عددا من العيوب البصرية التي غالبا ما ترتبط بالصور المنتجة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبيّن أن من بين هذه المؤشرات تشوه قاعدة مصباح داخل الغرفة، ووجود ضبابية غير طبيعية في حروف القميص الذي ترتديه المرأة، إضافة إلى قرط يبدو كأنه يندمج مع ملامح الوجه.

إعلان

وكشف أن مثل هذه التشوهات تعد من العلامات المتكررة في الصور المولدة رقميا.

التحقق من الرحلة المزعومة

وفي خطوة أخرى من التحقيق، أوضح بوستما أن الادعاء المتعلق بتنظيم رحلة طيران خاصة خضع أيضا للتحقق عبر بيانات تتبع الطيران.

وأضاف أن بيانات منصة تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24" أظهرت أن عددا من طائرات "إيرباص A321" غادر مطار مسقط في السابع والثامن من مارس/آذار، لكن أيا منها لم يتجه إلى هولندا.

وبين التحقيق أن الرحلات الوحيدة التي وصلت إلى أمستردام من مسقط خلال تلك الفترة كانت إما رحلات تجارية مجدولة أو رحلات إجلاء نظمتها الحكومة الهولندية.

وأوضح أن أيا من تلك الرحلات لم تكن بطائرات من طراز إيرباص كما ورد في الادعاء.

كما أشار التحقيق إلى أن طائرتين من هذا الطراز كانتا بالفعل على أرض مطار مسقط في ذلك الوقت؛ إحداهما تابعة لشركة "غلف إير" وغادرت لاحقا إلى روما عبر الرياض، بينما بقيت الأخرى التابعة لشركة "سلام إير" في المطار بعد أن كانت تعمل على خطوط بين عمان وبنغلاديش.

أسئلة حول مصدر القصة

وأضاف التحقيق أن الصحيفة الهولندية أوضحت أن معلوماتها وصلت عبر وسيط قدم بيانات الاتصال بالمرأة المزعومة.

لكن البحث عن هذا الوسيط أظهر أنه محام هولندي يدعى خيزكي لونستين انتقل إلى دبي بعد إفلاس شركته القانونية، وسبق أن ورد اسمه في تقارير صحفية تتعلق بخلافات مالية.

وأوضح التحقيق أن الوسيط أكد لاحقا معرفته بالمرأة، لكنه رفض تقديم معلومات إضافية عنها عندما طلب منه ذلك.

تعديل الصحيفة للمقال

وبين التحقيق أن صحيفة دي تليغراف الهولندية قامت لاحقا بإزالة صورة المرأة من المقال، مضيفة توضيحا في نهاية النص يشير إلى أن الصورة "ربما لا تتوافق مع المعايير الصحفية".

وأضاف نائب رئيس تحرير الصحيفة أن المحررين تواصلوا مع المرأة عبر رسائل نصية، وأن بعض الاقتباسات الواردة في المقال استخرجت من تلك الرسائل.

خلاصة التحقيق

وخلص تحقيق بوستما إلى أن القصة التي تحدثت عن تنظيم رحلات إجلاء خاصة من دبي تثير تساؤلات عديدة، في ظل عدم العثور على أي دليل يثبت وجود الرحلة المزعومة أو التحقق من هوية الشخصية التي تصدرت القصة.

وأضاف التحقيق أن هذه الحالة تمثل مثالا على كيفية انتشار روايات غير مؤكدة خلال الأزمات، خاصة عندما تترافق مع صور تبدو واقعية لكنها قد تكون مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الجمع بين قصة إنسانية قابلة للتصديق وصورة مقنعة قد يمنح رواية غير موثقة درجة من المصداقية، ما يجعل التحقق التقني والجغرافي من الصور والبيانات خطوة أساسية قبل نشرها.