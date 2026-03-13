إعلام|كينيا

مستثمر تنزاني يستحوذ على مجموعة "نيشن ميديا" الكينية بعد 66 عاما من سيطرة الآغا خان

المقر الرئيسي لمجموعة نايشن ميديا في العاصمة الكينية نيروبي (ويكيميديا)
13/3/2026

أنهى صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية حقبة امتدت 6 عقود ببيع حصته البالغة 54.08% في مجموعة "نيشن ميديا" الكينية، أكبر شركة إعلامية مستقلة في شرق أفريقيا، إلى رجل الأعمال التنزاني رستم عزيزي.

ومنحت الصفقة الملياردير التنزاني السيطرة الكاملة على المجموعة، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تاريخ الإعلام الكيني والإقليمي، بانتظار موافقة الجهات التنظيمية خلال الأشهر المقبلة.

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 08: Son and heir Prince Rahim Al-Hussaini, Aga Khan V, arrives at Ismaili Centre to attend the funeral of The Aga Khan IV, Prince Karim Al-Husseini Aga Khan on February 08, 2025 in Lisbon, Portugal. The Aga Khan IV, Prince Karim Al-Husseini Aga Khan, died on February 4 aged 88. He was a religious leader known as the 49th imam of Isma'ilism, a branch of Shia Islam, from 1957 when he inherited the title of Aga Khan on the death of his grandfather. His son Prince Rahim Al-Hussaini will succeed him as Aga Khan V. (Photo by Horacio Villalobos/Getty Images)
الأمير رحيم الحسين الآغا خان رئيس صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية (غيتي)

دلالات التحول

بحسب تقرير موقع "تيك كابال" (TechCabal) المتخصص في أخبار التكنولوجيا بأفريقيا، فإن قرار البيع يعكس إدراك الآغا خان صعوبة استمرار نموذج الإعلام التقليدي في مواجهة التحول الرقمي، خاصة مع تراجع عائدات الإعلانات المطبوعة وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية.

أما موقع "ذا تشانزو" التنزاني فأشار إلى أن عزيزي تعهّد بعدم تقليص حجم المجموعة بل توسيعها، مؤكدا أن إستراتيجيته تقوم على الاستثمار في المحتوى الرقمي وتعزيز الحضور الإقليمي.

وفي تحليل نشره الصحفي الكيني موسى كيميبارو على منصة "ميديوم" (Medium)، وصف الصفقة بأنها نتيجة "رهانات إستراتيجية خاطئة" اتخذتها المجموعة في العقد الماضي، أبرزها الاستثمار الضخم في مطابع حديثة عام 2015 بدل التركيز على التحول الرقمي، وهو ما سرّع تراجعها أمام المنافسة العالمية في سوق الإعلانات.

المالك الجديد لمجموعة "نيشن ميديا" التنزاني رستم عزيزي (مجموعة نيشن ميديا)

التحديات التي واجهت "نيشن ميديا"

واجهت المجموعة سلسلة من التحديات التي أضعفت موقعها الريادي، فقد أدى فرض ضريبة القيمة المضافة عام 2013 إلى رفع أسعار الصحف بنسبة 20%، ما تسبب في تراجع التوزيع بشكل ملحوظ. ورغم إعلان الإدارة نيتها التحوّل إلى "شركة محتوى رقمي"، استمرت في اعتبار الطباعة "جوهر العمل"، ما خلق فجوة إستراتيجية بين الطموح والواقع.

كما استحوذت منصات عالمية مثل فيسبوك وغوغل على حصة متزايدة من سوق الإعلانات، مما أضعف قدرة الصحف التقليدية في كينيا على المنافسة. وإلى جانب ذلك، فإن استمرار هيمنة جيل قديم من القيادات جعل قرارات التحول الرقمي بطيئة ومترددة.

فرض ضريبة القيمة المضافة أدى إلى رفع أسعار الصحف بنسبة 20% (مواقع التواصل الاجتماعي)

مستقبل المجموعة تحت ملكية عزيزي

من جانبه، أكد المالك الجديد أن خطته تقوم على التوسّع الإقليمي وتعزيز حضور المجموعة في شرق أفريقيا، مع التركيز على تنزانيا وأوغندا ورواندا. ومن المتوقع أن يوجّه استثمارات كبيرة نحو المنصات الرقمية، بما يتماشى مع التحولات العالمية في الإعلام. كما أوضح أنه لا يخطط لتقليص الوظائف أو إغلاق الصحف، بل يسعى إلى إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي للمجموعة بما يضمن استدامتها.

ولا تُعَد الصفقة بين الآغا خان ورستم عزيزي مجرد انتقال للملكية، بل تعكس نهاية نموذج إعلامي تقليدي وبداية مرحلة جديدة قد تحدد مستقبل الإعلام المستقل في شرق أفريقيا. وسيعتمد نجاح عزيزي على قدرته على إعادة ابتكار المجموعة رقميا مع الحفاظ على إرثها الصحفي العريق.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

