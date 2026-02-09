كيف أعاد إبستين هندسة صورته داخل الإعلام دون مواجهة الماضي؟

لم يبدأ اختراق جيفري إبستين للإعلام مع صعود المنصات الرقمية أو تقنيات تحسين محركات البحث، بل يعود إلى ما هو أبعد من ذلك.

ففي عام 2003، كانت مجلة "فانيتي فير"(Vanity Fair) أمام فرصة لنشر تحقيق يتضمن اتهامات جنسية خطيرة بحق الممول الأمريكي جيفري إبستين، قبل سنوات من إدانته القضائية.

غير أن القصة نُشرت بعد حذف جوهرها، حيث أزيلت شهادات الضحايا والاتهامات الأساسية، ليخرج إبستين في صورة شخصية غامضة ونافذة، لا كمشتبه به في جرائم جسيمة.

هذا الإخفاق التحريري المبكر، الذي كُشف عنه لاحقا في مراجعات مهنية وتحقيقات صحفية، لم يكن حادثة معزولة، بقدر ما كان مؤشرا على خلل أعمق في قدرة المؤسسات الإعلامية على مواجهة المال والنفوذ.

فقد أظهر أن الخوف القانوني، والضغوط غير المعلنة، والرقابة الذاتية، يمكن أن تفرغ القصة من مضمونها دون قرار تحريري معلن.

ومن هذه النقطة تحديدا، يمكن فهم كيف انتقل إبستين لاحقا من التأثير على مجلة واحدة إلى بناء إستراتيجية أوسع لاختراق الإعلام الرقمي والخوارزميات والمؤسسات، وهي الوقائع التي تكشفها الرسائل والوثائق الأحدث.

ورغم إدانته بجرائم جنسية عام 2008، لم يسعَ إبستين إلى إنكار ماضيه أو الاكتفاء بمواجهته قانونيا، بل ركز جهوده على معركة مختلفة، هي إعادة هندسة صورته العامة داخل الفضاء الإعلامي والرقمي.

هذا ما تكشفه مراسلات ووثائق نُشرت حديثا، أعادت طرح أسئلة محرجة حول حدود العلاقة بين النفوذ المالي، والصحافة، ومحركات البحث.

وبحسب تقرير نشره موقع "سيمافور" (Semafor)، شكّل عام 2013 نقطة تحول في إستراتيجية إبستين الإعلامية. فبدلا من محاولة محو الإدانة، لجأ إلى تكتيكات تحسين محركات البحث (SEO)، بهدف إغراق نتائج البحث بمحتوى بديل يخفف من حضور سجله الجنائي.

وبحسب التقرير تشير الوثائق إلى أن فريقا صغيرا عمل خصوصا على التأثير في ترتيب نتائج البحث على غوغل، وتقليل ظهور صور الإدانة الجنائية، وتعزيز حضوره بوصفه داعما للبحث العلمي وفاعلا خيريا.

وهي ممارسات لا تغير المحتوى المنشور بقدر ما تعيد ترتيب ما يراه الجمهور أولا، وما يُدفن في أسفل النتائج. وبذلك، لا تستهدف هذه المقاربة الجمهور مباشرة، بل ذاكرة الإنترنت نفسها.

حالة بيزنس إنسايدر.. حين يتغير الأرشيف دون قرار معلن

أبرز الأمثلة التي أوردها التقرير تتعلق بموقع " بيزنس إنسايدر" (Business Insider)، إذ تظهر الرسائل أن فريق إبستين ضغط لإزالة صورة الإدانة الجنائية، بحجة أنها تعيق نشاطه الخيري.

ووفق ما نشره موقع سيمافور، جرى استبدال الصورة الجنائية بصورة بديلة، كما تابعت إدارة التحرير مع الفريق التقني لضمان عدم عودة الصورة الأصلية للظهور في نتائج البحث.

ولا تكشف هذه الواقعة عن فساد تحريري بقدر ما تطرح سؤالا أعمق، هل يمكن لضغط غير خبري، قانوني أو تقني، أن يغير السجل العام دون نقاش تحريري واضح.

اختراق ناعم للمؤسسات العريقة

لم تقتصر تحركات إبستين على المنصات الرقمية، إذ تكشف الرسائل عن علاقات وثيقة بناها مع مؤسسات علمية وإعلامية، من بينها مجلة "ساينتفيك أمريكان" ( Scientific American) وبحسب التقرير، نسج إبستين علاقات مع أعضاء في مجلس الإدارة، وطور صلة مباشرة برئيسة التحرير السابقة مارييت دي كريستينا.

هذه العلاقات، وإن سبقت بعضها الإدانة، أصبحت اليوم موضع مراجعة داخل المؤسسة نفسها، في ظل تساؤلات حول الفصل بين التمويل، والإدارة، والتحرير.

ولا تتهم الرسائل المنشورة صحفيين بارتكاب جرائم، لكنها تكشف نمطا مقلقا من القرب غير المهني، كما يرد في الوثائق المنشورة.

فمن بين الأسماء الواردة -بحسب التقرير- الكاتب والصحفي مايكل وولف، حيث تظهر مراسلات يشكر فيها إبستين على هدايا، ويشاركه مسودات مقالات قبل نشرها. كما أشار التقرير إلى اتصالات مع مساهمين في شبكة "سي بي إس" حملت رسائل وُصفت بأنها غريبة في سياقها.

ما الذي تكشفه هذه الرسائل فعلا؟

تكشف هذه الرسائل، في مجموعها، خللا بنيويا لا حالات فردية. فهي لا تظهر شبكة إعلامية سرية، ولا غرفة عمليات موحدة، لكنها تفضح قابلية بعض المؤسسات للضغط غير المباشر، وتآكل الرقابة الذاتية أمام النفوذ، فضلا عن سهولة التلاعب بالأرشيف الرقمي دون قرار تحريري معلن.

وكما وصف كاتب التقرير ماكس تاني، فإن "القصة ليست فضيحة أفراد، بل وحلا ساما يتسلل إلى المجال العام حين تختلط العلاقات، والمال، والتكنولوجيا دون ضوابط واضحة".

درس مهني متأخر

تمثل قضية إبستين تحذيرا مباشرا لغرف الأخبار في العصر الرقمي. فالسمعة لا تُغسل اليوم عبر افتتاحيات مدفوعة، بل عبر تعديل صورة، أو خفض رابط، أو تغيير ترتيب في نتائج البحث.

وإذا كانت الصحافة قد صححت مسارها لاحقا، فإن هذه الرسائل تذكر بأن الفشل المؤسسي غالبا ما يكون صامتا، حتى يُكشف بالأدلة.