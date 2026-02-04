وزير الإعلام السوداني: الحرب كلفت الإذاعة والتلفزيون أكثر من 26 مليون دولار

قال وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر إن الخسائر التي لحقت بالإذاعة والتلفزيون جراء الحرب تجاوزت 26 مليون دولار.

وكشف الوزير في حوار مع برنامج "السودان الليلة" بتلفزيون السودان أمس، عن حجم الخسائر التي لحقت بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والهيئة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، على المستوى الاتحادي فقط، جراء ما سماها "الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة".

وأوضح أن الهيئتين منفصلتان؛ إذ تختص الأولى بالإنتاج البرامجي والإخباري الإذاعي والتلفزيوني، وتُعنى الثانية بهندسة البث والتغطية والانتشار.

وأشار إلى أن خسائر الأجهزة والمعدات فقط -دون احتساب المباني- بلغت 9,968,300 دولار للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، و16,275,000 دولار للهيئة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، وإلى أن أكبر الخسائر بالهيئة وقعت في المحطة الأرضية (للبث) في منطقة الفتيحاب بأم درمان.

جدير بالذكر أن تقدير هذه الخسائر جاء عبر لجنة هندسية وإدارية مختصة شكلتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بعد سيطرة الجيش السوداني على مبانيها، وهي لجنة معنية بمعاينة وحصر الأجهزة والمعدات ومخلفات آثار الحرب، بعد تعرض الهيئتين للإتلاف المتعمد.

وفي مارس/آذار 2024 وبعد نحو 11 شهرا من القتال في العاصمة السودانية، استعاد الجيش السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان من قوات الدعم السريع، في معركة عدها مراقبون تحولا في مسار الحرب، لما سيكون لها من تأثير عسكري ونفسي.