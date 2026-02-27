وداعا لكلمات المرور.. لماذا تتبنى المواقع الإخبارية الروابط السحرية؟

في ظل التحول الرقمي المتسارع، بدأت المواقع الإخبارية، وخاصة الناشرين المستقلين، التخلي عن نظام اسم المستخدم وكلمة المرور التقليدي، مستبدلة إياه بنظام الروابط السحرية (Magic Links) أو رموز التحقق المؤقتة (OTP).

ويرى نيل دانيشا الكاتب المتخصص في التقنية والإعلام في مختبر نيمان لاب أن هذه التجربة التي بدأت كضرورة في دول مثل الهند، أصبحت الآن سمة غالبة في المواقع الإخبارية العالمية.

أمان الناشرين الصغار في مقدمة الأولويات

ويشير الكاتب في تقريره المنشور في موقع نيمان لاب، إلى أن المنصات التي تخدم الناشرين الصغار توفر خيار تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني فقط. وينقل عن جون أونولان الرئيس التنفيذي لمنصة "Ghost" قوله إن "كلمات المرور تتعرض للاختراق طوال الوقت، لكن لا يمكن اختراقها إذا لم تكن موجودة أصلا"، مؤكدا أن هذا النظام يحرر الفرق الصحفية الصغيرة من أعباء إدارة أمن المعلومات ليتفرغوا لإنتاج القصص الصحفية.

وفي سياق متصل قال إرني سميث محرر النشرة الإخبارية "تيديوم" (Tedium) إن الناشرين الصغار ليس لديهم مصلحة في تخزين آلاف كلمات المرور العشوائية، خاصة مع سوء "الثقافة الأمنية" لدى الكثير من المستخدمين الذين يكررون كلمات المرور الخاصة بهم في مواقع متعددة، مما قد يعرض بياناتهم البنكية للخطر في حال اختراق موقع إخباري بسيط.

مكافحة تشارك الحسابات

ويلفت تقرير نيمان لاب الانتباه إلى جانب تقني آخر، هو أن نظام "الروابط السحرية" يجعل تشارك الحساب الواحد بين مجموعة من الأشخاص أمرا صعبا، على غرار حملة "نتفليكس" ضد مشاركة كلمات المرور، ولكن بطريقة أقل ضجيجا. فالدخول إلى الحساب يتطلب الوصول المباشر إلى البريد الإلكتروني في كل مرة، وهو ما يحد من توزيع الحساب الواحد خارج نطاق الفرد المشترك.

إعلان

وينقل الكاتب وجهة نظر تايلر دينك الرئيس التنفيذي لمنصة بيهيف (Beehiiv) الذي يرى أن الروابط السحرية قد تكون أكثر راحة للمستخدمين الذين يعانون مما يعرف باسم "إجهاد كلمات المرور". ويضيف أن الكثيرين يفضلون نقرة واحدة بسيطة بدلا من إنشاء وتذكر حساب جديد لكل موقع.

وفي ختام تقريره يشير الكاتب إلى أن مؤسسات كبرى مثل كوندي ناست (Condé Nast) بدأت تتجه نحو تقنية مفاتيح المرور (Passkeys) باعتبارها بديلا أكثر أمانا وسلاسة، وهي تقنية تتيح للمستخدمين الدخول عبر بصمة الوجه أو الإصبع، مما يحل مشكلة الاضطرار إلى فتح البريد الإلكتروني في كل مرة لتسلّم الرابط السحري.