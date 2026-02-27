البودكاست ينهي سيطرة الراديو.. عصر جديد للصوت الرقمي بأمريكا

هذا التحول جاء نتيجة عقد كامل من الصعود المستمر للمحتوى الرقمي مقابل تراجع تدريجي وثابت لمنصات البث الإذاعي الكلاسيكية.

دخل المشهد الإعلامي الأمريكي مرحلة تاريخية غير مسبوقة بعد أن أطاح البودكاست بالإذاعات التقليدية (AM/FM) ليتصدر قائمة الوسائل الأكثر استعمالا في تلقي المحتوى الصوتي الحواري في الولايات المتحدة.

وتؤكد الكاتبة أماندا سيلبرلينج وهي كبيرة الكتاب في موقع تيك كرانتش التقني المرموق أن هذا التحول جاء نتيجة عقد كامل من الصعود المستمر للمحتوى الرقمي مقابل تراجع تدريجي وثابت لمنصات البث الإذاعي الكلاسيكية.

وتستعرض الكاتبة نتائج دراسة حديثة لمؤسسة "إيديسون ريسيرتش" وهي جهة بحثية رائدة في تتبع عادات الاستماع منذ سنوات طويلة، حيث كشفت الأرقام أن البودكاست استحوذ لأول مرة على 40% من وقت الاستماع الإجمالي مقابل 39% للراديو.

وتشير الكاتبة إلى أن هذا الانتصار لم يقتصر على الصوت فقط بل امتد ليشمل "البودكاست المرئي" الذي أصبح ظاهرة طاغية عبر منصات مثل "يوتيوب" و"سبوتيفاي"، مما دفع شركات عملاقة مثل "نتفليكس" إلى الدخول في صفقات إستراتيجية مع مؤسسات إعلامية كبرى مثل "آي هيرت ميديا" و"بارستول سبورتس" لتقديم برامج بودكاست مرئية لتكون بديلا عصريا للبرامج الحوارية التلفزيونية التقليدية.

دور التلفزيون

وفي تفاصيل إضافية يبرز دور شاشات التلفزيون المنزلية في تحريك هذا النمو حيث نقلت الكاتبة عن منصة يوتيوب التابعة لشركة غوغل أن المشاهدين استهلكوا نحو 700 مليون ساعة شهريا من البودكاست عبر أجهزة التلفاز في عام 2025، وهي زيادة هائلة على العام الذي سبقه.

ومن جهة أخرى يوضح تقرير لمؤسسة "تريتون ديجيتال" وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الصوت والقياس الرقمي أن 80% من المستهلكين فوق سن الثامنة عشرة يمزجون الآن بين الاستماع والمشاهدة مع وجود فروق واضحة في التفضيلات، إذ تكتسح الفيديوهات مجالات الرياضة والكوميديا بينما يفضل عشاق التاريخ والعلوم والجريمة الواقعية تجربة الاستماع الصرف.

إعلان

وتختتم أماندا سيلبرلينج تقريرها بالإشارة إلى التقديرات التي تضع عدد مستمعي البودكاست الأسبوعيين في الولايات المتحدة عند حاجز 115 مليون شخص، معتبرة أن بقاء الراديو قريبا في المنافسة رغم هذا الزخم الرقمي يعكس صمودا لافتا للوسيلة القديمة أكثر مما يعكس قصورا في وسائط البودكاست الحديثة.