إيكونوميست في مهب التغيير.. هل تنقذ النجومية الرقمية "إمبراطورية المجهول"؟

تواجه مجلة "ذي إيكونوميست" (The Economist) البريطانية إحدى أعرق المؤسسات الصحفية الناطقة بالإنجليزية، تحديا وجوديا يرتبط بعمر جمهورها الوفي. فبينما تحافظ "الجريدة" ـ كما يطلق عليها موظفوها داخليا- على مكانتها كواحدة من أكثر المطبوعات ربحية ومصداقية، تكشف أرقام داخلية مسربة حصل عليها موقع "سيمافور" عن "شيخوخة" مقلقة في قاعدة المشتركين، إذ ارتفع متوسط عمر المشترك من 51 عاما في 2015 إلى 61 عاما في 2026.

ولطالما ميزت إيكونوميست نفسها بأسلوب خاص بها، حيث تُنشر المقالات بدون توقيع الصحفيين (Bylines)، مما يمنحها صوتا مؤسسيا مهيبا. لكنّ هذا النموذج بحسب ماكس تاني محرر صفحة إعلام في موقع سيمافور يواجه اليوم ضغوطا هائلة في عصر يفضل فيه جمهور وسائل الإعلام "الأفراد" و"المؤثرين" على المؤسسات الصماء.

ويشير تقرير سيمافور إلى أن الصحفيين داخل إيكونوميست بدؤوا يشعرون بعبء هذا "الغموض"، مما يصعّب عليهم الظهور في مقابلات تلفزيونية أو الانتقال لوظائف أخرى، في وقت تبرز فيه منصات مثل سبستاك ويوتيوب كوجهات بديلة للصحفيين المستقلين.

البحث عن مالك جديد

لا تتوقف التحديات عند تركيبة جمهور المجلة، بل تمتد إلى هيكل الملكية والإدارة. فقد أعلنت لين فوريستر دي روتشيلد، إحدى الملاك الدائمين، رغبتها في بيع حصتها بعد محاولات غير ناجحة لزيادة هوامش الربح. ورغم تعثر مفاوضات البيع في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الاهتمام العالمي بالمجلة لا يزال قائما، مع اشتراط الأوصياء وجود مشتر لا يتدخل في السياسة التحريرية الصارمة للمجلة.

هذا التحول في الملكية -وفق ما جاء في تقرير سيمافور- ألقى بظلاله على عملية اختيار رئيس التحرير القادم. فبناء على طلب مجلس الإدارة، ستبقى زاني مينتون بيدوس في منصبها لمدة عامين إضافيين، وهو قرار أدى إلى رحيل مفاجئ لمحرر الشؤون الخارجية باتريك فوليس، الذي كان يُنظر إليه كخليفة محتمل لها.

رهانات رقمية بالمليارات

ولمواجهة تلك التحديات فقد استثمرت إيكونوميست ملايين الجنيهات الإسترلينية في مشروع "إنسايدر" (Insider)، وهو سلسلة فيديوهات تهدف لتحويل شخصيات المجلة المجهولة إلى وجوه رقمية معروفة. ونقلت سيمافور عن متحدث باسم المجلة قوله إن هذا المنتج الجديد يبرز الذكاء البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، وقد حققت مقابلات مع قادة عالميين مثل الرئيس السوري أحمد الشرع ملايين المشاهدات.

ورغم القلق بشأن المستقبل طويل الأمد، تظل إيكونوميست" نموذجا اقتصاديا ناجحا. فقد أظهر التقرير المالي لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحقيق المجلة إيرادات نصف سنوية بلغت 170 مليون جنيه إسترليني (بزيادة 4% عن العام السابق)، وأرباحا تشغيلية بلغت 20.2 مليون جنيه إسترليني. وتمتلك المجلة قاعدة مشتركين تصل إلى 1.25 مليون مشترك، مما يضعها في النطاق التنافسي لمؤسسات كبرى مثل ذي أتلانتك، ونيويوركر.

ويرى ماكس تاني محرر صفحة إعلام في سيمافور أن التحدي الأكبر لإيكونوميست قد يكون سياسيا. فالمجلة التي تتبنى مناهضة الشعبوية وتدعم التجارة الحرة تجد نفسها في موقف حرج مع صعود التيارات الشعبوية يمينا ويسارا. ومع انحيازها للحزب الديمقراطي الأمريكي في انتخابات 2024، ابتعدت إيكونوميست تدريجيا عن هويتها التاريخية كلسان حال لرجال الأعمال وداعية لتقليص الضرائب والحكومات الصغيرة.

وتقول إيكونوميست إن منتجاتها الجديدة مثل البودكاست وغيره نجحت في استقطاب فئات عمرية أصغر سنا، مما يضمن وصول الصحافة الرصينة إلى الجيل القادم، رغم كل رياح التغيير العاتية.

يُذكر أن مجلة ذي إيكونوميست (The Economist) البريطانية تأسست في سبتمبر/أيلول 1843 على يد رجل الأعمال الأسكتلندي جيمس ويلسون بهدف الدفاع عن التجارة الحرة، وتطورت لتصبح مجلة عالمية رائدة تغطي الشؤون السياسية والاقتصادية برؤية ليبرالية، وتشتهر بتحليلاتها المعمقة، وتصدر عن مجموعة الإيكونوميست ومقرها لندن.